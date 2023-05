Cartelera completa de la pelea Canelo Álvarez vs John Ryder 2023

ADRENALINA

Estas son las peleas que componen el cartel de la función que estelarizarán el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el británico John Ryder este sábado 6 de mayo de 2023

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tratará de defender sus títulos mundiales de peso supermediano ante el británico John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Para esta función del 6 de mayo de 2023, también verán acción diferentes peleadores mexicanos.

LA CARTELERA COMPLETA DEL CANELO VS JOHN RYDER 2023:

– Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder / En disputa los títulos supermedianos del CMB, OMB, AMB e IBF.

– Julio César “Rey” Martínez vs. Ronal Batista / Por el título de peso mosca del WBC de Martínez.

Almost there…⏳🗓️#CaneloRyder | May 6 only on https://t.co/cttCbHkZ6a @DAZNBoxing pic.twitter.com/7jDiy2mzfu

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 4, 2023