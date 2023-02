Vecinos de juntas auxiliares de San Andrés Cholula denuncian a Mundo Tlatehui de promover la invasión de cadenas de autoservicio

Staff/RG

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, esta otorgando una serie de permisos a cadenas de autoservicio para instalarse en las juntas auxiliares, causando con ello una afectación económica de gran magnitud a las pequeñas tiendas, hemos solicitado por diversos medios un acercamiento con el Presidente Edmundo Tlatehui; sin embargo, siempre recibimos evasivas y no desea dialogo alguno con los pequeños comerciantes principalmente en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec , donde dio permiso para la apertura de una tienda 3B no cumpliendo con los requisitos para su instalación, como son: el uso de suelo, calles angostas, cajones de estacionamiento y la competencia desleal que genera ese tipo de cadenas, ya que ellos compran en gran escala, y un pequeño negocio compra con proveedores, y van al día y se verían seriamente afectados.

Como es de su conocimiento venimos de sufrir una pandemia que duró dos años, lo que generó el cierre de algunas negocios por no poder seguir pagando los gastos para mantenerlos y , los que lograron salir delante fueron seriamente afectados y sus ventas disminuyeron hasta en un 60% y 70 %.

Ante la difícil situación por la que están atravesando los comerciantes del municipio como consecuencia de la pandemia, nuestro presidente, debería estar apoyándonos con diversos programas que vuelvan incentivar la economía local, pero lejos de esto está otorgando permisos a cadenas de tiendas de auto servicio con las que estamos imposibilitados de competir lo que generará el cierre de pequeñas tiendas que dan sostén a un sin número de familias de la comunidad de San Antonio Cacalotepec.

Presidente Edmundo Tlatehui, ¿por qué otorgas permisos a tiendas de cadenas de auto servicio para que se instalen en nuestras comunidades? ¿por qué otorgas permisos de licencias de uso de suelo comercial en donde por reglamento no se puede? ¿por qué no salvaguardadas los interese de los habitantes de san Antonio Cacalotepec? ¿Por qué en lugar de otorgar este tipo de licencias no haces algo por activar la economía de san Antonio Cacalotepec que se está viendo seriamente afectada?

“Comunidad Unida de San Antonio Cacalotepec,” ante la falta de interés del presidente Edmundo Tlatehui, por atender las

necesidades de su pueblo, seguirá mediante el derecho a la libre manifestación acudiendo ante diversas instancias y presentará las denuncias necesarias para defender el derecho de los pequeños comerciantes y evitar que siguen cerrando sus tiendas ante la competencia desleal con el beneplácito del presidente Edmundo Tlatehui.

POR UN SAN ANDRÉS QUE DEFIENDA A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, SEGUIREMOS ADELANTE.