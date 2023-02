AMLO critica la marcha del domingo: “Conservadores que no quieren la transformación del país”

María Huerta

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha en defensa del INE realizada ayer se trató de un “asunto político” que reunió a las “facciones del bloque conservador”, quiénes tienen como propósito el enfrentamiento, porque no quieren la transformación del país.

“Siempre he dicho que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador y siempre he dicho que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban que eran distintos el PRI y el PAN, ahora no es así, ya caminan juntos, agarrados de la mano”, dijo, durante su habitual mañanera.

López Obrador insistió que la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran “en este propósito de enfrentarnos, porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por su fueros”.