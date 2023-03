Abierto Mexicano de Tenis: Cameron Norrie baja por lesión junto a Carlos Alcaraz

ESPN

El torneo de Acapulco se quedó sin dos de sus principales estrellas, quienes recientemente disputaron las Finales de Buenos Aires y Río de Janeiro

Duro golpe para el Abierto Mexicano de Tenis, que este martes se quedó sin dos de sus principales estrellas y candidatos a ganar el título en Acapulco.

El tenista británico Cameron Norrie, quinto sembrado del Abierto de Acapulco, descartó este martes jugar el torneo mexicano por fatiga, tal como lo había anunciado más temprano el primer favorito, Carlos Alcaraz, por una lesión en la pierna.

El torneo anunció este martes la salida del cuadro principal de dos de las figuras. Eran candidatos al título, luego de haber jugado las finales de Buenos Aires y de Río de Janeiro, pero quedaron disminuidos físicamente en el duelo entre ellos, ganado por Norrie, y se reservarán para los Máster 1000 de Indian Wells y Miami, este mes de marzo.

“Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. tengo una distensión grado uno en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana”, anunció Alcaraz, segundo del ránking mundial.

Alcaraz, segundo de la clasificación mundial, jugó en Acapulco como novato en el 2021 y se retiró del Abierto el año pasado luego de ganar Río, también por problemas físicos.

“Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana”, expresó vía Twitter el tenista de 19 años nacido en Murcia.

Y cerró: “Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto”.

El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco lo puedes disfrutar en vivo y en exclusiva a través de Star+, ¡suscríbete aquí!

Las ausencias de Alcaraz y Norrie, duodécimo del ránking mundial y finalista en el 2022, baja el nivel del Abierto, que antes sufrió la baja del griego Stefanos Titsipas, tercera raqueta de la ATP, y del joven talento estadounidense Sebastian Korda, vigésimo sexto del ránking.

El torneo, que transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 2.178.980 dólares, queda ahora con seis favoritos, el noruego Casper Ruud, cuarto del ránking, el estadounidense Taylor Fritz (5), el danés Holger Rune (10), los estadounidenses Frances Tiafoe (15) y Tommy Paul (23) y el australiano Alex De Manaur, que este lunes subió al 22 de la lista mundial.

Acapulco, ganado cuatro veces por los españoles Rafael Nadal y David Ferrer, celebra su aniversario 30 y había planificado una competencia con jugadores del más alto nivel, empañada por las ausencias.

Fritz venció este lunes a su compatriota John Isner; Ruud al argentino Guido Andreozzi y Holger, al estadounidense Ben Shelton, todos en tres sets.