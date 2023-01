Lozoya puede llevar proceso en libertad si repara el daño en caso Agronitrogenados: AMLO

ARISTEGUI NOTICIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de cohecho y lavado de dinero por la compra irregular de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados, puede llevar su proceso en libertad si repara el daño.

“Si el señor Lozoya está dispuesto a la reparación del daño, entonces sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad”, declaró durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o con los jueces”, añadió.

El mandatario reiteró que lo que se está pidiendo a la Fiscalía y a los jueces es que “se repare el daño” y se devuelva “al pueblo lo robado”. Recordó que en el caso de Agronitrogenados se pagaron 200 millones de dólares adicionales a lo que valía la planta durante su compra, de los cuales se han devuelto 100 millones de dólares.

El presidente apuntó que su gobierno necesita recuperar recursos para el desarrollo del país. Señaló que el dinero recuperado del pago excesivo por la compra de Agronitrogenados se ha utilizado para el programa de fertilizantes y para producir alimentos.

Por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que el gobierno ha logrado recuperar 216 millones de dólares del daño ocasionado por la compra de Agronitrogenados y destinó los recursos a la reparación de dicha planta y la de Fertinal.

Detalló que, por instrucciones de AMLO, dicho recurso se utilizó en la rehabilitación de dichas plantas para “incrementar la producción” y entregar fertilizantes de los pequeños agricultores, de los cuales se han entregado más de 676 mil toneladas durante la actual administración.

Recordó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos adquirió a un sobreprecio y “en condiciones de deterioro” dos complejos de fertilizantes que ahora se llaman Pro-Agroindustria y Grupo Fertinal.

“Esta administración logró poner en producción la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, Pro-Agroindustria, después de 21 años sin operar”, subrayó.

Este martes, Emilio Lozoya logró aplazar, por tercera vez, hasta por 30 días hábiles la audiencia intermedia en el caso de corrupción por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados cuando dirigía la petrolera estatal.

A la salida del Reclusorio Norte de Ciudad de México, tras casi una hora de audiencia, la defensa de Lozoya indicó que no habrá un enjuiciamiento porque insistirán en que las autoridades judiciales acepten el ofrecimiento de su cliente de un acuerdo reparatorio por el sobreprecio de la planta.

Además, afirmó que Lozoya ha hecho valer el criterio de oportunidad que le concedió la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar información valiosa sobre tramas de corrupción que involucran a otros servidores públicos.

El ofrecimiento de Lozoya es de 3.4 millones de dólares para pagar la reparación del daño en el caso de la presunta compra fraudulenta de esta planta de fertilizantes considerada “chatarra”.

En tanto, la empresa petrolera estatal negó que exista un acuerdo para aceptar la reparación del daño, aunque la defensa del exdirector de Pemex aseguró que su Consejo de Administración está de acuerdo.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia mexicana, ambos por cohecho y lavado de dinero.

El primero es sobre la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posteriormente, ya en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La medida de aplazamiento la otorgó el juez de control del Reclusorio Norte en la CDMX, Gerardo Alarcón, y la nueva cita es para el próximo jueves 16 de febrero.