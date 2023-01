Claudia Sheinbaum, Morena y el efecto boomerang que advirtió AMLO

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Hace unos días, en la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que quien juega sucio puede tener un efecto boomerang, luego del escándalo que protagonizó la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum tras la intempestiva aparición de sus espectaculares de distintas entidades del país.

En los pasillos de San Lázaro ya se percibe un ambiente tenso tras la división que propició Claudia Sheinbaum entre los morenistas y es que “los claudios”, como se hacen llamar los diputados federales afines a la jefa de gobierno, ya advirtieron que no se detendrán ni escatimarán recursos para promover a Sheinbaum.

Lo cierto es que crece la preocupación al interior de Morena, porque estos arrebatos fueron los que llevaron a Claudia Sheinbaum a perder muchas alcaldías en la CDMX y abrirle el paso a Acción Nacional. Incluso, el propio INE ha ordenado a la jefa del gobierno capitalino moderar su adelantadísima campaña:Claudia Sheinbaum cumple con las medidas cautelares del INE;.apelará resolución de este Instituto

¿Estarán Claudia y sus seguidores dispuestos a asumir el grave riesgo, el efecto boomerang que implica su apresurada, adelantada y cismática precampaña para el 2024, pese a los riesgos elevados de ruptura que genera en Morena?. Todo indica que sí, que les importa mucho más el intentar obtener el “premio” de la presidencia de México que respetar las leyes electorales y mantener la unidad de la 4T: Video desde Puebla: Presenta PAN denuncia ante el INE por promoción de Claudia Sheinbaum en espectaculares

INSUFICIENTE AVANCE EN LA CAMPAÑA ADELANTADA

Además de romper a la 4T, sembrar división y arriesgarse a que el vapuleado INE se ponga los pantalones y le meta una sanción real, que, incluso, la pueda inhabilitar para competir en las elecciones presidenciales del año entrante, el acelerado y nada proselitismo de Claudia Sheinbaum parece poco productivo.

De acuerdo a diversas encuestas, los espectaculares en todo el país, el dejar botada la Ciudad de México los fines de semana y generar rupturas en Morena NO le ha redituado un despliegue fuerte a la jefa de gobierno, que – aunque va delante de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard- su ventaja es escasa, pírrica, si se toman en cuenta los recursos invertidos y riesgos generados: Aunque mantiene poco más del 50% de aprobación general, capitalinos reprueban a Sheinbaum en honestidad y economía: La Encuesta.mx

Pese a que en Palacio Nacional y dentro de la burocracia morenista los dados están más que cargados a su favor, estudios demoscópicos demuestran que Claudia Sheinbaum no despega, no se aleja de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, aunque ellos NO andan en campaña, tampoco alientan rupturas en la 4T ni socavan el poder del mismo AMLO: Adán Augusto crece en las preferencias electorales: Polls Mx

Este contexto demuestra que, al menos hasta ahora, la campaña anticipada de la jefa de gobierno de la CdMéx no solamente no les ha redituado a ella y a Morena, sino que, incluso, les provoca un efecto boomerang múltiple que podría restarles competitividad en el 2024.