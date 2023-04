Video desde Puebla: En plena feria, pipa se queda sin frenos en Ahuazotepec

Abelardo Domínguez

Un lesionado y cuantiosos daños materiales dejó pipa sin frenos en pleno centro de Ahuazotepec.

Ante la falta de protocolos de Protección Civil, estuvo a punto de registrarse una tragedia cuando pipa de la empresa FigraGas se metió entre los puestos de la feria en la calle Francisco Cravioto, para abastecer un tanque estacionario sin ninguna medida de prevención.

Cuando se encontraba descargando, a la pesada y peligrosa unidad se le botó el freno en plena bajada, comenzó a avanzar sin control entre las estructuras, puestos de comida y asustados transeúntes que se percataron que la manguera del gas se desprendió con el suministro de gas LP activo.

La pipa recorrió más de 100 metros, lesionando a un trabajador del ayuntamiento, identificado como Miguel Ángel Navarro y exponiendo a todos los presentes a una tragedia por el riesgo de una inminente explosión.

Aunque no pasó a mayores, la situación puso en evidencia la falta de preparación de la Policía Municipal y Protección Civil del municipio, quienes no supieron cómo actuar y no tuvieron ni la capacidad de acordonar el área.

Es sabido que el gobierno encabezado por César Ramírez ha sido incapaz de fortalecer estos rubros de vital importancia para la ciudadanía, toda vez que, como en este caso, las cosas las dejan al azar.