Bitácora de futuro: Ambiciones hacia el Universo

Por Bayardo Quinto Núñez

“Tercera parte”

La belleza del primer Científico de todos los tiempos, en el libro de Génesis Dios expresó: “Haya luz, y la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche” en ese sentido podría decir que el primer Big Bang fue creado por Él produciéndose un solemne resplandor, eso es producir un estallido, y es pasar de un estado de cosas a otro estado superior. Esto es lo que no quieren los Científicos, la Ciencia aceptar, quieren acreditarse que son los descubridores de la Creación de Él. No hay que olvidar que Dios va hacer siempre Dios.

En las columnas publicadas anteriormente expuse que, Georges Lemaître, sacerdote Católica de origen Belga según la historia, la Ciencia es el descubridor del Big Bang. Pero existen otros pensadores como el sacerdote Católico, Jesuita Ernesto Cardenal (Q.E.P.D), escribió un libro intitulado CÁNTICO CÓSMICO que contiene 583 páginas útiles, él acepta que la Creación del Universo y su materia fue producida por una explosión denominada Big Bang y no por Dios. Dice así Cardenal: a) “El Universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo, y antes aun menos, mucho menor que un protón y aun menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. Y fue el Big Bang” b) “Del matrimonio de protones con neutrones se produjo la vida” c) “¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas” pág. 11 y 42. Reiteró, como ficción las teorías existentes del Big Bang es una notable y bella ficción.

En razón de verdad, todos los inventos acerca de la Creación del Universo y sus materias, lo que hacen es una separación de Dios y la Ciencia, restándole a Él su Creación maravillosa de todo el Universo y Materia Existente. Bueno, se respeta, pero existen billones de seres humanos que no aceptarían jamás lo de estos “inventores” es su criterio, que sea verdad es otro cuento a saber. Pero, estimo que, todos estos sacerdotes y muchos otros científicos que han escrito acerca de la Creación del Universo y su materia, reiteró es pura ficción que tiene un enorme valor literario-letrístico- para saborear y echar a volar la imaginación.

Por otra parte, existe una “Revolución Científica” a gran escala, en estos tiempos modernos y postmodernos, bien marcada entre las Potencias Mundiales: EE.UU, RUSIA, CHINA, EUROPA, entre otras, incluyendo al Inmenso Capital Internacional que manejan los poderosos. En todo esto cabe algo supra importante: quien invente más, ese es el mejor, el más creíble, esa es la guerra de conocimientos que se tienen y debido a ello están destruyéndo el Universo, y por ende en el Planeta Tierra sufrimos las consecuencias y quizá en su momento hasta podremos ser destruidos. No se ve justo nos vayan a sumergir en una tercera guerra mundial nuclear o como sea por intereses personalísimos ambiciosos. Estimo no se puede descartar nada, todo entra dentro el marco de las posibilidades.

No es que estoy contra la Ciencia, Científicos, con sus avances y/o sus enormes logros para sacarnos de las cavernas creando tecnologías de todo tipo, medicinas para el bienestar de todos. Pero si estoy en contra como muchos en el planeta, de las incursiones al Universo, a nuestra Madre Naturaleza para hacer sus investigaciones con carácter destructivas, sustrayendo materia, elementos de todo tipo para hacer cosas extrañas, nucleares, atómicas de destrucción masivas ¿con qué objetivo hacen todo eso? Considero que están desafiando a Dios y, los “dioses” felices acá en el planeta, rememoren que no somos animales, somos seres humanos como ustedes, si nosotros perdemos ustedes también. Todos nos hundiríamos hasta los confines del Universo mismo.

Es recomendable que los Científicos, Ciencia no sigan jugando, coqueteando enviando a explorar y bombardeando El Universo, La Tierra, porque están creando una catástrofe-caos-están cometiendo el máximo Crimen de Lesa Humanidad de la historia, y por supuesto quienes son los culpables son las grandes Potencias Mundiales, son responsables, por su ambición. Que no los lleve a enfurecer sus mentes. Mejor usen sus conocimientos para algo de provecho y no de desecho. No es razonable usar el nivel atómico o subatómico, entre otras cosas para satisfacer sus teorías.

Cómo he venido expresando: crear medicinas, para salvar vidas y aparatos técnicos, tecnológicos médicos de todo tipo es formidable, es igual el beneficio global de la tecnología del internet, los vehículos, televisores, radios, computadoras, vehículos, maquinarias, instrumentos de trabajo, y muchísimas cosas eléctricas, electrónicas de uso beneficioso, por supuesto jamás se puede estar contra de esos avances.

Ahora bien, imaginémonos que se continúe bombardeando, explorando el Universo: al Sol, Marte, Júpiter, y etcéteras quizá al Sol no llegue, pero a Marte, Júpiter y otros estadios planetarios si, dónde exista posibles vidas, y que los océanos en su profundidades máxima no estén ensayando estallidos nucleares, atómicos, por supuesto que por eso se crean terremotos, maremotos, temblores y muchas cosas más de destrucción.

Esos ensayos nucleares hacen inmensos estragos y la cantidad de desecho que produce como el llamado polvo cósmicos convertidas en partículas casi invisibles, a saber que infectos contagiosos han provocado. Eso no es justo. Nos llevan al extermino. Aquí en todo esto cabe una pregunta: ¿quién paga o pagará los costos por la inmensa destrucción que están ocasionando al Universo, a la Tierra? Consideró que es oportuno que La Corte Internacional de Justicia de la Haya proceda por el uso indebido en contra de todo y de todos, incluso, de ellos mismos, sus familiares y adláteres. Está Corte deben proceder para salvar al planeta Tierra y el Universo, a contrario sensu, todos en su momento vamos a desaparecer, a desintegrarnos ¿y eso es razonable o justo?

Empero. Los Científicos continuaron o siguen teorizando: “evidencia indiscutible más antigua de vida en la Tierra data de hace al menos 3500 Ma, durante la Era Eoarcaica , después de que la corteza geológica comenzara a solidificarse a partir del material fundido anterior del eón Hadeano. Hay fósiles de esteraras microbianas como los estromatolitos que se encuentran en areniscas de 3480 Ma descubiertos en Austria Occidental. Otra evidencia física temprana de una sustancia biogénica es el grafito en rocas metasedimentarias de 3700 Ma descubiertas en el suroeste de Groenlandia, así como los «restos de vida viotica» encontrados en rocas de 4100 Ma en Australia Occidental. Según S. Blair Hedges, de la Universidad del Temple, «si la vida surgiese relativamente rápido en la Tierra, entonces podría ser común en el universo. Los organismos fotosintéticos aparecieron hace entre 3200 y 2400 Ma y comenzaron a enriquecer la atmósfera con oxígeno. La vida permaneció mayormente pequeña y microscópica hasta hace unos 580 Ma, cuando surgió la vida multicelular compleja, se desarrolló con el tiempo y culminó en la explosión cámbrica hace unos 541 Ma.

Esta repentina diversificación de formas de vida produjo la mayor parte de los principales filos conocidos hoy en día, y dividió el eón Proterozoico del período Cámbrico, ya en la era Paleozoica. Se estima que el 99% de todas las especies que alguna vez vivieron en la Tierra, más de cinco mil millones, se han extinguido. Las estimaciones sobre el número de especies actuales de la Tierra varían entre 10 millones y 14 millones, de las cuales están documentadas alrededor de 1,5 millones. Algunos estudios establecen que aún permanecen sin descripción alrededor del 86% de las especies terrestres y el 91% de las especies marinas. Sin embargo, recientemente se ha afirmado que 1 billón de especies viven actualmente en la Tierra, y de ellas solo una milésima parte del 1% están descriptas”. Con esto continúa quedando aún más en el misterio y la duda.

En el año 1986, con el telescopio espacial Edwin Hubble mejorando su propio cálculo que había hecho en el año 1929 gracias a la “teoría de la relatividad de Einstein”, científicos emitieron datos que la edad del universo oscilaba entre los 13.600 y 16.900 millones de años. Y si viajáramos en el tiempo esta cantidad de años es posible llegaríamos al momento del nacimiento de nuestro universo”. En lo Científico que hablen de posibilidad, o imaginación es la nada, deberían ser más precisos, concretos.

Los cosmólogos han tratado de averiguarlo, pero sólo se ha conseguido teorizar. Continúa siendo un misterio y una inmensa duda. ¿cuánto tiempo tiene de existir la Ciencia? ¿desde cuándo los Científicos están inventando? Él es el máximo y primer Científico. Dios existe y el dios (es) igual. No se niegan sus existencias. Continuará…

Acerca de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Escritor, Pintor, Músico, Colaborador del Periódico DesdePuebla Puebla México. (Correo [email protected] Seudónimo Bsyquinú)