Felipe Patjane, Guillermo Aréchiga, Romero Serrano, Arturo Rueda, Javier López Zavala y esos “angelitos de lo peor”

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Felipe Patjane era ahijado político del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero incurrió en públicas irregularidades financieras, se empoderó, el poder le volvió loco y comenzó a disponer del dinero del ayuntamiento de Tehuacán como propio, hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió contra él.

El caso Patjane demostró que Barbosa Huerta hablaba absolutamente en serio cuando aseveró que con él se acabarían la impunidad y privilegios de políticos, empresarios y gente de poder. Él es gobernador que ha procedido legalmente no solo contra algunos de sus propios ex colaboradores, sino también con personajes que, en algún momento, fueron cercanos a él: Felipe Patjane seguirá en prisión; Fiscalía le encuentra pagos ilegales por otros 8 millones de pesos

Manuel Bartlett Díaz, Mario Marín Torres, Melquiades Morales Flores y Tony Gali Fayad NUNCA metieron a la cárcel a ninguno ex colaborador propio y/o de administraciones anteriores. Mientras que el ex gobernador Rafael Moreno Valle únicamente procedió contra ex funcionarios marinistas, como Francisco Castillo Montemayor y Alfredo Arango García, pero JAMÁS investigó a sus allegados, pese a que ya no estuvieran dentro de su grupo político.

En contraste, Miguel Barbosa sí ha denunciado y procedido contra ex funcionarios de administraciones anteriores, como Eukid Castañón, pero también se atrevió a investigar y castigar a sus propios ex allegados, como Guillermo Aréchiga, Francisco Romero Serrano, etc: Vinculan a delito a Guillermo Aréchiga

AMISTAD NO ES SINÓNIMO DE COMPLICIDAD

Hombre de afectos y lealtades, pero también de instituciones y leyes, el gobernador de Puebla es el primero que rompe con el círculo vicioso de amistad e impunidad. Sus predecesores corrían a los funcionarios cuando ya no coincidían intereses o les “descubrían” corruptelas imposibles de tapar o que, incluso, ponían en riesgo a toda la administración estatal, pero JAMÁS iniciaban proceso legal contra ellos.

La gestión de Barbosa Huerta no solamente procedió contra el mencionado ex secretario de Movilidad y Transporte, sino también hacia ex allegados, aliados o protegidos políticos, como Francisco Romero Serrano, quien ocupó la Auditoría Superior del Estado (ASE) gracias a los factores actuales de poder, como el grupo político más poderoso en el estado, pero cometió imprudencias, deslealtades, soberbia e irregularidades, que lo defenestraron y llevaron a la cárcel: Juez da nuevo revés a Romero Serrano tras negarle amparo

En la campaña extraordinaria del 2019 por la gubernatura, en sus redes sociales, Javier López Zavala intentó presumir una relación, apoyo y cercanía políticas con el actual gobernador. Quizás creyó que eso le bastaría para –supuestamente – planear un feminicidio y salir impune, pero se equivocó: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

RAFAEL MORENO VALLE, MARIO MARÍN TORRES, MELQUIADES MORALES, MANUEL BARTLETT DÍAZ, TONY GALI, MUY REBASADOS

Desde que en 2015 quedó exhibido por “administrar la reputación de los políticos” y no ser un “vendedor de tlacoyos”, el ex director de Cambio, Arturo Rueda, se sintió intocable, impune y creyó que así seguiría, sin importar lo que hiciera. Incluso, se hizo ver como espectador en algunos actos de campaña del actual gobernador y hasta presumió cuando se metió como “cachirul” a una jornada de vacunación, pese a que no era su turno.

Así de “protegido” e “influyente” se sintió hasta que, en mayo pasado, el día que se supone debía contraer matrimonio, fue detenido en la Ciudad de México acusado de presunto lavado de dinero: Se confirma detención del director del diario Cambio, Arturo Rueda

Estos HECHOS demuestran que Miguel Barbosa no solamente rompió el círculo vicioso de complicidad-impunidad entre grupos políticos, incluso de diferentes partidos, sino que desde hace tiempo rebasó y, por mucho, a sus antecesores, porque Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales, Mario Marín, Rafael Moreno Valle y Tony Gali NUNCA se atrevieron a castigar –en serio – la corrupción, el ejercicio indebido de la función pública, etc.

Para quienes hemos observado de cerca la función de gobierno desde hace tiempo, quebrar la complicidad de grupos e intereses políticos SÍ puede ser un legado muy importante en el estado.

MIGUEL BARBOSA SÍ HA COMBATIDO LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE POLÍTICOS

Es muy cómodo, fácil “combatir” la corrupción al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador: Basta con culpar al pasado de todos los problemas, lanzarse una perorata mañanera y mareadora sobre la renovación moral, meter a la cárcel a algún prianista de vez en cuando, como Mario Marín Torres, Genaro García Luna, etc, principalmente cuando la popularidad del ejecutivo federal va a la baja.

Y hacerse de la vista gorda cuando se publican denuncias fundadas sobre corrupción, conflictos de interés o irregularidades de los propios colaboradores, como Alejandro Gertz Manero, Manuel Bartlett Díaz, Ana Gabriela Guevara y/o Delfina Gómez, quien –pese a las múltiples acusaciones en su contra y a su brutal incapacidad profesional- todo apunta a que será premiada por AMLO con la gubernatura del Estado de México: Relacionan a Hernández Alcocer, asesino de Yrma Lydya, con García Luna, Onésimo Cepeda y Gertz Manero

Así que durante los 4 años que lleva al frente del gobierno federal, la presunta lucha anticorrupción de AMLO ha sido hueca, vacía, enfocada únicamente en sus adversarios políticos y bajo el interés electoral del momento, pero sorda, muda y paralítica cuando los supuestamente involucrados en anomalías son sus allegados:Inhabilita SFP a Cyber Robotics, empresa del hijo de Bartlett

En contraste, Barbosa Huerta se ha convertido en el ÚNICO gobernador de Morena con los hue…para procesar a ex colaboradores (Guillermo Aréchiga), protegidos políticos (Felipe Patjane), aliados (Arturo Rueda) y allegados (Francisco Romero Serrano, Eric Cotoñeto). Solamente él se ha atrevido a romper con la impunidad inherente al sistema político mexicano, presente en los gobiernos del PRI, PAN y, a nivel federal, Morena.