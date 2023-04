Ismael y Ro, de Insur Pipol, platican de dicho concepto y de su sencillo “Noche Perfecta”

Por Mino D’Blanc

Dr. Shenka -de Panteón Rococó-, Ismael Salcedo -de Los Daniels-, Rodrigo Velázquez -de Liquits-, Poncho Toledo -de Los Concord y La Lupita- y los músicos Harry Portillo (Juan Gabriel, Haash, Jessie y Joy), Edy Vega (Julieta Venegas, Paulina Rubio) y Yoanni Pino (Buena Vista Social Club, Panteón Rococó, Sonora de Margarita), conforman Insur Pipol, banda de rock que se unió para hacer lo que más aman que es la música.

Ismael y Ro Velázquez platicaron en conferencia virtual de medios sobre el concepto Insur Pipol, así como de “Noche Perfecta”, el tercer sencillo que están promocionando de su primera producción discográfica.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Sobre la canción “Noche Perfecta”:

ISMAEL: Ro fue el que comenzó con esta idea y justo la había tirado para un tema más romántico, pero como en cada uno de los temas que hemos hecho en Insur Pipol todos somos compositores, le fuimos dando ese sentido más discotequero, más fiesta, con la producción, con la ayuda de Poncho Toledo, quien forma parte también de la agrupación y logramos ese resultado de hacer un tema más romántico y que no perdió su esencia al hacerlo más alegre, más desenfadado, más para bailar con un sonido que no es realmente como lo que se escucha actualmente, sino es un sonido en el que se puede escuchar funk, música disco y llevado un poquito más hacia la actualidad; entonces ese es el resultado de “Noche perfecta”.

-De manera profesional y de manera emotiva, ¿qué es lo que cada uno aporta a la banda Insur Pipol?

RO: Lo que aportamos es algo que creo que fue muy natural. Somos amigos de hace muchos años y la banda surgió porque sabíamos que íbamos a acabar haciendo lo que generalmente hacemos los músicos que es juntarnos a componer y a cantar canciones y así se formó. Cada quien aportó lo que traía en ese momento. En este caso es una banda que de alguna forma no solo surgió, pero sí se compuso mucho del material del disco en pandemia, entonces las canciones traen toda esta esencia de todo este encierro que vivimos y un poco tuvimos que desahogarnos de esta manera de todo, de la situación, del momento, como también de nuestras propias bandas que tenemos, buscar también un recreo, una salida y esto fue la forma en que formamos Insur Pipol y ahí es donde estamos dejando todo esto. Entonces, prácticamente es como un desahogo de todo.

-¿Cómo ha sido la convivencia multicultural de Insur Pipol, tomando en cuenta que cada uno tiene las costumbres y tradiciones de su respectivo grupo en el que tocan o cantan?

ISMAEL: Justo este proyecto nos invita a salirnos de nuestra zona de confort y eso para nosotros es muy emocionante. Como lo menciona Ro, ya somos amigos de muchos años y de alguna manera ya nos conocemos y eso facilita la convivencia. En el sentido de la creación somos personas que ya tenemos muchos años componiendo, experimentando; hemos tocado con un sinfín de músicos fuera y dentro de nuestras bandas y ese tema tanto de los egos, como de lo que hacemos ya lo tenemos bastante aterrizado. En este proyecto no estamos buscando ni ser más famosos, ni ser la banda top, ni mucho menos. Creo que esto surgió de una necesidad que teníamos cada uno de poder experimentar con música que también traemos arraigada desde los inicios de nuestras vidas, desde nuestra infancia, la música que escuchábamos en casa, la música de nuestros padres. Todo ese enriquecimiento musical que trae cada uno de nosotros, que somos también personas muy melómanas. De verdad que en esta banda descansamos un poquito de toda esa rigidez que luego conlleva a una banda ya a formada, como en el caso de nuestros respectivos proyectos; aquí es muchísimo más desahogado, fluye. De los cuatro, tres somos los frontman de nuestra banda. Eso también nos intrigaba mucho, de cómo íbamos a entrar y a salir y lo hemos hecho de una manera muy orgánica, nos hemos ido acoplando cada quien en la voz de uno con la voz de otro; lo que a uno no le facilita su timbre o su voz, el otro lo cubre, el estilo que tiene uno lo mezcla con el estilo del otro y esto en lugar de hacerse un problema, realmente se enriquece mucho más el tema y estamos con un fin en común que es lograr temas como “Noche perfecta” que es la canción que estamos presentándoles ahora y que tiene todos estos elementos que menciono como el funk, algo de blues por ahí, música disco y eso es justo, tratar de no asemejarnos a lo que ya venimos haciendo de muchos años atrás y salirnos de esa zona de confort.

-¿Cómo es el proceso creativo para llegar al concepto Insur Pipol?

RO: Aparenta ser algo complejo y complicado, pero mágicamente ha sido algo bien sencillo. Comenzamos de alguna manera igual que cualquier banda; un integrante lleva una idea o una letra escrita o una melodía y se va integrando alguien más y alguien más. Esto ha sido bastante sencillo, las canciones han surgido muy rápido. Del sonido se encargó Poncho Toledo que es el productor del disco, en amalgamarlo, en buscarle que tuviera un sentido porque quizás la forma de componer de cada uno es distinta, tenemos gustos y géneros distintos y eso también lo trae el disco. Cada canción es muy diferente una a la otra, pero el sonido, Poncho Toledo se encargó de que sonáramos a un concepto. El cómo componemos, es igual que todos y ha sido muy fácil porque nos hemos acoplado muy bien cada uno con las ideas que traemos y lo que va sumando va enriqueciendo muchísimo cada composición, entonces ha sido realmente un viaje muy placentero y nada complicado.

-¿Qué aprenden de cada uno y qué han encontrado de ustedes mismos con esta banda y que no se conocían?

RO: Esto es algo muy importante; ha sido más allá de una banda, una escuela, una cooperativa en la cual hemos justamente aprendido de cada uno. La trayectoria que tiene cada uno de los integrantes da muchísimo para conocer cosas nuevas. Son bandas además de las que venimos que son digamos similares dentro de lo que se ha calificado un género de rock pero completamente diferentes en lo que hacemos. Unos están más arraigados al rock, otros al ska y creo que más que nada la forma de componer y los sentimientos que le conocemos a los amigos; quizás nos conocíamos de estar juntos en festivales, en giras como amigos y hablábamos de cosas que no tenían que ver a veces con la música y al componer en conjunto con alguien te abres, es una terapia completamente; es abrirte en sentimientos, en declaraciones, entonces conoces a las personas mucho más cuando compones con ellas. Entonces más allá de conocernos y de aprendernos como seres humanos, hemos crecido muchísimo al poder estar trabajando juntos y al poder estar entregándonos y abriéndonos unos a los otros con nuestros sentimientos y nuestra forma de componer, que también no tiene nada que ver con lo que hacemos en nuestras otras agrupaciones y justamente era esta, era tener esta válvula de escape de nosotros mismos en nuestro proyecto Insur Pipol. Ha sido una gran enseñanza en estos casi tres años que llevamos juntos trabajando en este proyecto.

En lo personal he crecido muchísimo en mi forma de componer y en mi forma también de ver un grupo; es muy distinto empezar una agrupación nueva de viejos conocidos, pero a fin de cuentas estamos viviendo lo que es hacer una banda completamente nueva, estamos mutándonos a lo que nos sucedía hace 25 o 30 años que tenemos en esta industria y esto también te refresca mucho el alma, volver a abrir un camino nuevo y disfrutar de las cosas que ya pasamos y que pensábamos que no íbamos a volver a vivir. Entonces, como digo, ha sido una escuela, una enseñanza para todos.

-¿Cuál ha sido la repuesta de la gente al verlos trabajando en este nuevo proyecto?

ISMAEL: Se especuló mucho alrededor de esta banda que si era un proyecto como los que ya ha habido como “Rock en tu idioma” o como “Rock en español” en los que se juntan integrantes de diferentes bandas para interpretar sus propios temas. En un principio cuando esto se creó, la gente que se enteró, empresarios de bares de diferentes partes de la república y de inmediato nos invitaron a salir a tocar, a hacer giras y nada más teníamos una canción, entonces ahí sí tuvimos que tocar algunos de los éxitos de las bandas de cada uno mezcladas con esta canción. Justo la gente decía “este es un proyecto más de aquellos que hacen así nomás” y la realidad es que nosotros estábamos enfocados en crear un proyecto completamente inédito desde cero, pero no podíamos cubrir un show con una o dos canciones. Sí aceptamos hacer algunos de esos conciertos que nos ayudaron mucho para sentirnos en esa convivencia como agrupación que es muy importante, pero justo cuando entró la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer este disco completo el cual tiene 10 temas de los cuales ya lanzamos un par de sencillos y estamos ahorita con “Noche Perfecta” que es el tercero y bueno, la intención de esto es presentarles un proyecto desde cero, un proyecto totalmente inédito, un proyecto de canciones pensadas desde la cabeza de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes y es algo que de verdad, no tiene que ver con la música que cada quien hace con su respectiva banda. Ahora tuvimos la oportunidad de presentarnos en el “Vive Latino” y creo que eso fue un parteaguas para poderle mostrar más al público que se centra en ese festival de lo que trata este proyecto. Tocamos alrededor de ocho temas de los 10 que son totalmente originales, inéditos y que la gente ni siquiera conocía, que no ha tenido la oportunidad de escuchar y tuvimos una gran respuesta, salimos muy contentos. Poco a poco hemos estado destapando lo que hemos construido en estos últimos tres años de música nosotros juntos en Insur Pipol.

-¿Tienen alguna anécdota creando música, por ejemplo de “Noche Perfecta”?

RO: Lo mejor de crear música es poder convivir con gente que somos amigos y nos queremos. Es, como platicaba anteriormente, un escape también para toda la parte del encierro que vivimos en la pandemia; ahora sí que nos salvó el tener este proyecto y hacer estas canciones y juntarnos a poder componer. Por las agendas de cada uno esto no se había podido dar: por las giras era muy complicado combinar los calendarios. Y fue ahora sí que un bote salvavidas poder tenernos y poder desarrollar este disco. Siempre se agradece tener a tu lado amigos en el trabajo; somos profesionales, pero también nos apapachamos y nos terapeamos como cuates. Entonces hacer canciones es el gran regalo que nos podemos dar mutuamente y personalmente y a toda la gente, con el cual mostramos nuestros sentimientos, nos desahogamos y podemos sobrevivir a lo que somos, que somos seres humanos con sentimientos a flor de piel y todo eso se resume en las canciones.

-¿Qué están haciendo con sus canciones para llegar a las nuevas generaciones y obviamente tener a ese público distinto del que siempre los ha escuchado y los ha seguido?

RO: Las redes sociales es algo muy importante actualmente. La manera de mostrar la música ha cambiado mucho y es algo en lo que hemos tenido que actualizarnos, porque nosotros somos de una generación de discos y de CD’s y de cómo se consumía la música en ese entonces. También cabe mencionar que pertenecemos a bandas generacionales donde ya los papás le muestran la música que escuchaban a sus hijos y en lo particular cuando estamos tocando con nuestras respectivas bandas, también la chaviza ya se sabe nuestras canciones y que muchos de ellos son fans gracias a sus padres y eso nos ayuda mucho. Sin embargo, este proyecto no está dirigido en particular a los jóvenes; está dirigido a todo tipo de gente y hemos tenido la oportunidad de verlo en ferias o lugares donde nos subimos a tocar al escenario para familias enteras en el mero centro de los pueblos y se nos ha acercado mucha gente mayor incluso a decirnos que nuestra música les recuerda a agrupaciones de los setentas, música ya más vieja. Esto también a nosotros nos da mucho gusto, puesto que estamos enfocados en hacer esta banda enriqueciéndola de música que traemos de toda la vida, la que escuchábamos de niños en nuestras casas, la que nos ponían nuestros padres, entonces poco a poco va agarrando esa apertura que estamos buscando no solamente dirigida hacia los jóvenes que son muy importantes para nuestra música, sino que sea para todo tipo de edades y todo tipo de gente.

-¿Han pensado tener algunas colaboraciones?

RO: En realidad este grupo es una colaboración. No somos solamente nosotros cuatro, ya que los músicos que nos acompañan tocan en bandas como Jesse&Joy o en Buenavista Social Club; músicos que tocaron con Juan Gabriel. De alguna manera ya es una colaboración. Para este disco que ya está terminado decidimos no tener más featurings o colaboraciones, también para que se definiera bien el concepto de la banda, de quiénes somos. Pero por otro lado hemos hecho este proyecto de alguna manera como un esquema Montessori, entonces está abierto de alguna manera de quien quiera treparse al barco y cantar alguna canción, estamos súper abiertos. Es una banda hecha de amigos para amigos. Sí ha habido acercamiento de muchos otros integrantes y compañeros del camino que dicen que en qué momento hacemos algo juntos; seguramente para el siguiente disco del cual tenemos ya temas que hemos estado trabajando habrá algún invitado especial o alguna colaboración especial, pero para este material que ya está terminado decidimos dejarlo así como los que somos pues.

-¿En dónde se presentarán próximamente?

ISMAEL: Lo más complicado es poder coincidir porque todos tenemos nuestras agendas algo apretadas, pero estamos logrando hacer poco a poco presentaciones en diferentes lugares. Cabe mencionar que el pasado viernes hicimos un tipo de concierto acústico dentro del suburbano; salimos desde Buenavista hasta Cuautitlán, Izcalli. Estén pendientes de nuestras redes sociales en relación a los eventos que tenemos. Estamos muy contentos, muy emocionados de poderles presentar en vivo esto, porque en definitiva la vibra que se logra en un escenario es muy distinta.