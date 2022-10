Confieso, un himno de amor que canta Kany García

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

En este tiempo de tantas pérdidas y despedidas ¡qué difícil ha de ser el escribir una canción! y no poder­la cantar. Eso es lo que le ocurrió a Encarnita García de Jesús, conocida co­mo Kany García, una cantautora puer­torriqueña quien desde niña estaba des­tinada al éxito, alguien que como dicen en mi pueblo “Cuando te toca, ni aun­que te quites, y cuando no te toca, aun­que te pongas”.

Así fue, ella inició haciendo castings del reality show de televisión Objetivo Fama, programa dedicado a buscar nuevos ta­lentos, sin embargo algo que pocos sabe­mos es que la misma noche del estreno, el 2 de febrero de 2004, sufrió un grave ac­cidente automovilístico que casi le cues­ta la vida. Con fracturas en la pelvis, cla­vícula y 40 puntos de sutura en la cara, pasó mes y medio de recuperación, pero el universo le aguardaba una gran opor­tunidad de compartir su música por el mundo.

Estos días leía sobre ella y me gustó cuando respondió a la pregunta sobre ¿qué merecemos en el amor? Ella contes­tó algo que me pareció importantísimo y espero sea algo que tomen en cuenta mu­chos en el mundo: “Un amor que nos vali­de, que nos quieran, nos hagan bien, me­jores personas, que nos señalen desde el amor, ese amor que no juzga, que espe­ra, amor también de amigos, no necesa­riamente de pareja, de amistades que nos vienen a hacer mejores personas, así sea para todos y todas.

Yo le agregaría: “Aunque hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nada”. Aunque tuviera el don de profe­cía y conociera todos los misterios; aun­que tuviera plenitud de fe y pudiera tras­ladar montañas; si no tengo amor, nada. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las lla­mas, si no tengo amor, nada”… perdón, ya me proyecté.

En sus canciones, con esa voz te atra­pa, va relatando historias de las mujeres del siglo XXI y hace llegar los sentimien­tos a las fibras más profundas del corazón.

Y es que Kany le ha trabajado mucho por ganar un espacio en la escena musi­cal y vaya que lo ha logrado, es ganado­ra de seis Latin Grammys a lo largo de su carrera, de hecho, su quinto álbum de es­tudio Soy Yo (2018) fue nombrado uno de los 50 mejores álbumes latinos de la dé­cada por Billboard; el video musical de su sencillo Banana Papaya, junto a Residente, ganó el Latin Grammy 2019 en la catego­ría de Mejor Video Musical. En 2019, lan­zó su sexto álbum Contra el viento, el cual fue coronado Mejor Álbum Cantautor en los Latin Grammys.

No sé ustedes, pero recuerdo cuando Kany dio aquel concierto en El Coliseo de Puerto Rico, que fue grabado para un es­pecial de HBO que se llamaba Soy en vivo. Fue una velada llena de las canciones y el estilo de Kani García, quien se hizo acom­pañar de sus paisanos y artistas caribe­ños, de la talla de Andrea Cruz, Lizbeth Román, Pedro Capó, Natti Natasha, Tom­my Torres y René Pérez Residente con un show de momentos inesperados y derro­chando talento.

En mayo lanzó su séptimo álbum El amor que merecemos, un trabajo donde in­cluyen los ya exitosos sencillos DPM (De Pxta Madre), con más de 22 millones de reproducciones en el mundo, Agüita e co­co, que se ha convertido en un himno en­tre los fanáticos, y Muero, grabado con el galardonado artista español Alejan­dro Sanz.

Pero hay uno en especial que lleva por nombre Confieso, una canción que escri­bió y tardó varios meses en grabar, pues tiene una historia bastante dolorosa. Re­cientemente en el programa de televisión La Voz Senior le preguntaban por qué can­taba esta canción con tanto sentimiento.

Confieso nació días después de la muer­te de Antonio García, padre de la artista, luego de perder la lucha contra un cáncer de páncreas, con este sentimiento Kany quiso expresarle a su padre lo que esta­ba sintiendo y lo hizo de la mejor mane­ra que lo ha hecho a lo largo de su vida: “Confieso que me haces tanta falta para decirme ‘todo va a estar bien’, para escu­charme con un guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con to­do tu ser”, un tema poderoso que al salir a la luz en este tiempo de pandemia se ha convertido en un tema de la gente.

Como compositora, Kany ha escrito canciones para artistas de la talla de Jen­nifer López, Chayanne y Ha*Ash.

Y ahora, porque ustedes lo han pedi­do, tengo 10 boletos dobles para ir a ver a Kany García el próximo 6 de noviembre en el Auditorio Metropolitano.

¿Quieres asistir?

Lo único que tienes que hacer es escri­birme por Instagram o twitter @RayZu­biri y decirme el nombre del medio don­de leíste esta promoción y listo, te contes­taré para confirmar que ganaste tus bole­tos. Hasta agotar existencias.

La columna de esta semana ha ter­minado, pueden ir en paz a ver a Kany García.

Contacto: [email protected] y @RayZubiri en todas las redes sociales.