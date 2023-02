Democracia…Tesla…políticos y reporteros…tortillas

En pocas palabras

Por Jesús contreras Flores

LA MAREA ROSA, en plena libertad, se desbordó ayer en La Plaza de la Constitución o Zócalo de Ciudad de México en más de 100 ciudades del interior del país, frente a embajadas en Europa y de los Estados Unidos, no, más. La ciudadanía salió a la calle…viene la guinda el 18 de marzo…tan tan…la democracia da un paso adelante…caminante…

EL VELO QUE ENCUBRÍA la instalación de Tesla, empresa del segundo hombre más rico del Mundo, Elon Musk, se desvelará mañana, en “la mañanera” luego que en la video conferencia que esta mañana tuvieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el también propietario de Twitter, acordaron que la empresa Tesla sí instalará su planta en México. Los detalles en unas horas ya que se ha sabido que el gobierno mexicano no informará nada al respecto. Así que ya no se colgarán los políticos de varios estados, entre ellos poblanos, que anunciaban que había pláticas para que la planta para autos eléctricos, pudiera instalarse en esas entidades…

EL PERIODISTA ESPAÑOL, Alberto Peláez, criticó el desaire de que fueron objeto por el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, que dejó plantado a 90 periodistas que fueron a recibir reconocimientos, en el auditorio Aurora Jiménez, del recinto legislativo de San Lázaro por su trayectoria en esta noble labor y mandó solo su mensaje afirmando que los periodistas y comunicadores son gente valiosa para México y el derecho a la información y puso como ejemplo: “es como si yo mañana invito a comer a mi casa a 30 amigos y no me aparezco y mando a dos mayordomos, me pareció feísimo lo que hizo el legislador federal”. Le enfadó el desprecio del diputado morenista Mier hacia los periodistas, eso no puede ser, y durante su intervención hizo un reclamo de que “los políticos no se ocupan de los periodistas que estamos cayendo como moscas”. Por último, Alberto Peláez, se refirió a las condiciones laborales que enfrentan los periodistas en México e hizo votos para que las autoridades pongan atención en las necesidades del gremio y hagan valer el respeto de sus derechos. En sus redes sociales el periodista español escribió: Me siento muy honrado por el reconocimiento a mi trayectoria profesional que me otorga el Congreso de la Unión”…Fragmentos de publicación de “Cambio Digital”…no comment…

EN CONFIDENCIAL DE “El Financiero” vimos lo siguiente: Morena lanzó un nuevo reto a Lorenzo Córdova: someterse al “polígrafo” legislativo. “En la Cámara de Diputados estamos abiertos al debate. Lorenzo, asiste el domingo a la concentración del PRIANRD y a partir del martes te invito para que nos acompañes a la Junta de Coordinación Política, para dialogar sobre el contenido de la reforma electoral y quede claro al pueblo quién miente”, retó el jefe de la mayoritaria bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier…no comment…

Nuevos espectaculares del senador, Alejandro Armenta Mier aparecieron en esta ciudad solo para promocionar su libro “La importancia del litio en México”…En otra actividad de su campaña, caminar, cruzada o…el poblano como parte de su tesis doctoral “Por Amor a Puebla”, presentó un diagnóstico para el rescate y aprovechamiento del agua, previendo el desabasto que pudiera ocurrir en mediano y largo plazo, reiteró su compromiso con la 4a Transformación “y por ello presentamos una iniciativa de rescate de las aguas residuales para atender la demanda del vital líquido, sobre todo en el consumo ciudadanos y sus usos en el campo”…Ah. Y no descuida el cuidando al medio ambiente con la campaña “Sembremos Esperanza” encabezada por poblanas y poblanos y de la mano con el senador Alejandro Armenta, que entregaron árboles frutales -manzano y limón- a comerciantes y artesanos del Jardín de Analco… 5mentarios…

Nos informan que el Partido Revolucionario Institucional –PRI- es el que, en Puebla, cuenta con la mayor cantidad de afiliados, de acuerdo con información obtenida del apartado “Descarga de Padrones de Militantes de Partidos Políticos” del portal de internet del Instituto Nacional Electoral (INE). Hasta el corte al 21 de este mes, el Partido tenía registrados un total de 40 mil 578 militantes activos, que lo ubica en primera posición respecto a todas las fuerzas políticas con registro en el estado. En julio de 2020, cuando asumieron la dirigencia estatal los hoy diputados Néstor Camarillo Medina e Isabel Merlo Talavera, recibieron un padrón con 4 mil 228 militantes; en 2021 subió a 8 mil 792; para 2021 fueron 16 mil 432, en este 2023 ya suman los 40 mil 578 priistas en Puebla, un aumento del 859% en los últimos 3 años…un no comment más…

PUEBLA, A SALVO, hasta el momento…La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó una inmersión de mercado en el país respecto al costo del kilo de tortilla en los distintos estados, resultando con un precio al alza de enero a febrero de 4% en números cerrados. Así como informó oportunamente respecto al encarecimiento del huevo, cuyo precio promedio nacional pasó de 37 pesos el kilo a rondar los 60 pesos en menos de quince días, ahora toca hablar del precio del kilo de la tortilla que sigue al alza y en el último mes ha incrementado su costo en 4%, siendo Guerrero (30 pesos), Colima (28 pesos), Tamaulipas (27 pesos), Veracruz, Nayarit, Morelos, Jalisco (26 pesos) y Nuevo León (25 pesos) las entidades que tristemente lideran con los precios más altos del kilo de tortilla en el último mes. “Esto demuestra y confirma que aún no se tiene una recuperación económica sólida. El encarecimiento de la tortilla, alimento toral en la dieta de los mexicanos, es igual o más doloroso que el del huevo…”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC. Hay que recordar que el kilo de tortilla antes de Covid encontraba su precio entre los 10.30 pesos y los 10.70 pesos…

ES OBLIGACIÓN DE las empresas mexicanas de todos los sectores, específicamente de la industria agroalimentaria, crecer con calidad y fomentar permanentemente los procesos de mejoras continuas, buscando siempre el desarrollo de tecnologías y oportunidades que impacten positivamente en la producción, lo que beneficiará a la sociedad de nuestro país. Así lo aseguraron empresarios de Empresas Dragón, luego de que por segundo año consecutivo la compañía Agricultura Nacional, recibió el reconocimiento en la Categoría Nacional de Red de Valor Grande, que otorgó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en el marco de su trigésima novena Asamblea General Ordinaria. El Director General de Agricultura Nacional, Martín Fueyo Mac Donald, destacó que este premio que se otorgó con el respaldo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), significa un aliciente para seguir elevando los niveles de calidad de las empresas agroalimentarias…

HACE CUATRO AÑOS la Planta Procesadora de Carne de Cerdo –PPCC- tipo TIF, de Granjas Carroll de México –GCM-, inició sus operaciones en el municipio de Oriental y, a la fecha, cuenta con la tecnología de vanguardia que permite estándares de alta calidad en cada paso del proceso; automatización de producción, sistemas de tratamiento de aguas residuales, generación de electricidad propia e integración artificial que coloca a la planta como una de las más importantes e innovadoras a nivel mundial. La planta, diseñada para expandirse en diversas áreas, cumple con los estándares para ser certificada por organismos como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), parte fundamental para exportar a dicho país y a Canadá, e ingresar a los mercados asiáticos como Corea, Japón y Vietnam, y además, atender al mercado nacional para procesadores, mayoristas y autoservicios…

UNA FABULA DE ESOPO… El perro y el reflejo en el río. Vadeando un perro llevaba un pedazo de carne en el hocico. Pronto vio en el reflejo del rio a otro can pero con un pedazo de carne en el hocico, quiso quitárselo y soltó el suyo que se lo llevó la corriente…y quedó sin nada…Y…Hasta la próxima…D.M.