¿Dónde ver la pretemporada de F1? Así puedes disfrutar de la velocidad desde casa

La velocidad de la Fórmula 1 está pronto a llegar a las pista, pues estamos por vivir los test de pretemporada, este es el lugar en el que las escuderías ponen a prueba el desempeño de los monoplazas con las que competían durante toda la temporada. Así que si no te quieres perder nada de este evento, aquí te dejamos toda la información.

La pretemporada dará inicio en los últimos días del mes de febrero, pero ahora los pilotos deberán probar los autos en un escenario distinto. Aunque estábamos acostumbrados a ver esta preparación en el Circuito de Barcelona-Catalunya, ahora lo podremos vivir desde Sakhir en Bahrein.

BREAKING: Lance Stroll to miss pre-season testing in Bahrain after training accident#F1 pic.twitter.com/UDDBkdKELW

— Formula 1 (@F1) February 20, 2023