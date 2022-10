¡Otra vez! clausuran bar de Eric Cotoñeto en Zacatlán

Abelardo Domínguez

La madrugada de este sábado, en Zacatlán, la dirección de Normatividad y Fiscalización Comercial, en coordinación con policía municipal, realizó un operativo de verificación de licencia de funcionamiento en establecimientos con venta de alcohol.

Tras realizar las visitas correspondientes y verificar su documentación, se procedió a la clausura de “Restaurante-Bar La Imprudencia”, propiedad del ex operador políticoy ex diputado local del PRD, Eric Cotoñeto y bar “Las bandidas” por no cumplir con la normativa vigente.