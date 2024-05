La NASA reporta la mayor llamarada SOLAR en años; cómo afectará a la Tierra

MEDIO TIEMPO

Luego de deslumbrarnos con increíbles auroras boreales en lugares inesperados este fin de semana, el Sol aún no ha terminado con su magia, ya que recientemente se captó la llamarada solar más fuerte del ciclo solar actual.

Esta ocurrió este martes por la tarde según lo informado por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

El intenso destello de luz ultravioleta de este martes fue fotografiado por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que dijo que la llamarada alcanzó su punto máximo a las 12:51 pm ET. Anteriormente ya se habían registrado otras dos llamaradas antes de esta, la primera ocurrió el lunes 13 de mayo alrededor de las 10:09 pm y a las 08:55 am del martes 14 de mayo.

“El Sol emitió una fuerte llamarada solar el 14 de mayo de 2024, con un máximo a las 12:51 p.m. ET. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó una imagen del evento, que fue clasificado como X8.7.”

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024