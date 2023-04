En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Re Emocionante

Esta Liga Mx con su formato tan criticado, tan mediocre, con tan pocos partidos dignos del recuerdo, resulta ser emocionante que mantiene a prácticamente todas las plazas del fútbol mexicano sentados al filo de la butaca hasta la última jornada.

Es cierto que la falta de ascenso y descenso es un pendiente que debe corregirse y perfeccionarse para el buen desarrollo del fútbol mexicano en general, tanto en clubes como en la misma selección nacional.

Pero volviendo al tema central de esta columna, es impresionante cómo es que de los 18 equipos que forman la Liga Mx, a dos jornadas de terminar, 17 escuadras mantienen posibilidades reales de meterse al repechaje, obviamente unos más que otros, pero la realidad es que 17 de 18 aún mantienen una posibilidad de meterse entre los 12 menos malos del torneo.

Este formato o fue una locura, o de verdad fue un genio quien lo diseñó, pues en un torneo donde se juega tan poco el hecho de mantener el interés en todos lados es digno de mencionarse.

En este pelotón se encuentra el Club Puebla que hasta el momento de escribir este texto se aferraba a mantenerse en la rayita del repechaje en el lugar número 12 a falta del partido de los Santos de Torreón quienes también se encuentran en este pelotón y que aunque la tienen difícil frente al superlíder Rayados de Monterrey, con un buen resultado podrían sacar a la franja de zona de repechaje.

Esto se va a definir hasta la última jornada; sin embargo, el equipo de Arce deberá, así como lo hizo en Aguascalientes frente a Necaxa, intentar traerse un buen resultado de su difícil visita a Monterrey donde enfrentará el próximo Jueves a las 8:05 de la noche a los Tigres de Siboldi quienes estarán buscando recuperar el terreno perdido durante la gestión del ‘Chima’ Ruiz al frente, por lo que seguramente será un encuentro de alto riesgo para los poblanos quienes cerrarán hostilidades en casa frente a los Xolos de Miguel Herrera quienes a pesar de no haber enderezado el rumbo, aún mantiene posibilidades de un posible repechaje y se jugarán aquí en el Cuauhtémoc su último cartucho frente a la franja.

Por todo esto que le platico es que la liga Mx se ha puesto re emocionante y así terminarán las 17 jornadas.

Desbandada en el Club Puebla.

Al término del torneo y suceda lo que suceda, apunte usted más movimientos al interior del club Puebla.

En cuanto a jugadores apunte usted la posibilidad real de la salida de Antony Silva, Emanuel Gularte, Gustavo Ferrareis, Kevin Ramírez y Federico Mancuello, entre algunos otros.

El motivo en la mayoría de los casos es que estos jugadores saben bien que su tiempo en Puebla se ha cumplido y la verdad no ven muchas posibilidades de crecimiento ni en lo personal y menos en lo económico.

Me explico, algunos tienen aún contrato y faltaría ver a qué acuerdo llegan con la directiva y quizás alguno de ellos podría quedarse, pero la intención de todos ellos es marcharse al término del torneo.

Todo también puede depender de la continuidad o no de Eduardo Arce pues se maneja ya en Guadalajara que en caso de que el equipo no entrara al repechaje se estaría dando paso a la llegada del multicitado consentido de los directivos ‘jalisquillos’ que manejan al Puebla que no es el otro que el ‘millonetas’ Michel Leaño.

Incluso a nivel nacional lo comentó en ESPN José Luis Juan Sánchez Sola mejor conocido en la afición poblana como el ‘Chelís’.

Más le vale a Eduardo Arce lograr meter a la franja al menos al repechaje, pues de lo contrario su puesto estaría en serio riesgo.

Aunque a su favor siempre jugará el hecho de que su sueldo y el de su cuerpo técnico es muy barato y con pocas exigencias por lo que el ser barato también tiene sus ventajas.

Nosotros veremos qué sucede, pero de que va a estar emocionante, que no le quepa duda.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

[email protected]