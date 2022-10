Sin fecha, la presunta despenalización del aborto

Debate

Por Roberto Desachy Severino

No hay fecha para que el Congreso del estado aborde la supuesta despenalización del aborto, que, incluso, es un tema innecesario, porque existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, con ella, nadie que recurre a la interrupción del embarazo puede ser procesado, aseveró Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de los diputados del PAN en la Legislatura de Puebla.

Entrevistado en el marco de su informe de labores, Alcántara Montiel añadió que ni siquiera existe un acuerdo o acercamiento entre las distintas fracciones parlamentarias sobre este rubro, que desde la Legislatura anterior ha quedado pendiente:

Incluso, precisó que es falso que la SCJN haya ordenado que el de Puebla u otros Congresos legislen para despenalizar la interrupción del embarazo, ya que lo que sí determinó fue declarar inconstitucional una ley de Coahuila y sentó jurisprudencia, con la que no puede ser encarcelado ni procesado nadie que recurra al aborto.

Se trata de un tema que polariza, divide a la sociedad y habría que conocer la opinión de la ciudadanía. Por lo mismo, antes de abordar el tema de la despenalización del aborto, habría que crear la Ley de Participación Ciudadana, para que las consultas sean vinculatorias:

Alcántara Montiel añadió que la fracción parlamentaria de Morena no ha priorizado este tema y, en contraste, quiere culpar al PAN de que siga sin abordarse, cuando los morenistas y aliados tienen mayoría para reactivarlo, meterlo a comisiones y, en su momento, llevarlo al pleno y aprobarlo.

POSIBLE APROBACIÓN DEL DAP PARA EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

Otro tema del que se le cuestionó fue el Derecho de Alumbrado Público (DAP), que el año pasado el Congreso local aprobó para que más de 140 ayuntamientos de la entidad lo pudieran cobrar, mientras que a los de Puebla capital, San Pedro y San Andrés Cholula se les negó la autorización. Al respecto, Eduardo Alcántara Montiel estimó que, en este 2022, existen condiciones diferentes al 2021 y sí podría avalarse la medida a favor de la gestión de Eduardo Rivera Pérez.

El año pasado, cuando la Legislatura de Puebla rechazó que tres ayuntamientos pudieran realizar dicho cobro (DAP), lo que ocurrió fue un acto político, no jurídico, ya que no es lógico que en 140 municipios sí sea legal que sus gobiernos realicen dicho acto y que en tres no:

Además, el gobierno de Puebla capital no hizo política entre las fracciones parlamentarias, para convencerlas de la medida, es decir; quizás porque apenas acababan de asumir la administración, pero al ayuntamiento le faltó reunirse con los diputados y exponer su proyecto, aseveró Alcántara Montiel:

En contraste, en este 2022, representantes del ayuntamiento de Puebla ya se reunieron con diputados locales para abordar este tema, además de que existe un mejor ambiente hacia este tipo de asuntos, como quedó demostrado cuando el mismo Congreso del estado aprobó varias concesiones propuestas por la administración municipal:

La aprobación del DAP se analizará cuando los ayuntamientos, en este caso el de Puebla capital, manden al Congreso local sus proyectos de leyes fiscales y el 15 de noviembre es la fecha límite para que se reciba ese proyecto y se tiene un mes más para analizarlo y decidir, externó el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local.

