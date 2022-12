Presidentes municipales que cobren el DAP deberán garantizar un buen servicio: Eduardo Castillo López

Jorge Barrientos

El diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, dijo que los presidentes municipales que cobrarán el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2023 están obligados a transparentar los recursos recaudados y su aplicación.



En este sentido, el congresista aseguró que, tras la aprobación de esta solicitud, los 154 ediles tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos de manera periódica sobre el monto que estará ingresando a las arcar municipales por esta contribución.

Subrayó que los alcaldes tendrán que cumplir con su obligación de mejorar el servicio de alumbrado público e instalar luminarias donde actualmente no existen, para justificar el cobro del DAP.

“Es para beneficio del servicio, es para mejoras del alumbrado público y con esto lo que estamos haciendo es que haya paz y tranquilidad y que no haya engaños, porque el DAP no es un impuesto, es algo que venía cobrando CFE y no sabíamos a dónde se iba ese dinero y ahora ya sabemos que se va a ocupar para mejoras de obra pública. Hago el llamado para que transparenten el recurso”.

Castillo López expuso que los ciudadanos deberán exigir a sus autoridades municipales que brinden un servicio de alumbrado publico eficiente y, en caso de no ser así, presentar las quejas correspondientes para que se actúe en consecuencia.