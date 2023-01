Vacunación animal, la medida más efectiva contra enfermedades como la rabia

Staff/RG

La Rabia es una de las enfermedades zoonóticas más mortales que existen

El 99% de los casos de Rabia en personas, son causados por mordeduras de animales infectados

La vacunación es la medicina más eficaz para prevenir la Rabia y otras enfermedades

Ciudad de México, a 12 de enero de 2023.- Recientemente en México se han presentado casos de Rabia, tanto en seres humanos como en mascotas, situación que desde hace 15 años no se registraba en la población mexicana1 gracias a la inmunización de los animales de compañía; sin embargo, continuar con esta efectiva medida es fundamental para prevenir que casos como éstos surjan y, con ello, mantener la salud tanto de las mascotas como de nuestras familias.

Al respecto, Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México explicó que “la Rabia es una infección que se propaga, principalmente, por la mordida de un animal infectado con este virus, y es una enfermedad zoonótica de las más mortales que existen. Entre algunos de los primeros síntomas que provoca en las personas son: debilidad, malestar general, fiebre y dolor de cabeza. También, puede provocar malestar o sensación de punzadas o picazón en el sitio de la mordedura, además, la hidrofobia o miedo al agua también es un signo muy común”.

“Se sabe que el 99% de los casos de Rabia en personas son causados por mordeduras, especialmente de perros infectados, y que llega a cobrar la vida de aproximadamente 59 mil vidas por año en el mundo, siendo la mitad de estas muertes de niños y adolescentes menores de 15 años”, agregó el especialista.

Además de los tratamientos que pueden existir contra la Rabia u otras enfermedades, la prevención a través de la vacunación siempre será la mejor estrategia para mantener la salud tanto de humanos como de animales, ya que la protección que brindan las vacunas no solo beneficia a quien se inmuniza, también a quienes están a su alrededor.

“La vacunación animal es tan importante como la de las personas, pues al proteger a nuestras mascotas, también nos protegemos y a nuestras familias, por ello, es crucial mantener al día los esquemas de inmunización de perros y gatos, pues nuestra convivencia con ellos es cada vez más estrecha”, destacó Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de MSD Salud Animal en México.

Recuerda que procurar la salud de los animales puede beneficiar la salud de todos, por ello las visitas frecuentes al Médico Veterinario, mantener el esquema de vacunación al día y las desparasitaciones internas y externas son importantes para lograr Una Sola Salud.

