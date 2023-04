8 de cada 10 mexicanos no tienen tarjeta de crédito por miedo o desconfianza

Staff/RG

Con el objetivo de conocer la situación actual de los mexicanos en relación al uso de tarjetas de crédito, HelloSafe llevó a cabo un sondeo en el que participaron mil mexicanos, para estimar cuántos mexicanos poseen tarjetas de crédito y, más importante aún, evaluar si tienen buenos hábitos financieros en relación a su uso.

87% de los mexicanos no cuentan con TC, en su mayoría porque prefieren pagar con efectivo o débito o por temor a endeudarse.

28% de los mexicanos que no cuentan con TC no cumplen los requisitos para solicitar una.

35% de los mexicanos que usan tarjeta de crédito no conocen su tasa de interés.

27% de los tarjetahabientes no cumplen siempre con el pago antes de la fecha de corte.

30% de los mexicanos que no quieren tarjetas de crédito es por malas experiencias o miedo a manejarlas incorrectamente

En esta encuesta el 87% de los mexicanos declararon no tener tarjeta de crédito, por diversas razones, que mostraremos a continuación; sin embargo podemos destacar que de manera general se percibe una inseguridad o desconfianza por lo que las tarjetas de crédito puedan hacer con sus finanzas personales.

De los mexicanos que han respondido no contar con una tarjeta de crédito, les preguntamos las razones por las que se limitan a contar con este instrumento de pago.

Esta encuesta nos dejo ver que un 31% de los mexicanos que no tienen una TC, simplemente confían más en el efectivo o en disponer de dinero desde su cuenta de débito; sin embargo 23% prefiere no contar con tarjeta de crédito por haber tenido malas experiencias en el pasado y 10% por miedo a no poder controlar los gastos y perjudicar sus finanzas personales con deudas.

LO QUE DEBES SABER

Los requisitos generales para tener una tarjeta de crédito son simples, sin embargo 28% de los mexicanos no cumplen con todos los requisitos para solicitarla. Generalmente los requisitos son: cumplir con la mayoría de edad, tener ingresos demostrables/comprobar una fuente de ingresos estable, identificación oficial, comprobante de domicilio y buen historial crediticio.

35% de los mexicanos que usan tarjeta de crédito no conocen su tasa de interés

No conocer la tasa de interés de la tarjeta de crédito puede representar un riesgo importante para las finanzas personales, y lamentablemente al preguntar cuál es la tasa de interés de la tarjeta de crédito con la que cuentan los encuestados, la respuesta más popular reveló que no tienen seguridad del porcentaje de interés anual de su tarjeta.

Además de no conocer la tasa de interés, el problema puede ser no pagar el saldo que se debe a final del mes, principalmente el pago mínimo para generar intereses.

70% declararon pagar siempre el saldo completo de la deuda antes de la fecha de corte.

3% declararon pagar siempre el saldo mínimo antes de la fecha de corte.

27% no cumplen siempre con el pago, lo cual genera interés que se acumula para la siguiente fecha de corte.

LO QUE DEBES SABER

Las características más importantes para elegir una tarjeta de crédito, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se colocarían en el siguiente orden:

Tasa de interés.

Límite de crédito.

Beneficios y recompensas.

Servicio a cliente.

Costos y cargos adicionales.

24 % de los mexicanos dispone de más de 10 mil pesos de su línea de crédito al mes

Si bien la mayoría de lo mexicanos dispone de entre mil y 5 mil pesos desde su tarjeta de crédito, 2 de cada 10 tarjetahabientes dispone de más de 10 mil pesos al mes desde la tarjeta .

A continuación te compartimos un caso práctico sobre lo que podría ocurrir si no se paga el saldo mensual de una tarjeta de crédito, cuando esta cuenta con un interés anual del 30%.

EJEMPLO

Si un tarjetahabiente no realiza el pago correspondiente en el mes anterior antes de la fecha de corte y el saldo pendiente en la tarjeta de crédito es de 10 mil pesos, con una tasa de interés del 30% anual, *tendría que pagar un interés mensual del 2.5% (es decir, 30% anual dividido entre 12 meses) sobre el saldo pendiente de 10 mil pesos.

*Si el usuario no realiza ningún pago adicional y no utiliza la tarjeta en el próximo mes.

El uso responsable de una tarjeta de crédito puede ayudar a los mexicanos a construir su historial crediticio, acceder a financiamiento, obtener bonificaciones y recompensas, proteger sus compras y mejorar su educación financiera. Sin embargo, es importante utilizar la tarjeta de crédito con cuidado y responsabilidad para evitar problemas financieros.