Por insaculación se elegiría a próximos consejeros del INE, si no hay reforma electoral: Rubén Moreira

PRI no apoyará la propuesta presidencial, pero Morena tiene mayoría para reformar leyes secundarias, admitió

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 15 de noviembre de 2022.

PREGUNTA.- Parece que ya la suerte de la reforma electoral está echada después de lo que dijo el diputado Mier, que con sus votos o sin sus votos van.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Y qué dijo? ¿A nosotros?

PREGUNTA.- A Va por México.

PREGUNTA.- …al 23, si no hay acuerdo, se vota la iniciativa del presidente.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Creo que ellos hacen su trabajo, y en su trabajo ellos pueden decir un límite, y nosotros hacemos el nuestro.

Nosotros ya comentamos que en términos de la reforma constitucional que pueda lesionar la autonomía, la independencia, la imparcialidad del INE, pues iríamos en contra. Y lo mismo se extiende a los tribunales electorales del orden federal y del orden local, y lo mismo se extiende a la OPLE. Entonces ahí iríamos en contra. Pues esa es nuestra respuesta.

PREGUNTA.- ¿Cuál sería lo que ustedes aprobarían…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, pues ni una. Es que la pregunta es al revés, porque nosotros no tenemos iniciativa.

PREGUNTA.- ¿Pero qué, ustedes plantearían algo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nada.

PREGUNTA.- ¿No han visto nada, no les han presentado nada?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pues el PRI no trae ni contrapropuesta, ni propuesta intermedia, ni nada.

PREGUNTA.- ¿Y la que está van en contra?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, sí.

PREGUNTA.- ¿Ustedes esperarían a que llegara después del 2024 para que realmente se sentaran e hicieran una reforma pues bien pensada, no al aventón?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros no tenemos pensado ninguna reforma.

PREGUNTA.- También dice que ya estuvo, ya basta de cuotas y de cuates y de concertaciones para la elección de consejeros en el INE, que ahora no va a ser, como lo dice la ley, que hay una propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una del INAI, no. Ahora tiene que ser por insaculación.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Déjeme le digo cuál es el procedimiento, más allá de lo que uno diga o no diga.

Recuerden ustedes que se conforma una comisión que sale de acá, un comité, y en el cual hay, y ese comité hace una convocatoria.

¿Cómo se integra ese comité? Por tres representantes seleccionados por la Junta de Coordinación Política, por dos más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por dos más del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eso está en el artículo 41 de la Constitución, no es secreto.

Ese comité hace los parámetros o las directrices para la evaluación y para sacar la convocatoria y todo esto, y entonces se conforman cuarteta, quintetas, quintetas, y sobre esa se va eligiendo, y eso es las dos terceras partes de la Cámara. Si no se logra, pues eso va a una insaculación. Tan sencillo como eso. Pero eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la ley, ni lo dice nadie, eso dice la ley.

Si aquí no hay un acuerdo para salir con dos terceras partes, pues vamos a ir a la votación, perdón, a la insaculación en la Corte.

PREGUNTA.- Es que el diputado Mier equipara la búsqueda de un acuerdo a una concertacesión, entonces él dice, prefiero 100 veces la insaculación que una negociación.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues más que preferir o no preferir, ese sería el resultado de no tener una votación de dos terceras partes, o sea, acá se ponen los nombres y se votan, como sucedió hace unos años, hace unos años con los consejeros anteriores, pues si no se logran las dos terceras partes, pues vamos a la insaculación, y entonces saldrán los que estén ahí.

¿Quiénes son los que estén ahí? Pues los que seleccione este comité, ¿cómo se integra este comité? Pues los tres que seleccione la Cámara son de la mayoría. Los otros dos son de la Comisión de Derechos Humanos y dos más del INAI.

PREGUNTA.- El domingo decía Silvano Aureoles y Enrique de la Madrid, que el PRI sigue siendo el principal interlocutor con el gobierno federal y que esta manifestación del domingo, pues es un apoyo para que ustedes los de oposición no se dejen presionar, sobre todo …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que, y lo digo con todo respeto, si es que lo dijeron los dos personajes, creo que no han visto nuestras declaraciones de los últimos dos meses, cuál es nuestra postura.

Ahora, estos dos personajes pues deben de saber que aquí en la Cámara todos dialogamos, que es para lo que nos manda la gente. Pero eso es muy distinto a las votaciones.

Entonces es muy respetables lo que digan ellos dos, si lo hicieron, pero son gente que ha estado en el poder y saben cómo se transita esto. Nuestra votación es ésa, desde hace dos o tres meses hemos dicho, tanto Alejandro Moreno como su servidor.

PREGUNTA.- ¿Pero todavía no hay diálogo o ya, porque no he visto que se sienten?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros ya dijimos, esa es nuestra votación. Si esa propuesta se lleva al Pleno, así como está, pues nosotros vamos a votar en contra.

PREGUNTA.- ¿Y qué va a pasar con las leyes secundarias?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues todo mundo sabe qué pasa con las secundarias, la ciudadanía le dio una mayoría a un grupo parlamentario y lo puede ejercer.

PREGUNTA.- ¿Y coinciden en el plazo del 23 de noviembre se tiene que pasar al Pleno?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Es que no se trata de coincidir o no coincidir. O sea, esa parte será por como yo pienso, pero esas son acciones que la gente toman y que están en la ley, pues ellos lo pueden subir o no subir, el tema es qué vamos a votar, y el tema es qué quieren ellos.

Si querían una reforma que tuviera éxito, pues tal vez tuvieron que hacer otra cosa. Pero ellos lo pueden subir cuando quieran, tienen los votos. Ah, lo que no tienen los votos, me refiero a la constitucional, es para que salga.

Las secundarias podrán hacer lo que ellos quieran, excepto violar la Constitución, y para eso hay instrumentos jurídicos.

Pero tampoco caigamos en lo que yo vi un experto hace un rato decía: es que si el presidente o la mayoría cambian la composición de la Cámara es inconstitucional. Eso lo saben, con todo lo respeto lo digo, lo sabe cualquier muchacho de secundaria.

PREGUNTA.- ¿Es legal un Plan B, para buscar elegir a consejeros electorales a través de una ley secundaria, cómo es posible eso, cómo pretende el presidente hacer eso?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Primero, esperemos lo que mande, primero. Yo lo que escuché hoy o se me hizo saber que había dicho el coordinador de la mayoría, es que podría insacularse, y eso está en la Constitución.

PREGUNTA.- ¿Entonces un Plan B, es insaculación?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no es Plan B, es lo que dice la Constitución, que si aquí no nos ponemos de acuerdo, así, si no nos ponemos de acuerdo se insacula, y eso lo he venido diciendo desde hace dos meses, es inevitable.

PREGUNTA.- ¿… en la Suprema Corte?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- En la Suprema Corte.

PREGUNTA.- En el caso, en el escenario de que sea rechazada la reforma constitucional, ¿el PRI estaría dispuesto a revisar, a analizar, incluso a negociar el Plan B, que anunció el presidente López Obrador?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues primero que llegue el Plan B, y luego le digo. Pues aquí se hacen las discusiones en este país por cosas que ni siquiera van a suceder, se los digo como cuates.

PREGUNTA.- ¿La reforma no va?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Ya lo hemos dicho cientos de veces, la constitucional.

Ah, en una secundaria, pues ellos pueden hacer lo que deseen. Si se pasan de la parte inconstitucional, bueno, pues entonces hay acciones para revertir eso.

PREGUNTA.- ¿El PRI dice usted que no tiene nada, pero no les gustaría plantear algo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿Algún cambio?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Tengo dos meses diciendo que no.

PREGUNTA.- ¿Así está bien?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tengo dos meses diciendo que no. Y diciendo que no, salen dos personajes diciendo otra cosa, imagínense diciendo que sí a algo, pues mañana se hace un escándalo. No. La instrucción que nosotros tenemos es nada, nosotros.

PREGUNTA.- ¿Mañana renace la Alianza Va por México, al menos legislativa?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues yo todos los días me junto con ellos, todos los días.

PREGUNTA.- Pero ya ve que luego dicen que ustedes, que no van a apoyar esas iniciativas y luego están del lado del presidente.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Como cuándo?

PREGUNTA.- Como cuando lo de las Fuerzas Armadas.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros extendimos, les voy a decir tres cosas sobre esa votación que yo estoy orgulloso:

Primero, extendimos la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en materia de seguridad, y es urgente. Miren, hace unos momentos una terrible balacera en Jerez, y nadie lo dice.

Segundo, yo en lo personal voté por la extensión porque yo estoy en contra del narco, y si no tenemos instrumentos para combatir al narco, este país se va a acabar, y sospecho que muchos, muchos, muchos gobernadores son omisos o por miedo o porque no tienen la menor idea de cómo combatir al narco. Pero este país va a quedar en manos del narco si no hacemos algo.

Y entonces me gustaría ver manifestaciones gigantescas para decir que no se venda droga, a oponernos a la venta de droga, a la entrada de armas del extranjero.

Ustedes viven aquí, viven en una ciudad privilegiada, pueden salir a la calle. El centro de Jerez ahorita es intransitable, cuando hace unos años, pues es pueblo mágico, y así está todo el país, y nadie habla de eso, con todo respeto, nadie habla de eso.

PREGUNTA.- Hace rato decía el diputado Creel, que precisamente ese es el tema, la intromisión del narco en las elecciones, que eso es lo que deberían realmente estar preocupados cómo lo van a controlar para que ellos a su vez…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso yo voté eso, esa es mi propuesta, pero él la votó en contra, y mi propuesta es que los gobernadores se hagan cargo.

Cómo es posible que Coahuila tenga 4.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Nuevo León tenga 20 por cada 100 mil habitantes, y Zacatecas tenga 80 por cada 100 mil habitantes, y en lo que va del sexenio, para que ustedes lo sepan, van siete mil muertes en el estado de Jalisco, en el sexenio de Alfaro.

Pero la nota es que 20 diputados sostenían una manta allá afuera. Bueno, esto a mí me preocupa. A mí me preocupa que el señor Claudio X. González no hable del narco, debería de hablar del narco y el señor Woldenberg, y oponerse a la reforma electoral no tiene problema, pero por qué todos callamos. Aquí va a (…) lo que en Colombia, hasta que pase eso.

En mi tierra pasó, empezaron a matar a alcaldes, empezaron, ah, bueno, es cuando dijimos se acabó el narco y lo combatimos y no hay pretexto.

En tres años tendríamos paz si los gobernadores se fajaran los pantalones. Ah no, pues andan allá en Egipto tomándose fotos, ah muy bien. Ese es el gran problema que hoy traemos.

PREGUNTA.- ¿Listos para ir al mundial?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Es que esas son cosas, con todo respeto, es que se va a distraer con el mundial, pues va a perder la selección, deberíamos hacer un gran boicot, así, si no pasan a finales no ir unos dos meses al estadio, ni ver la tele dos meses, a ver si es cierto que funciona.

PREGUNTA.- En la Tribuna se habló sobre la marcha, el diputado Espadas hablaba de un bloque en contra de la reforma electoral ¿esto … recuperar, lo que decía Maru, es recuperar la Alianza?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La Alianza nunca se ha perdido, hombre, aquí todos los días nos vemos y todos los días dialogamos.

PREGUNTA.- ¿Y puede ser también electoral?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que, es un tema de una alianza electoral. El problema es que nunca se construyó una alianza legislativa como debe de ser, por eso empezaron las fricciones entre nosotros, pero fue una alianza electoral.

PREGUNTA.- Y ahora legislativamente.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que tenemos que dialogarlo bien, yo nunca he dejado de platicarlo con Jorge Romero, ni con Luis Espinoza Cházaro.

Con MC pues no, porque ellos llevan el agua a su molino, ellos quieren llevarse 8 puntitos ahí pues para tener prerrogativas y todo. Les da miedo meterse en alianza, porque siempre en alianza pues se empiezan a confundir los votos, se vota por el partido mayoritario, en fin, por eso no le entran, y porque sus gobernadores andan peleando ahí, no están chambeando, estrenando tenis.

Muchas gracias.