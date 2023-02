Lo que debes saber del nuevo sistema de facturación CFDI 4.0

Staff/RG

Académico de la UAG explica este nuevo sistema para expedir tus comprobantes fiscales y que será obligatorio a partir del 1 de abril

El crecimiento de los trámites que puedes realizar por internet trae consigo cambios, así como es muy fácil pagar en la red la luz, el teléfono o el agua, ahora las entidades gubernamentales acercan servicios y también responsabilidades para los usuarios, y el Servicios de Administración Tributaria (SAT) no es ajeno a este tema, por ello ha creado un nuevo sistema para expedir comprobantes fiscales conocidos como CFDI 4.0.

El Profesor de la Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Mtro. Felipe de Jesús Arias Rivas, explicó que el CFDI 4.0 es la nueva versión en que se deben de expedir los Comprobantes Fiscales Digitales, la cual es una actualización a la factura electrónica a partir de la Reforma Fiscal 2022.

El profesor en Impuesto al Valor Agregado y Derecho Corporativo Fiscal explicó que el principal cambio consiste en incorporar datos o información adicional que no se requería para la versión 3.3

Los principales cambios consisten en la incorporación de manera obligatoria de:

Nombre del emisor.

Domicilio del emisor. Por el momento basta con el código postal.

Nombre del receptor.

Domicilio del receptor.

Régimen fiscal del receptor.

Exportación.

A cuenta terceros.

Objeto del impuesto.

“El CFDI 4.0 inicio su vigencia a partir de enero de 2022, sin embargo, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada el 27 de diciembre de 2022 los contribuyentes podrán opcionalmente seguir expidiendo CFDI en la versión 3.3 hasta el 31 de marzo del presente año, por lo que a partir del 1 de abril será obligatoria la expedición en la versión 4.0”, dijo.

Datos correctos

Los contribuyentes para efectos de poder expedir los CFDI en la versión 4.0 deberán de cerciorarse que los datos de sus clientes correspondan exactamente con los registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes, de lo contrario no podrán expedir el comprobante fiscal correspondiente.

Para los contribuyentes no se perciben beneficios, explicó, sólo para la autoridad fiscal que contará con más información, siendo el CFDI 4.0 una importante herramienta de fiscalización.

No expedir de manera correcta los CFDI puede traer como consecuencia la imposición de multas, asimismo los contribuyentes obligados a expedirlos se pueden encontrar con contratiempos si no cuentan con la información fiscal completa y correcta de sus clientes, ya que no podrán expedir los comprobantes fiscales.

Por lo que recomendó realizar las actualizaciones correspondientes de sus sistemas de facturación, recabar de sus clientes la constancia de situación fiscal para contar con la información exacta con la que están inscritos al Registro Federal de Contribuyentes y asesorarse sobre la forma correcta para la expedición de los mismos.