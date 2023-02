¿Ya abandonaste tus propósitos de año nuevo? Estudio señala que 2 de cada 3 personas abandonan sus propósitos antes del 31 de enero

Staff/RG

Para ayudarte a cumplir tus metas en cuanto a alimentación se trata, Splenda® te ayuda a tener una vida más equlibrada con el reto que te ayudará a transformar tus hábitos en tres semanas.

Mejorar la salud y condición física requiere de cambios paulatinos y repetidos, como la técnica de 21 días, donde se trata de ‘reprogramar’ la mente para abandonar hábitos poco saludables.

A partir del 30 de enero Splenda® abrirá las inscipciones para ser parte de un reto diseñado por expertos en nutrición con información, recetas, tips y rutinas que te ayudarán a tener una vida más saludable.

Ciudad de México a 31 de enero de 2023.- Es un hecho que con el brindis de año nuevo todos nos planteamos nuevos propósitos para lograr tener una vida más saludable; sin embargo, investigadores de la Universidad Edith Cowan de Australia, afirman que dos de cada tres personas abandonan sus propósitos antes del 31 de enero, en este contexto, la marca de edulcorantes Splenda® ofrecerá un reto de 21 días diseñado por expertos en nutrición para ayudar a comenzar a cambiar los hábitos para tener una vida más saludable.

Renunciar a comportamientos que tenemos desde hace mucho tiempo puede ser abrumador, ejemplo de ello es el azúcar, pues en nuestro país 2 de cada 3 personas consumen hasta tres veces más azúcar que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es común tener antojos dulces durante el día ¿cierto? Para empezar y transformar tu estilo de vida, el reto de Splenda® está hecho con consejos prácticos para ir tomando pequeñas acciones.

Siguiendo con su compromiso de ayudar a las personas a reducir la cantidad de azúcar que consumen todos los días de una manera fácil y sencilla, este reto promete ayudarte a implementar cambios sencillos en tu alimentación, actividad física y hábitos de salud en general, no solo con el consumo de azúcar, pues el bienestar debe ser integral.

Con una duración de 21 días, este reto nace para inspirarte a abandonar esos hábitos poco saludables e incorporar nuevos que te ayuden a lograr tener un estilo de vida más equilibrado, de acuerdo con la nutrióloga Érika Rius “el nuevo hábito que quieras introducir o eliminar comienza con el deseo de querer cambiarlo y, posteriormente, se deben hacer cambios sencillos de manera gradual -pero constante- para poder construir un nuevo modelo a seguir, especialmente cuando de salud se trata”.

Para ser parte del reto debes registrate a partir del 31 de enero en https://splenda.la/reto21dias/ donde recibirás un link para que te unas al grupo de WhatsApp que será tu comunidad para realizarlo, a través de ese grupo y a partir del 5 de febrero, diariamente recibirás tips, ideas, recetas, consejos e información para cumplir tus propósitos.

A los 21 días podemos cambiar un hábito ¿qué tan cierto es?

En los años 50, el cirujano Maxwell Matz publicó estudios en los que señalaba que sus pacientes tardaban tres semanas en asimilar un cambio físico resultado de una intervención quirúrgica, de acuerdo con Matz, actuamos y sentimos de acuerdo con la imagen que hemos formado en nuestra mente, un fenómeno que se repite con los hábitos.

Por otro lado, William James, psicólogo y filósofo publicó en su artículo ‘El Hábito’ de su obra ‘Principios de la psicología’ la relación del sistema nervioso y el cerebro a través de la teoría de los 21 días. Según James, el cerebro no asimila los cambios con la primera impresión, por el contrario, debe ser gradual, aquí radica la importancia de repetir el gesto durante 21 días.

Finalmente, de acuerdo con una encuesta de la empresa de consultoría Kantar, uno de los propósitos más anhelados entre los mexicanos es hacer ejercicio, al menos 65% de los encuestados se plantea hacer ejercicio para mejorar su condición física, mientras que el 34% tiene como propósito para este año alimentarse mejor y llevar una dieta más saludable.

Para que este 2023 no desistas en mejorar tu salud, Splenda® ofrece este reto como un aliado para ayudarte a tener una vida más equilibrada, con un paso a la vez y de manera sencilla; sin embargo, es importante trazarse hábitos alcanzables y ser constante para que los resultados sean a largo plazo.

