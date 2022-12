Sitiaudi aplaza la huelga hasta el 11 de enero

Jorge Barrientos

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) informó que presentó ante las autoridades laborales una solicitud de prórroga al emplazamiento a huelga al miércoles 11 de enero de 2023 a las 11 horas.

Y es que el sindicato de la firma alemana había previsto iniciar la huelga en Audi este próximo domingo 1 de enero, sin embargo; sus representantes han tomado la decisión de alargar 10 días más el inicio de la misma.

Este movimiento tiene una explicación y es que el sindicato en compañía de los dirigentes de Audi reanudará sus mesas de trabajo para llegar a un acuerdo en cuanto la elaboración del nuevo contrato colectivo de trabajo que corresponde al próximo año 2023.

Sin embargo, esta decisión no tiene contentos a todos, pues los trabajadores de la armadora alemana se han mostrado molestos, debido a que las pláticas que se han llevado a cabo no han sido del todo productivas, además, consideran que Audi no ha hecho ninguna oferta formal.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el sindicato ha rechazado dos propuestas de aumento salarial, la primera de 8.4 por ciento y otra de 9.4 por ciento, que los trabajadores han considerado como inferiore,s debido a la inflación prevista anualmente.