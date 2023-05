Y que el presidente de Huauchinango se pasa por el arco del triunfo el macro simulacro nacional

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

¡No le importó el Simulacro Nacional 2023 al presidente municipal de Huauchinango!, Rogelio López Angulo, que se lo pasó –literal- por el arco del triunfo, pese a todas las fallas y problemas que su ayuntamiento ha demostrado en materia de Protección Civil y que, incluso, han generado accidentes y fallecimientos.

Efectuado el pasado 19 de abril en todo el país (se supone), el primer Simulacro Nacional de 2023 tuvo el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de crear protocolos de contingencia en caso de desastre. Pero al edil del pueblo mágico de Huauchinango le tuvo absolutamente sin cuidado, pese a que se trató de un llamado federal: El 19 de abril sonarán todas las alertas sísmicas en Puebla por simulacro nacional

Urge que Protección Civil ESTATAL y/o nacional se den una vuelta por esta ciudad, para que pongan orden y obliguen a López Angulo a tomar en serio esta arista de gobierno, porque su valemadrismo contribuyó a que, a principios de marzo, durante la feria de Huauchinango, perdiera la vida una voladora de Papantla, madre de niño de apenas 2 años: Video desde Puebla: Muere joven voladora de Papantla, de 19 años de edad, en la feria de Huauchinango

Han sido públicos y múltiples los conflictos y errores del ayuntamiento de Huauchinango en esta materia, como lo demostró el fallecimiento de la mencionada artista: Desde Huauchinango: Realizan rituales fúnebres de la joven voladora

¿CUÁNTOS MUERTOS NECESITAN PARA CREAR UNA VERDADERA ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL?

Pero, antes de que ocurriera la tragedia, a finales de febrero, renunció a su cargo el ÚNICO funcionario de Protección Civil Huauchinango que sabía de la materia, Rodrigo Maza de la Fuente, que se desempeñaba como supervisor del Área Geológica y que, según las malas lenguas, se fue para impedir que se le vinculara con las múltiples fallas y omisiones del á rea: Desde Huauchinango: A días de la Feria de las Flores, el municipio se queda sin director de Protección Civil

Ya falleció una mujer por fallas y/o omisiones en este rubro, pero el ayuntamiento y su alcalde siguen sin aprender, pese a que Huauchinango es muy vulnerable a fenómenos humanos y meteorológicos, como huracanes, inundaciones, deslaves, incendios forestales, huachicoleo y demás: Desde Huauchinango: Deslizamiento afecta dos viviendas de personas vulnerables

A pesar de ello, López Angulo se mantiene empoderado, montado en su ladrillito de poder, con poder y presupuesto parece ilimitados, sin que parezcan importarle ni las más esenciales áreas de la administración pública, como seguridad y protección civil. Y así les ha ido –y les seguirá yendo- a los huauchinanguenses.

Importancia de los simulacros- El condicionamiento o ensayo constante permite que, cuando en realidad ocurra una emergencia, usted pueda enfrentarla más asertivamente a través de acciones rápidas, seguras y precisas y así logre salvar su vida.

En el simulacro Huauchinango 2023 se supone que sonó á la Alerta Sísmica con una hipótesis de magnitud 7.5 con epicentro en Puebla – Veracruz, 30 km al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, pero López Angulo ni se enteró o, simplemente, le valió un reverendo cacahuate, pese a todas las fallas y problemas de su administración en Protección Civil.

DIRECTOR DE TRÁNSITO DE HUAUCHINANGO SE NIEGA A DEJAR LA UBRE

Se supone que ya se va, con una mala imagen, de corrupción y prepotencia. Édgar Sebastián Sánchez Valencia, conocido por sus subordinados como “una persona prepotente” y que todavía ostenta el cargo de director de Tránsito y Vialidad en el gobierno de Rogelio López Ángulo, en Huauchinango.

Sus subalternos lo detestan y no le hablan a este funcionario, que no dio el ancho, fue un mal servidor público, le llovieron denuncias por abuso de autoridad, porque se dedicó con premeditación, alevosía, ventaja y traición a joder económicamente a los ciudadanos que se dejaron engañar. Y otros no muy alegres lo denunciaron por abuso de autoridad.

A Sánchez Valencia ya le ordenaron regresar a su base, pero se niega, se resiste a su reincorporación a Puebla capital, la zona que le corresponde. Dicen que se le vio suplicar al presidente Rogelio López Ángulo su apoyo para no regresar a la ciudad de Puebla, a su anterior puesto: Desde Huauchinango: Director de Tránsito “presta” patrulla para que oficial aprenda a manejar…y la choque

¡Y, quizás, es posible que se quede en Huauchinango, pese a las denuncias en fiscalía y derechos humanos!: Rogelio López Angulo y su propensión a mantener supuestos delincuentes en el ayuntamiento de Huauchinango

Algunos elementos hacen un llamado al presidente municipal para que los escuche, ya que, presuntamente, están amenazados por su jefe Sánchez Valencia que, si los ve platicando con el alcalde buscará, correrlos o aplicarles algún castigo. Por ello, piden que el alcalde los escuche y que, ahora sí, se acabe la corrupción y abusos de Vialidad y Tránsito municipal: Exhiben a tránsitos de Huauchinango por beber en vía pública