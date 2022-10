Docureality de Guanajuato, protagonizado por Arap Bethke, nominado a ‘Mejor Serie Documental’ en los Premios TAL 2022

Staff/RG

Guanajuato, México – 25 de octubre de 2022 – ¡Enhorabuena! La serie de promoción turística de Guanajuato ¿Y Tú, Tú Qué Vas a Hacer?, protagonizada por el actor Arap Bethke, ha sido nominada ‘Mejor Serie Documental Regional’ en los Premios TAL 2022, la principal premiación que reconoce lo mejor de la televisión pública, educativa y cultural de América Latina.

Este reconocimiento llega gracias a su destacado trabajo actoral protagonizando la serie de corte docureality, coproducción de TV4Guanajuato y la Secretaría de Turismo de Guanajuato.

“Qué alegría esta nominación de ¿Y Tú, Tú Qué Vas a Hacer?, como Mejor Serie Regional en los Premios TAL 2022. Infinitas gracias a TV4 Guanajuato y la Secretaría de Turismo de Guanajuato por hacerlo posible y permitirme protagonizar este docureality del bello estado de Guanajuato. Felicidades a todo el equipo de producción y nuestro director Rafael Gutiérrez Mercadillo”, expresó Bethke.

La serie tiene la finalidad de promocionar el Estado de Guanajuato como destino turístico a nivel nacional e internacional. En la pantalla se puede ver al actor ecológico Arap Bethke en una nueva aventura como explorador, viajando con su mochila, descubriendo las bellezas de Guanajuato, México, recorriendo lo conocido y desconocido y poco tradicional: desde la gastronomía, lo cultural, el turismo de aventura, de romance, negocios y rutas etnológicas y de destilados; así como un sinnúmero de hermosos lugares, como sus 6 pueblos mágicos: Dolores Hidalgo, Comonfort, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria y Mineral de Pozos. Dos ciudades patrimonio de la humanidad: Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Además, de otros destinos como Celaya, San José Iturbide, Tierra Blanca, Jerécuaro, Tarandacuao, Moroleón, Uriangato, Salamanca, Irapuato, Silao, San Felipe, León, Valle de Santiago y Ocampo.

El docureality enseña el viaje que realizó el actor ecologista durante 28 días con su mochila, que en cada episodio tendrá cosas diferentes para sortear algunas dificultades, así como para disfrutar de la belleza de cada una de estas regiones del Bajío. “Me sorprendió la variedad cultural y cosas que no sabía que se podían hacer en Guanajuato. Estoy muy agradecido con la Secretaría de Turismo de Guanajuato y TV Cuatro por permitirme ser el protagonista e imagen de esta campaña de promoción turística”, mencionó Bethke.

La serie también promueve los estilos de vida sostenible, con una figura como Arap reconocida por el público y los medios de comunicación respetado por su genuino compromiso con la conservación del medio ambiente.

SOBRE PREMIOS TAL (Televisión América Latina)

TAL es la Unión de los canales públicos y culturales de América Latina. Un espacio de coproducción, intercambio y fortalecimiento de los sistemas de televisión de servicio público en la región. Cultura de Cooperación. Comunidad de canales y acciones colectivas para el fortalecimiento mutuo y el posicionamiento de América Latina. Ciudadanía en Movimiento. Los miembros de TAL apuestan a la integración en la diversidad, a la innovación estética y al compromiso con la realidad. Soberanía Audiovisual. Identidad y representación en un punto de encuentro con la televisión de calidad.

Este año la es celebración por partida doble: por un lado los Premios TAL cumplen 10 años y se consolidan como los más importantes y prestigiosos de América Latina. Por el otro, la Red TAL, con más de 90 canales públicos, 8 televisoras parlamentarias, más de 19 televisoras universitarias y 7 plataformas on line, se encamina a cumplir 20 años de cooperación y coproducción (en febrero de 2023). Dos décadas de estrechar lazos, conocimientos y alianzas para el fortalecimiento de la televisión pública.

El jurado que elegirá a los ganadores está conformado por referentes internacionales, profesionales de áreas artísticas y académicas de la comunicación, directores, productores y maestros de diferentes nacionalidades y con perfiles de alto reconocimiento en la región latinoamericana y el mundo. El jurado tendrá la difícil tarea de elegir al mejor contenido en cada una de las categorías.

SOBRE ARAP BETHKE

Durante el año pasado, Arap fue uno de los líderes que movieron las conversaciones ambientales, una de las figuras que más que hablaron sobre sustentabilidad en las redes sociales. El actor ambientalista encabeza la lista del primer informe, de la empresa Neuronal, que revela quiénes fueron los personajes que impulsaron las conversaciones sobre medio ambiente en América Latina durante 2021.

Cabe destacar que el histrión es embajador de los Premios Latinoamérica Verde, el festival de sostenibilidad más relevante del mundo que reconoce los mejores proyectos sociales y ambientales.

Bethke es un actor de renombre internacional con una carrera muy exitosa con trabajos principalmente en México, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, “Club de Cuervos” y “La Piloto”, ambos disponibles actualmente en NETFLIX. Actualmente protagoniza ‘Juego de Mentiras’, la nueva serie de Telemundo.

A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral tiene en su haber más de 12 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios.

Sus más recientes películas son “Guadalupe Reyes” y “Sin Origen”, ahora en AMAZON. Próximamente estrena dos nuevas películas en México “Permitidos” y “Mal de Ojo”, las cuales protagoniza. Ambas producciones se rodaron en tierras aztecas en octubre y noviembre de 2021.

Arap ha participado estelarmente en exitosas y reconocidas producciones para Televisa que le han dado la vuelta al mundo, siendo algunas de las más destacadas: ́ “La Usurpadora” disponible en Amazon Prime Video, “Clase 406”, “RBD La Familia” y “Mi Generación”. En Telemundo participó en producciones como “Doña Bárbara”, “Los Victorinos”, “La Diosa Coronada”, “Tierra de Pasiones”, “Madre Luna”, “Señora Acero” y “Eva La Trailera”, entre muchas otras. Actualmente es uno de los protagonistas de la nueva serie “Buscando a Frida”.

Propio de su calidad humana, le apasionan los temas ambientales

Recientemente el Arap fue elegido entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática”. El conglomerado de grandes figuras del arte, la política y el empresariado reúne a los más influyentes individuos quienes han asumido el compromiso de velar y cuidar nuestros recursos naturales. Dentro de esta lista están Gael García, Shakira, Carlos Vives, Papa Francisco, Penélope Cruz, Javier Barden, Fher del grupo Maná, Diego Luna, Eva Longoria, entre otros.

El actor Arap Bethke fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en la octava edición del evento “24 Hours Of Reality broadcast, Project Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a sí mismos). También es vocero de la campaña “El océano: el gran proveedor” (The Ocean: The Great Provider), una iniciativa de la organización ambiental Sachamama, que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

Comprometido con causas ambientales, el histrión se unió a la organización ambientalista Greenpeace México como vocero de la campaña #ConsumoResponsable que busca empoderar a las y los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático.

Además, Arap fue Vocero de la campaña “He for She” de ONU Mujeres México para sumar a los hombres por los derechos de las mujeres e igualdad de género.

La personalidad extrovertida de Bethke es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta y moto, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.

