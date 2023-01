Colapsa puente colgante con turistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

UNOTV.COM

Un puente colgante colapsó en un parque recreativo en el estado de Chiapas, cuando al menos dos decenas de turistas se encontraban caminando sobre él.

Los hechos, registrados en video, habrían ocurrido este fin de semana, en el parque recreativo Cuevas Mamut, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. En las imágenes capturadas se puede observar cómo al menos dos docenas de personas caminan al mismo tiempo para pasar sobre el puente, cuando éste colapsa y la gente cae.

Sobre el puente se pueden ver a hombres, mujeres y niños, pese a que, presuntamente, había indicaciones de que no se podía usar pues no estaba funcionando para el público.

¿Por qué se habría caído el puente colgante?

Aparentemente, los visitantes al parque recreativo habrían ignorado las indicaciones del lugar al momento de usar el puente colgante, por lo que, ante el peso, cedió y algunas personas habrían caído al menos 2 metros.

SE COLAPSÓ UN PUENTE🚨

Los empleados del lugar dijeron públicamente que había señalizaciones que indicaban que el puente colgante no se podía utilizar, porque no se encontraba en óptimas condiciones, ya que, hacía un año aproximadamente, se había desprendido y no se había reparado por completo.

El puente se habría desprendido debido a que una de las cuerdas que lo sostenían cedieron ante el peso de las personas, que hasta con niños lo cruzaron pese a las indicaciones y, al desprenderse la cuerda, algunos de los visitantes cayeron.

Sin embargo, las personas sólo habrían resultado con lesiones menores y trascendió que los elementos de Protección Civil locales no pudieron ingresar al sitio para atender a los lesionados, debido al manejo de usos y costumbres del lugar. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado personas con lesiones mayores.