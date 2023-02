García Luna, Vicente Fox y Felipe Calderón…los más pesados lastres del PAN

DEBATE

En su estupendo libro “García Luna, el Señor de la Muerte”, el escritor Francisco Cruz hace minuciosos recuento y análisis de la trayectoria y el actuar no solamente del ex secretario de Seguridad Pública federal, sino de los ex presidentes que le permitieron encumbrarse y pasar de un gris burócrata-espía más del sistema político mexicano al rol de súper policía en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

En los gobiernos federales priístas, de acuerdo a esta narración literaria, García Luna fue – primero – un delincuente de poca monta, después, de la mano de sus familiares y con la impunidad inherente al priato, pasó a un doble rol de policía-espía político y ya, con el descerebrado Vicente Fox como presidente de México y gracias a la protección de Marthita Sahagún, el ex secretario federal de Seguridad hoy caído en desgracia en tierras norteamericanas se encumbró en los más alto de la burocracia mexicana gracias a sus archivos con lo más turbio de los personajes públicos.

Si, como sus jefes directos y titulares del poder ejecutivo federal en los sexenios 2000-2006 y 2006-2012, Vicente Fox y Felipe Calderón no supieron de las acuerdos y corrupción de García Luna, entonces le cedieron ciegamente el poder a uno de los personajes más nefatos de los últimos tiempos: Felipe Calderón se defiende y niega haber privilegiado al Cártel del Pacífico

Pero, si los ex presidentes de la república panistas sí respaldaron la corrupción y el encumbramiento de una “narco secretaría de Seguridad Pública federal” en sus gestiones, entonces sus culpas son mucho mayores, porque habrían sido cómplices no solamente de este ex funcionario corrupto, sino de sanguinarios grupos del crimen organizado: García Luna y Ejército eligieron a qué cártel apoyar, dice testigo

FALLO EN NUEVA YORK, NOCAUT AL PAN PARA 2024

Por la acción de coludirse con García Luna y sus narcosocios o la omisión de encumbrarlo en la secretaría de Seguridad Pública, el fallo adverso al funcionario en Nueva York pega duro a las aspiraciones del PAN y sus aliados para el 2024, ya que –independientemente de que el gobierno amlista acumule pobres, muertos, inflación y demás – este caso exhibió que la llamada “guerra calderonista contra el narco” no fue más que la utilización del estado a favor de un grupo concreto de delincuencia organizada.

Así que – aunque Vicente Fox y Calderón Hinojosa nieguen las acusaciones y ENSUCIEN con sus presencias y/o discursos una causa legítima, como la defensa del INE – lo cierto es que se han convertido en los más pesados lastres para el blanquiazul de cara a las elecciones concurrentes del 2024: Caso García Luna demuestra que México era un narcoestado: AMLO

En este contexto, no exageran los morenistas cuando dicen que la sentencia a García Luna puede convertirse en el KO definitivo al PAN para el 2024. Mucho le costará recuperarse de él, sobre todo con reacciones tan desafortunadas como la de Felipe Calderón y/o tan insulsas y pueriles como la de Marko Cortés y su “pinta azul”.

El comunicado que publicó el ex titular del Ejecutivo federal en su Twitter reflejó la extendida putrefacción del partido que alguna vez lo acogió como su líder nacional: Caótico, narcisista, desordenado, iracundo y, a veces, incoherente. Así es el PAN tirndo en la lona, el que empezó a morirse por Fox y Calderón, fue rematado por Anaya y ahora, como si se tratara de la secuela de una saga, Calderón vuelve a terminar de aniquilar.

Pobre PAN, pobre oposición.

MARKO CORTÉS, INSULSO Y PREDECIBLE

En lugar de sumarse a la exigencia de millones de mexicanos de que García Luna y/o los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón respondan los asuntos legales pendientes y expliquen por qué hicieron el encumbramiento de un sujeto como García Luna, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, fracasó al tratar de salirse por la tangente con su pueril argumento de que el ex titular de Seguridad Pública federal nunca fue militante del PAN: Posicionamiento Lebarón sobre el juicio de Genaro García Luna

No, no importa si militaba en el PRI y luego se afilió al blanquiazul o, inclusive, si nunca se apuntó en sus filas, porque lo cierto es que García Luna fue – según el bien documentado libro de Francisco Cruz- una especie de policía-espía político para ambos regímenes y lo peor ocurrió a partir del 2000, cuando Vicente Fox y Martha Sahagún lo llevaron de la mano a los primeros puestos de la burocracia nacional en el área más sensible y peligrosa de todas, la seguridad pública.

Por lo mismo, resulta fuera de lugar insulsa, inútil, pueril e inocentona la campañita de Marko Cortés de “pinta azul”, mientras millones de mexicanos exigen saber qué demonios ocurrió con la seguridad pública del país entre el 2000 y 2012 y, también, demandan investigar los papeles que desempeñaron las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón en el imparable crecimiento de la violencia y delincuencia organizada que llena de sangre a México: Video desde Puebla: Grupo de delincuencia organizada provoca matanza en pizzería de Ciudad Juárez, Chihuahua

Y lo peor, lo más contradictorio para los propios panistas es que su dirigente nacional no se ha enterado de que ¡Vicente Fox y Felipe Calderón ya ni siquiera militan en el PAN!, porque desde hace tiempo ellos mismos se pusieron fuera del partido; el primero en el 2012, cuando se sumó a la cargada del priísta Enrique Peña Nieto y el segundo en 2019-20, cuando quiso poner su propio partido, al que llamó “México Libre”:PAN, único beneficiado si Felipe Calderón no logra las prerrogativas y el registro con México Libre

Incluso, no contento con mandar al PAN al tercer lugar en las elecciones presidenciales del 2012 e intentar formar su propio partido en 2020, la semana pasada el mismo Calderón Hinojosa llamó a conformar otra agrupación política opositora a Morena, con lo que reiteró su menosprecio al blanquiazul, el partido que lo llevó a la presidencia de México “al haiga sido” en 2006: Felipe Calderón llama a construir nuevo partido político opositor en México