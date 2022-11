Cómo y a qué hora ver desde México la lluvia de estrellas de las Leónidas 2022, formadas a partir de los escombros de un cometa

XATACA

El pico máximo de otra lluvia de estrellas tendrá lugar en los próximos días, y se podrá ver desde México. Se trata de las Leónidas, que se encuentra activa desde inicios de noviembre, pero que el mejor momento para apreciarlas correctamente es a mediados de mes.

En este caso, las Leónidas de 2022, que toman su nombre porque su radiante se ubica en la constelación de Leo, tendrán su pico máximo entre el 17 y el 18 de noviembre.

A qué hora ver las Leónidas desde México

El mejor momento para ver las Leónidas en México será durante la madrugada del viernes 18 de noviembre, donde se espera una racha de hasta 10 meteoros por hora.

El rango de horas en dónde se podrán apreciar mejor es a partir de las 12:40 am hora del centro de México, donde la visibilidad será muy buena, tras aparecer el radiante (el punto desde donde parecen tener origen) en el horizonte. Desde las 12:59 am la visibilidad cambiará a excelente, decayendo a muy buena a las 2:06 am del mismo viernes 18.

Las Leónidas ocurren cuando la Tierra pasa a través de los escombros dejados por el cometa Tempei-Tuttle, que tarda aproximadamente 33 años en dar una vuelta alrededor del Sol.

Cómo ver las Leónidas desde México

De la misma forma que en otras ocasiones, para ver las Leónidas no hay necesidad de tener equipo especial o de contar con habilidades especiales para poder apreciarlas.

Eso sí, es necesario contar con cielo despejado y paciencia, además de estar alejado de las luces de la ciudad, y una vez que nos encontremos en un lugar “oscuro”, esperar entre 15 y 20 minutos a que los ojos se acostumbren al nivel de iluminación, evitando por ejemplo, ver alguna pantalla, pues el proceso de aclimatación se debe hacer nuevamente.

También importa estar vestidos para la ocasión, pues como en cada ocasión, captar las lluvias de meteoritos es un juego de espera, viendo hacia la constelación de Leo. Para poder ubicarla con mayor facilidad, podemos descargar alguna aplicación como SkyView o StarWalk.