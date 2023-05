Bitácora de futuro: Ambiciones hacia el Universo

Por Bayardo Quinto Núñez

“Segunda parte”

No se puede asumir una situación de tal magnitud, dejando entrever que, las creaciones se hacen solas. Los científicos tienen sus méritos, en otros cánones, pero no es concebible estarle restando, arrebatando la obra maestra a la Creación de Dios. Estos nacieron después de la Creación. Y el “Big Bing” nunca puede ser creación, es un invento acomodado para restarle méritos a la Creación de Dios.

Si son capaces los científicos que demuestren al mundo ¿dónde o en qué lugar exactamente se dio esa explosión? ¿qué existía en la parte que no estaba hiperconcentrado o focalizado ese espacio? ¿qué especifiquen lugar exacto y cuál era su dimensión en todos los sentidos? pues sólo hablan que el Universo se fue extendiendo, estirando, ampliando, este no cópula ¿entonces qué existía en ese otro tuco de Espacio, Universo? ¿existía o no existía? ¿o era un vacío en tinieblas? ¿o qué cosa era? Que expliquen al mundo estos “Científicos, Ciencia o los Inventores” de ese invento acomodaticio que han pregonado-“explosión”-para que quizá pueda ser objeto de verdad.

Simples palabras no convencen, ni acomodos de imágenes con la tecnología más que avanzada que poseen las grandes potencias mundiales y adláteres, y que ellos mismo han hecho, porque eso es estar falseando la verdad. En consecuencia, deben exponer al planeta, si el “Big Bang” ¿qué lo produjo, y por qué, cuánto tiempo demoró, y cómo se detuvo. Si creó animales, personas, aguas, si estipuló días, árboles y muchas cosas más? ¿cómo se creo la conciencia humana o nació el ser humano? ¿quién fue el primer ser humano sobre estos lares del planeta ¿cuáles fueron las primeras civilizaciones?

Recuerden que el Universo no es de ustedes. Ni nos tengan como conejito de india. Y si lo “regularon por ley del hombre” eso no tiene ningunos validez, simplemente se repartieron a su gusto y antojo ustedes los poderosos ahora. Reitero, no es convincente estar bombardeando la vida existente del Universo enviando cohetes para explorar, instalar misiles nucleares, satélites y estar construyendo grandes almacenes de depósito para ir acumulando materia energética natural, reitero Dios los va a Castigar, y etcéteras, y de acreditar que ello es natural.

No se equivoquén. Jamás podrán otorgar explicaciones, se quedarán en simples teorías acomodadas a su manera en lo que respecta a la Creación del Universo y de todo ser viviente y sus planetas. Es seguro que estos “presuntos “dotados” no tienen ninguna verdad, sólo la de hacer sus creaciones desde la materia existente, y están retando a la materia creada por Dios -Él- Se puede colegir, que son unos falsario explotadores de lo Creación Divina y su materia, deberían pagar impuestos o no sé qué al pueblo de Dios.

No obstante, es evidente que han pretendido desvirtuar los planes de Él. Si son capaces creen su propio universo, materia y con ella laboren, la exploten y no estén utilizando lo que no es propiedad suya, la materia que está en el Universo y/o Espacio de aquí y allá considerado como un todo, es decir, no estén usurpando lo que no es su propiedad.

Por supuesto que, existen muchas teorías que pretende explicar este asunto, pero nunca llegan a una firme verdad. Claro, tiene sentido que deben explicar que existía antes del tal llamado Big Bang, sino lo hacen, ustedes lectores sopésenlo, pues Él ya tiene preparado su Castigo Divino en el día que Él decida.

Reitero. “La ciencia y/o cientificidad cree que el Universo, en el que estamos, nació mediante una gran “explosión inicial” (Big Bang) hace unos 13.700 millones de años (1,37·1010 años) cuando aún no había estrellas ni galaxias, cuando el Universo empezaba a hacerse material”. Creer es duda. Esto significa que no contienen elementos precisos para demostrar que lo del “Big Bang” es verdad”.

Inclusive, la Ciencia expresa que, cuando el Universo empezó hacer materia, por antonomasia imposible aún más con el caos que generó la tal explosión”.

Todo es puro engaño. Eso no es creación es puros inventos con apariencia de verdad que no conducen a nada, es la nada científica, y a dejar en mar de confusiones al mundo. Ustedes están destruyen el ambiente del Universo, lo están degenerando por sus ambiciones desmedidas, y nosotros acá resistiendo sus embestidas.

Por supuesto, no se niega que los científicos han ido renovando, inventando lo de aquí en la tierra, pero desafortunadamente aprovechándose de todo lo existente del Universo, que no ha sido creado por ellos. Inclusive, la “NASA” y otras grandes Empresas Mundiales, manejadas por las Grandes Potencias Mundiales, lo único que han hecho es intoxicar el ambiente del Universo. Van al Universo, Espacio para sustraer materia de todo tipo, y después hacer sus inventos. Demuestren hagan su propio Universo y materia, sin tomar nada de lo existente.

Pero aquí viene, la nobleza de la verdadera Creación; y la maestría de la historia escrita por ordenanzas de Dios. Que es, los Científicos, la Ciencia y muchos más han venido pretendido, desvirtuar, minimizar los planes de Dios, su creación Divina, su Paz y etcétera.

En el primer libro de la Biblia el Génesis Dios explica la creación a gran escala. Arguyendo así: “En el principio creó Dios los Cielos y la Tierra” A continuación declara que “la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo” en ese entorno Él se desplazaba entre las aguas, ese ambiente.

Pero veamos lo que siguen tratando de explicar algunos científicos, la Ciencia años después de la Creación: “La Tierra se formó por creación de la nebulosa solar La desgasificación volcánica probablemente creó la atmósfera primordial y luego el océano, pero la atmósfera primitiva casi no contenía oxigeno. Gran parte de la Tierra se fundió debido a las frecuentes colisiones con otros cuerpos que llevaron a un vulcanismo extremo. Mientras la Tierra estaba en su etapa más temprana (Tierra primordial), se cree que una colisión de impacto gigante con un cuerpo del tamaño de un planeta llamado Tea habría formado la Luna. Con el tiempo, la Tierra se enfrió, entrañando la formación de una corteza sólida y permitiendo que existiera el agua líquida en la superficie”.

Que clase de Científicos, Ciencia: sólo cree, probablemente-quizá-, no afirma nada, pues creer y quizá, es generador de dudas nada cierto y determinado. Que barbaros son. No deberían estar sembrando miedo, terror al pueblo de Dios. Tengan cuidado.

*Acerca del autor Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Profesor de Educación Física en Instructor Deportivo de Baloncesto, Escritor, Pintor, Músico, Colaborador del periódico DesdePuebla Puebla México (México) Correo: [email protected] (Seudónimo Bsyquinú)*

Continuará…