Arturo Flores subió al podio de F4 NACAM en el Gran Premio de México

Arlette Hernández

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2022.- El leonés Arturo Flores subió una vez más al podio del Autódromo Hermanos Rodríguez, consiguiendo el tercer sitio de la carrera 1 de la F4 NACAM Championship en el Gran Premio de México 2022, ante más de 100 mil asistentes que se dieron cita a la fiesta más importante del automovilismo en nuestro país.

Por segunda vez consecutiva, el piloto Arturo Flores tuvo participación en el Gran Premio de México, llegando con la intención de refrendar el triunfo conseguido en el 2021, en el que ha representado el mejor evento a nivel mundial durante varios años.

Para ello, Arturo tomaba el auto #22 Flexi / Forever 21 / Old Gringo / Plus Re, saliendo a su primer hit el día sábado. Este no era nada fácil, sin embargo, el joven guanajuatense lograba una remontada importante que le permitía cerrar en el tercer sitio para sumar así un nuevo podio a su cuenta, haciéndolo una vez más como categoría de soporte de la F1.

El domingo 30 llegaba el momento cumbre, siendo la F4 NACAM Championship, la encargada de abrir el programa. Para mala fortuna de Arturo Flores, una falla en el monoplaza le impedía tener su mejor desempeño, debiendo entrar a pits para corregirla. A pesar de ello, logró ir hacia adelante para remontar posiciones.

Arturo Flores auto 22:

“Fue un fin de semana complicado, estuvimos batallando con el auto desde el viernes, por dicha logramos un podio en tercer puesto y es con lo que me quedo por todo el trabajo que hicimos para poner el auto a punto. Está claro que aún nos queda camino, pero se dio un buen espectáculo y tener un podio en un lugar tan importante como este, es gratificante”

“Agradecer a todos los que me han apoyado, a mis patrocinadores y por supuesto a mi familia. Es momento de no bajar los brazos para tener un buen cierre de año”.

De esta forma, Arturo Flores culminó su participación en la F4 NACAM Championship, como parte del Gran Premio de México, preparándose desde ahora para sus próximos compromisos.