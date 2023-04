Mario Delgado celebra aval del TEPJF para ampliar su mandato

María Huerta

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que por mayoría de votos el TEPJF determinó respetar “las decisiones tomadas en el III Congreso Nacional Ordinario por parte de nuestra militancia,”en pleno ejercicio del derecho a la libertad de autoorganización y autodeterminación de nuestro movimiento”.

“Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este Movimiento siga creciendo. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado al presidente y a la 4T.

Hoy estamos más unidos que nunca y esa es nuestra fuerza”, destacó en sus redes sociales.

Delgado reiteró su compromiso de trabajar de manera incansable para el crecimiento y larga duración de la Cuarta Transformación; cumplir con los principios del Movimiento de no mentir, no robar y no traicionar, así como velar por el respeto a los documentos básicos y trabajar en unidad para la buena conducción del partido.