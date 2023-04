Rosita Pelayo: Me duele pero me río

El Confesionario

Ray Zubiri

Platiqué con Rosita Pelayo, actriz, bailarina y conductora mexicana, hija de quien le diera voz al famosísimo Kalimán, El hombre increíble. Es imposible hablar de esta mujer sin mencionar a su papá Luis Manuel Pelayo, actor de cine, televisión y doblaje mexicano, que tuvo una intensa actividad en el cine nacional dentro de la Época de Oro, pues filmó más de 70 películas, algunas con destacadas figuras como Pedro Infante, Cantinflas y Mauricio Garcés.

La Pelayo, como cariñosamente le llamamos, comenzó su carrera como actriz en 1982, al formar parte del elenco de la serie de televisión ¡Cachún, cachún, ra-ra!, que dicho sea de paso no quería participar, pero sus habilidades como bailarina, la falta de una actriz y la insistencia de Luis de Llano la llevaron a no sólo aparecer en la televisión, sino que además hizo una película del mismo nombre. En telenovelas la vimos en: El pecado de Oyuki (1988), Serafín (1999), Abrázame muy fuerte (2000), Salomé (2002), La fea más bella (2006), entre otras.

Pero un día la historia cambió. Ella caminaba, manejaba, actuaba, iba al teatro, podía hacer todo, pero se empezó a poner mal cuando estaba haciendo La fea más bella (2007). Terminó la telenovela y comenzó a buscar doctores. Ha visto a muchos, pero de todas maneras se quedó así, chueca, como ella lo dice, pero con ganas de vivir tras haber sido diagnosticada con artritis reumatoide (trastorno inflamatorio crónico que puede afectar las articulaciones), además de parestesia (sensación de quemadura o entumecimiento, que se suele sentir en las manos, brazos, piernas o pies y a veces en otras partes del cuerpo) y, por si fuera poco, de polirradiculoneuritis (inflamación de múltiples nervios periféricos y de las raíces nerviosas espinales).

El pronóstico de los médicos era devastador, Rosita estaba condenada a estar postrada en una silla de ruedas con el tiempo, después de todo lo que le pasó empezó a sentir que no podía estar tranquila y feliz.

Fue así como empezó a escribir lo que ella estaba viviendo, pero cuando lo leyó cuenta que lo sentía muy amargo, porque transmitía que no estaba bien, mucho menos feliz. Memo Ríos, el comediante, fue quien le dijo cómo pulir lo que había escrito, ya que asegura todo lo que vemos y escuchamos en la obra le pasó y nada es inventado. ¡Todo lo vivió!

Imagínese: desde las aventuras con los doctores a la crisis por falta de dinero, pero todo con buen humor. Mientras la gente se ríe durante la puesta, también ve cómo con mucho esfuerzo y pese a los pronósticos ha podido volver a caminar por su propio pie, pues al final invita a alguien del público, a quien sorprende bailando en escena

¿Cómo darle sentido a tu vida? #MeDuelePeroMeRío es un monólogo en el que la actriz narra, de manera divertida, cómo ha superado las distintas etapas que ha afrontado con este padecimiento crónico degenerativo y, confiesa, aunque tuvo periodos de depresión y mucho dolor, decidió trabajar para levantarse.

Nadie tiene la vida comprada, cuando veo una situación así en alguien siempre me hago la pregunta ¿y quién soy yo para que no me pase una cosa igual o peor?

Amigos empresarios, fundaciones, escuelas, presidencias municipales, gobiernos, incluyan esta puesta en escena en planes de trabajo, lleven a Rosita Pelayo a compartir este mensaje con más gente, porque estoy seguro a muchos les ayudará a ser más llevadera esta enfermedad y a otros a no sentirnos invencibles.

Búsquenla en sus redes sociales FB: Rosita Pelayo / Instagram: pelayosorita ¿Y tú estás viviendo o sobreviviendo?

INDIE FEST LLEGA A PUEBLA ESTE 21 DE ABRIL

Arroba FM 96.1 llevará a cabo el Festival de Música Independiente único en Puebla INDIE FEST, en el cual el line up está conformado por varias bandas emergentes como: Hipólita, Pólipos Humbrales y Alicia, las cuales deleitarán a los asistentes a Sala Forum, este 21 de abril, a partir de las 18:00 horas.

Si deseas más información la puedes solicitar vía WhatsApp: 221-558-70-79.

¿Quieres ganar boletos para estar ahí?

Lo único que tienes que hacer es escribirme por Instagram o Twitter (@RayZubiri) y decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo, te contestaré para confirmar que ganaste uno de los 25 pases dobles para este concierto.

La columna de esta semana ha terminado, pueden ir en paz.

Contacto: [email protected] y @RayZubiri en todas las redes sociales.