Revés a la justicia en la sierra Norte: Se fue de la FGE la ÚNICA que sí había puesto orden

Por carecer de certeza laboral y pese a haber sido una de las pocas funcionarias que sí trabajaba, María Isabel González Amador dejó su cargo como fiscal de la Región Norte en la FGE, lo que podría hacer que –otra vez- la zona de Zacatlán quede envuelta en un caos en lo referente a la procuración de justicia.

En su lugar llegó Marcos Sánchez Reyes, pero la gente podría extrañar a Isabel González, porque hizo hasta lo imposible para poner orden en esta región, con especial cuidado en Huauchinango, Xicotepec y Francisco Z. Mena, donde gran cantidad de Ministerios Públicos han quedado en deuda con la sociedad por su mal desempeño.

El catastrófico sistema de justicia de esta región genera constantes cambios, como la reciente salida del MP de la mesa 1, Adrián Maldonado Zárate, quien acumuló numerosas quejas y fue removido a Zacatlán, dejó su lugar a Laura Guadalupe Garrido Vega, quien –como su antecesor-llegó con mucha prepotencia hacia los usuarios: Quitan al MP de Huauchinango acusado de prepotencia y tratar mal a las víctimas de delitos

Isabel González Garrido llegaría como directora del área de asuntos internos de la Policía Municipal de Puebla, debido a que la FGE no le daba certeza laboral, luego de que muchos puestos en esa dependencia -sean de comandante, inspector u otro cargo- no reciben nombramientos formales, sino que solamente los “habilitan”, pero sin una designación formal, para no tener que darles el salario y prestaciones oficiales.

POR PREPOTENCIA CONTRA VÍCTIMAS DE DELITOS, SÍ SUPENDIDA, PERO NO DESPEDIDA LA HIJA DE LÓPEZ ZAVALA Y EX MP DE XICOTEPEC

Su destino la alcanzó y, finalmente, fue suspendida como ministerio público de Xicotepec María Fernanda López Villafuerte, hija del ex secretario de Gobernación actualmente en prisión acusado de –supuestamente- ordenar el homicidio de Cecilia Monzón, su expareja y con quien procreó un hijo: Javier N busca cometer fraude procesal por el caso Monzón, acusa Helena

Malos tratos, prepotencia, nulos resultados y más acusaciones cayeron durante meses contra la MP de Xicotepec, quien, pese a ello, inexplicablemente, lograba mantenerse en el cargo: Otro caso de violación a menores que no atienden MPs de Xicotepec y Venustiano Carranza

Pero papito no podría protegerla por siempre, menos cuando seguirá en la cárcel al menos un tiempo, pese a las supuestas triquiñuelas que el ex secretario de Gobernación y ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, Javier L Z y sus abogados intentan usar para forzar la liberación: Niegan libertad y sobreseimiento a Javier N, confirmó Helena Monzón

El hecho de que, finalmente, la Fiscalía General del Estado haya tomado acciones contra su MP en Xicotepec es, sin duda, una buena noticia para los ciudadanos…hasta que las “influencias” hagan que le reincorporen o cambien de adscripción: Hija de López Zavala, nuevamente exhibida como MP en Xicotepec

HASTA QUE INTENTAN FRENAR ABUSO Y CORRUPCIÓN DE GRÚAS Y AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO

Desde Huauchinango, el ayuntamiento de Rogelio López Angulo y la empresa Grúas Garay vieron frenados su abuso y evidente corrupción en los cobros de arrastre y corralón, luego de que la secretaría de Movilidad y Transporte a cargo de Omar Álvarez Arronte y la Profeco detuvieron dicho atraco mal simulado.

Como lo documentamos en este espacio desde septiembre del 2021, los presidentes de Huauchinango –primero Gustavo Vargas Cabrera y ahora López Angulo- hacían operativos de vialidad, que aprovechaban para realizar cobros irregulares y excesivos, con el apoyo -y evidente complicidad de empresas de grúas-, que hacen un jugoso negocio:Cobros irregulares y excesivos de grúas en supuestos operativos de vialidad y tránsito de Huauchinango

Al más puro estilo de la película de Luis Estrada “La Ley de Herodes”, el gobierno huauchinanguense complementa el negocio de los operativos y grúas con el del corralón, al realizar cobros excesivos por liberar unidades, como lo probamos aquí el pasado 22 de diciembre, cuando le exigió 20 mil pesos a un hombre por dejarle sacar su motocicleta: Corralón de Huauchinango quiere cobrar ¡20 mil pesos! por liberar una motocicleta

Evidentemente muchas cosas y personas están mal en ese hermoso municipio, pero, al menos la Secretaría de Movilidad y Transporte intentó poner orden a grúas Garay y Profeco sancionó a Eutiquio Cruz Garrido por abuso en el cobro hospedaje en su corralón.

UN NEGOCIO MENOS PARA EL GOBIERNO DE HUAUCHINANGO

A grúas Garay se le castigó por querer cobrar 100 pesos diarios de hospedaje en corralón, luego de que por 318 días intentó llevarse 31 mil 800 pesos del dueño de motoneta, pero, ahora, gracias a la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte el infractor pagó 5879 pesos 10 centavos, aunque solo se le entregó nota de mostrador sin ningún valor fiscal.

En documentos oficiales de los que Desde Puebla tiene copia, se constata que la Secretaría de Movilidad y Transporte ordenó al dueño de “Grúas Garay”, Eutiquio Cruz Garrido, cobrar derecho de alojamiento en corralón, como lo marca la ley en favor de Mario Alberto Hernández Nava, para frenar el intento de abuso.

¡Mario Alberto se ahorró 26 mil pesos de corralón! ya no pagó los 31 mil 800 pesos que la empresa y el ayuntamiento morenista pretendían llevarse. Con este precedente, se espera que víctimas de estos abusos pongan sus respectivas denuncias y eviten abusos en los cobros exagerados de la empresa señalada con el encierro municipal: SMT publicó las nuevas tarifas para grúas y corralones