Rubén Barba, Ignacio Mier Bañuelos, Lorenzo Rivera Nava, Édgar García… ¿en qué demonios pensaban?

Debate

Roberto Desachy Severino

Uno hizo director de policía a un violador ya detenido y ligado a delito, otro nombró como mando de Seguridad Pública a un sujeto acusado de homicidio y el tercero “eligió” como comandante policíaco a un muy probable miembro de la delincuencia organizada, que el lunes confesó en video haber ordenado un homicidio múltiple.

A raíz de que los alcaldes de varios municipios del estado no saben ¿o no quieren? elegir bien a sus directores de policía, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reiteró que elaborará una propuesta de ley, para que los ayuntamientos no designen como mandos y/o elementos de seguridad a personas de la delincuencia organizada, que carguen procesos penales pendientes en su contra o que no hayan aprobado los exámenes de confianza: Para impedir que presidentes municipales contraten policías delincuentes, como hicieron en Chignahuapan y Tulcingo de Valle, Miguel Barbosa propondrá al Congreso local una reforma esta misma semana

Pero resulta un inadmisible acto de cobardía e irresponsabilidad que los ediles le endilguen al gobierno estatal la obligación de elegir y vigilar a los policías municipales. ¿En qué demonios pensaban los presidentes municipales de Tulcingo de Valle, Chignahuapan y Tetela de Ocampo, Édgar García, Lorenzo Rivera Nava y Rubén Barba Mier, respectivamente, cuando eligieron a sus cuerpos de seguridad?.

¿Y qué decir de Ignacio Mier Bañuelos, alcalde morenista de Tecamachalco, que nombró como secretario de Seguridad a Alejandro Santizo, que cargaba pésimos antecedentes que él mismo corroboró con su presunta participación en la ejecución de varios policías ministeriales: Homicidio calificado y daño en propiedad ajena, entre los delitos que se le fincarían a Alejandro Santizo y escolta

GALERIA INFAME: PSICÓPATAS, ASESINOS, VIOLADORES, ETC

Desde abril del 2019, cuando estaba en campaña por la gubernatura, Barbosa Huerta sabía a lo que se enfrentaría, ya que propuso reestructurar las policías estatal y municipales: Reestructurar Policía Estatal y Policías Municipales en 100 días, ofrece Miguel Barbosa

Y la historia – junto con varios presidentes municipales incompetentes, omisos o cómplices, como los señalados- le dieron la razón. El peor caso de barbarie homicida policial en el estado sucedió hace cerca de un año, el 19 de noviembre del 2021, cuando el ex titular de Seguridad Pública de Tecamachalco, Alejandro Santizo y varios de sus elementos ejecutaron a policías ministeriales en una acción que, hasta la fecha, no ha sido totalmente aclarada: ¡Masacre en Tecamachalco!: Policías municipales habrían asesinado a 3 agentes ministeriales

Es claro que Mier Bañuelos se equivocó de manera absoluta al designar como titular de Seguridad a Santizo Méndez, que, protegido por Facundo Rosas, ya había ocupado ese cargo en el ayuntamiento de Puebla en los trienios de Luis Banck Serrato y Tony Gali Fayad, quienes le permitieron seguir en el puesto durante largo tiempo, pese a las acusaciones de que –supuestamente-protegía a huachicoleros: Video desde Puebla: Presidente de Tecamachalco justifica asesinatos de ministeriales y defiende a Alejandro Santizo y policías municipales

Pero entre las corporaciones de seguridad de algunos municipios del estado, incluidos llamados “Pueblos Mágicos”, como Chignahuapan y Tetela de Ocampo, no nada más hay asesinos, sino también violadores y así se demostró en febrero de este año, cuando el comandante de Tetela, Pascual, aprovechó su cargo para atacar a una de sus compañeras: Arde Tetela de Ocampo: La población exige justicia contra comandante de policía acusado de violación

CARRERAS POLÍTICAS ARRASTRADAS POR POLICÍAS DELINCUENTES

Mientras su amigo y director de Policía era acusado directamente de atacar a una mujer policía, el presidente municipal morenista de Tetela, Rubén Barba Mier quiso protegerlo, hasta que la realidad le aplastó –a él y a su incipiente carrera política – a través de una orden de aprehensión contra Pascual: Director de policía de Tetela de Ocampo, capturado por abusar de su compañera

Barba Mier tiene muchas similitudes con otro edil de la Sierra Norte, también de un pueblo mágico, Lorenzo Rivera Nava, el de Chignahuapan. Ambos son jóvenes y esbozaban sendos futuros políticos promisorios, hasta que sus pésimas decisiones en materia de seguridad les exhibieron.

A inicios de este mes, fue liquidado el ex director de policía de Chignahuapan, Juan Carlos Pérez Fernández, a quien el ayuntamiento le rindió homenaje…pese a que ya se sabía que cargaba con una severa acusación y orden de aprehensión por homicidio y a que se le había denunciado por –supuestamente- proteger a grupos de la delincuencia organizada: Acusan al presidente municipal de Chignahuapan de nombrar como jefe policíaco a sujeto investigado por homicidio

GRAVE IRRESPONSABILIDAD O COMPLICIDAD DE ALCALDES

Ubicado en la Sierra Mixteca, Tulcingo de Valle es pueblo, pero no mágico, aunque su alcalde, el independiente Édgar García, tendría mucho qué explicar a los vecinos y la propia Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que su excomandante policíaco apareciera desmembrado, en bolsas y en un video con su admisión de haber participado en el homicidio múltiple de 4 personas por órdenes de una mujer, “Jacqueline”: Video desde Puebla: Comandante de la policía de Tulcingo de Valle identificado como el descuartizado dejado en parque público

La incapacidad y/o irresponsabilidad en el rubro de seguridad de varios alcaldes ha llevado al gobernador a plantear una reforma legal, para que los ediles no pueden nombrar como directores o policías a personajes ligados con la delincuencia organizada ni con procesos legales pendientes. Miguel Barbosa anunció reforma para evitar otro “Chignahuapan” e impedir que personas que cometan delitos sean policías

Pero nadie puede o debe eximir a los ediles de hacerse responsables de la seguridad de sus municipios. Así como los presidentes exigen recursos, apoyo y respeto a la autonomía de los ayuntamientos, tendrían que ser los primeros en acatar sus responsabilidades, ¿o no?.