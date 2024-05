Rodrigo, el hermano incómodo

DEBATE Por Roberto Desachy Severino

¿Cómo olvidarlo? Raúl Salinas fue el hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, al que de manera permanente se señaló como el principal USUFRUCTUARIO del poder presidencial, el que hacía negocios millonarios al amparo del gobierno federal e, incluso, estuvo algunos años en la cárcel y con sus bienes confiscados, hasta que en el sexenio de Enrique Peña Nieto un juez federal ordenó devolverle ¡224 millones de pesos!:Devuelven 224 mdp en inmuebles y cuentas bancarias a Raúl Salinas

Incluso, en tiempos tan recientes, como en 2022, Raúl Salinas de Gortari se mantuvo envuelto en escándalos y denuncias de corrupción, también en Puebla, donde el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta (qepd) demandó al edil de Chiautzingo devolver ciertas donaciones del hermano del ex presidente: Video desde Puebla: Miguel Barbosa exigió al presidente de Chiautzingo devolver las donaciones de Raúl Salinas

No, no es bueno arrastrar hermanos incómodos, mucho menos cuando desde la campaña electoral esta parentela hace compromisos, acuerdos, contrata a los empleados del candidato y se comporta como si fuera él el que estará en la boleta. Y eso pasa con Mario Riestra Piña, de la coalición PRI-PAN-PRD, que aspira a la alcaldía de Puebla empujado por su hermano incómodo, Rodrigo.

Incluso, en octubre del 2019, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro, denunció a varios funcionarios morenovallistas, incluidos Mario y Rodrigo Riestra Piña de cometer irregularidades en el ejercicio de gobierno: Pide líder del Congreso se castigue a funcionarios corruptos en administraciones panistas

DESPOJO, FABRICACIÓN DE DELITOS, ENTRE LAS MÚLTIPLES ACUSACIONES CONTRA RODRIGO RIESTRA

Pero las denuncias contra el hermano incómodo no comenzaron en esta campaña electoral, tampoco en el actual gobierno de Puebla, sino desde hace varios años, ya que en 2015, cuando era secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) lo acusaron de intento de despojo contra productores de pitaya: Intentó Riestra despojar de derechos a productores de pitaya, acusan

En 2018, cuando Mario contendió por una senaduría –y perdió –a Rodrigo se le acusó de presunto uso de fondos públicos para apoyar la campaña de su familiar, aunque él, como es lógico, negó los señalamientos y descartó dejar el cargo: Rodrigo Riestra niega desviar recursos de la SDRSOT a favor de su hermano Mario; es decisión del gobernador separarme del cargo

Una de las denuncias persistentes y sensibles se lanzó desde la Legislatura local, en diciembre del 2018, cuando acusaron al hermano incómodo de daño económico y patrimonial por el otorgamiento de verificentros, que durante su gestión se convirtieron en una verdadera fiesta de anarquía, corrupción y simulación, que obligó al actual gobierno estatal a echar abajo la obligación de verificar los autos: Denuncian el daño económico y patrimonial que ocasionó a empresarios, el otorgamiento de concesiones de verificentros

El caos que, como titular de la SDRSOT, Rodrigo Riestra Piña dejó en el rubro de la verificación vehicular OBLIGÓ al actual gobierno estatal a cancelar concesiones de verificentros y anular esta obligación para los conductores, debido a que se tuvo que COMENZAR DE 0; es decir, se replanteó TODO el proceso:Gobierno de Puebla clausura verificentros por incumplir la norma oficial: Manrique Guevara

UN GRAN PELIGRO PARA PUEBLA CAPITAL

El hermano incómodo es un peligro para los poblanos no solamente por su turbio pasado como funcionario público o la desmedida ambición monetaria, también en materia de derechos humanos, como lo denunció el ex director del Soapap y ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, quien en marzo del 2020 lo acusó de fabricarle delitos para mandarlo a prisión.

Castillo Montemayor estuvo en la cárcel más de un año por lo que –en su momento- se constituyó en una especie de complot político-legaloide, que involucró a Rodrigo Riestra, Eugenio Mora Salgado, Víctor Carrancá Bouquet, entre otros ex funcionarios estatales: Francisco Castillo Montemayor interpone denuncia contra nueve exfuncionarios morenovallistas por fabricación de delitos

Sus antecedentes políticos y en el ejercicio de gobierno, la notoria falta de escrúpulos y el papel PRINCIPAL que hoy juega en la campaña de su hermano hacen obligatorio que el candidato de Mejor Rumbo para Puebla a la alcaldía de la capital, Mario Riestra Piña, FIRME ante notario la PROMESA de que Rodrigo NO desempeñaría NINGÚN rol en su gestión, en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.