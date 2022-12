Morena Puebla, invariablemente ligado al destino y contexto de Luis Miguel Barbosa

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Unos dicen que fueron 100 mil, otros estiman en 70 u 80 mil la cifra a la mega marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T realizada este domingo y cuya paternidad –sin duda –correspondió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Más allá de la guerra de números, lo importante es que se trató de una marcha exitosa, multitudinaria, que –nuevamente- demostró el poder de convocatoria y la capacidad de movilización de Barbosa Huerta y su grupo político, que lograron sacar a Morena –Puebla del marasmo, la huevonería, el saqueo y la invisibilidad en que la tuvieron personajes como Édgar Garmendia, Carlos Evangelista, Aristóteles Belmont, Mario Bracamonte, etc.

Además de barbosistas, acudieron al llamado de la 4T personajes y grupos que NO pertenecen a la corriente partidista del gobernador, como el senador Alejandro Armenta, Rodrigo Armenta, el analista deportivo José Luis Sánchez Solá (El Chelís) y hasta dirigentes de organizaciones presuntamente pertenecientes a otros partidos, como Leobardo Soto, de la CTM: Miles de poblanos salen a las calles de Puebla para refrendar su apoyo a la 4T y al gobernador Barbosa

En contraste, adversarios del mandatario, como el diputado federal Ignacio Mier Velazco y la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ordenaron a sus allegados NO participar en el evento, pese a que se trataba de una marcha en apoyo al propio AMLO y a que ellos son dos de los principales beneficiarios de la marca obradorista, como lo demuestra el hecho de que los hijos del coordinador de los legisladores tengan elevados cargos públicos gracias a la 4T y no al trabajo político o social de ellos o su progenitor.

MARIO DELGADO Y SU RECHAZO PERMANENTE AL MORENISMO POBLANO

¿El desaire del domingo se lo hicieron a Luis Miguel Barbosa o al propio López Obrador?. Es una cuestión que deberán dirimir los mismos Mier Velazco, Rivera Vivanco y AMLO, principalmente porque la ex edila, incluso, presumió su cercanía con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con quien presuntamente se reunió en el mismo momento en que se efectuó la marcha: Rivera Vivanco presume que se toma un cafecito con Mario Delgado…a la hora de la marcha en Puebla por la 4T

Pese a ello, es entendible que Nacho Mier y Claudia Rivera decidieran no acudir a la marcha amlista en Puebla por sus enfrentamientos con el grupo político del gobernador Luis Miguel Barbosa. Lo que sí resulta inadmisible para Morena es que su supuesto representante nacional, Mario Delgado, ¡no haya asistido a la movilización y ni siquiera se haya tomado la molestia de apoyarla mediante sus redes sociales!

La marcha del domingo pasado, pese a que fue en favor de AMLO, la 4T y Morena, le pasó de noche al pseudo presidente nacional morenista, quien se obstina en no entender que, en Puebla, el destino del partido está invariablemente ligado a Luis Miguel Barbosa y su gestión: Video desde Puebla: Miguel Barbosa encabeza marcha multitudinaria a favor de AMLO y la 4T

El año pasado, durante las elecciones concurrentes, Mario Delgado, Bertha Luján y demás cúpula morenista impusó a Claudia Rivera Vivanco como candidata a reelegirse, pese a las críticas a su gestión y a la pública disputa con el gobernador. Y así les fue, ya que resultaron avasallados no solamente en Puebla capital, sino en casi toda la zona conurbada.

Aunque era de esperarse que hubieran aprendido la elección, el desdén de Mario Delgado a la actual dirigencia estatal morenista y a la base del partido, que se movilizó el domingo, parece demostrar que no, que sigue sin aceptar que él y la cúpula nacional de la 4T no votan en Puebla y, es más, no tienen ninguna trascendencia en la entidad.

SI DIPUTADOS FEDERALES NO APRUEBAN LA REFORMA A LAS VACACIONES ANTES DEL 15, SE APLICARÍA HASTA 2025: LEOBARDO SOTO

“Venimos a refrendar nuestro apoyo al señor gobernador, al Presidente por el incremento de los salarios mínimos y la demanda hacia la Cámara de Diputados que ya apruebe la reforma a las vacaciones, que aumenten de 6 días a 12.

Para que sean aplicables el 2023 sino lo hacen antes del 15 de diciembre de este año, la reforma seguía aplicable hasta el 2025”, señaló el dirigente de la CTM, Leobardo Soto, para explicar su asistencia a la mega marcha del domingo pasado en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Miguel Barbosa: Hasta el priísta Leobardo Soto se sumó a la marcha de hoy por la 4T

Independientemente de que el representante cetemista haya respaldado a fuerzas diferentes al PRI en varias ocasiones, como en 2019, cuando apoyó al hoy gobernador Miguel Barbosa Huerta, resulta más que entendible su exigencia de que la Cámara Baja avale de manera inmediata el aumento al número de vacaciones: Avala el Senado reforma para aumentar días de vacaciones

Si el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco y cía, no aprueban esta iniciativa, les estarían negando a los trabajadores del país varios días de vacaciones. Y nadie puede dudar de que la gente se los podría cobrar en las urnas en el 2024.