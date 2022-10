Réquiem por todas las Esmeraldas y Betzabes de México y Puebla

Debate

Por Roberto Desachy Severino

La desaparición de personas es un problema social, jurídico y policíaco relativamente nuevo. Hasta hace poco, se tenía el errado concepto de que los adultos no desaparecían y que, si lo hacían, estaban en su derecho.

Pero con la inseguridad, delincuencia, impunidad y demás desatados sin control en todo el país desde el 2006, es claro que la no localización de la gente se volvió cada vez más frecuente, como lo demuestra que, al 9 de octubre del 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) oficialmente reconoce a 106 mil 94 personas como desaparecidas y no halladas: Se duplica la desaparición de personas en Amozoc y Tecamachalco en 2022

De acuerdo a la CNB, con datos de ese día, las entidades con las cantidades más altas de gente no encontrada son Tamaulipas (12 mil 356), Jalisco (15 mil 031), EdoMéx (12 mil 611), Veracruz (7 mil 367), Guerrero (3 mil 872), Sinaloa (5 mil 692), Sonora (4 mil 409), Michoacán (4 mil 592) y Puebla (2 mil 368).

En el territorio poblano, hace pocos días la opinión pública se conmocionó por la triste historia de Esmeralda, la madre buscadora masacrada en Villa Frontera, presumiblemente por buscar a su hija Betzabe, quien desapareció desde enero del 2021 junto a su amiga Fabiola, supuestamente cuando irían a la Central de Abasto a realizar un trámite bancario: Video desde Puebla: Darán protección a familiares de Esmeralda, la madre que buscaba a su hija y fue asesinada en Villa Frontera

VOZ DE LOS DESAPARECIDOS: NO SE BUSCA A VÍCTIMAS, SINO A GENTE QUE SE VA POR DESEO PROPIO

Ante el creciente y doloroso fenómeno socio-delictivo de la desaparición de gente, surgieron organizaciones no gubernamentales de familiares de personas no localizadas, que urgen a las autoridades a buscar a sus parientes y se dedican a tratar de localizarlos. También aparecieron términos no jurídicos, sino reconocidos por su significado, como el de “madre buscadora”, para identificar a las progenitoras que intentan hallar a sus hijos.

Es el caso del Colectivo Voz de los Desaparecidos, la ONG más importante en este rubro y a la que pertenecía Esmeralda Gallardo, la madre buscadora asesinada de manera brutal en Villa Frontera y quien llevaba, como ya lo dijimos, más de un año en el intento de localizar a Betzabe: Video desde Puebla: De diez plomazos asesinan a una mujer en Villa Frontera

De acuerdo al Colectivo Voz de los Desaparecidos, que tiene relación con otras organizaciones del sector, la no localización de gente revista características peculiares en cada estado. En Puebla, antes se perdían muchos hombres, pero hoy las víctimas son –principalmente – mujeres jóvenes: Reportan desaparición de jovencita de 17 años.

Además de asociaciones de familiares que tratan de localizar a sus parientes, los gobiernos formaron comisiones OFICIALES de búsqueda, como la misma CNB. El problema, según Voz de los Desaparecidos, es que las autoridades se enfocan en gente que se fue por su propia voluntad y que no sufrió delito alguno, mientras que muchas víctimas de algún ataque ni siquiera son buscadas, más que por sus mismos allegados.

CADA FAMILIA LLEVA SU PROPIA BÚSQUEDA Y DOLOR

Como ya se señaló, el caso de Esmeralda y Betzabe trascendió a nivel nacional luego de la ejecución de la madre buscadora, aunque Betza no desapareció sola, sino con una amiga, Fabiola, que tampoco ha aparecido, como –en su momento – lo denunció a El Sol de Puebla su madre, María Eugenia, apenas en junio de este año:María Eugenia, madre poblana en busca de su hija desaparecida en Villa Frontera

Mientras Esmeralda se convirtió pronto en un personaje conocido y muy mediático en el entorno de las desapariciones, porque, incluso, dio entrevistas a medios informativos, María Eugenia se ha manejado de manera diferente y, quizás, ello la mantiene con vida: Betzabé Alvarado y su amiga desaparecieron en 2021, no hay avances en la investigación

Lo cierto es que Betzabe y Fabiola desaparecieron desde inicios del 2021 y no han sido localizadas, pese a que, a mediados de ese año, en junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que ya tenía “avances” en dicho caso: Hay avances en caso de desaparición de Betzabé Alvarado, asegura la Fiscalía de Puebla

Según el Colectivo Voz de los Desaparecidos, cada familia lleva su propia búsqueda y dolor de la manera en que mejor le parece y; en consecuencia, no es de extrañarse que un mismo asunto, como el de Betzabe y Fabiola, haya sido manejado de manera diferente: Jalisco, Tamaulipas, EdoMéx, Zacatecas y Colima, los peores estados del país en desaparición de personas

CUANDO LAS ONGS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL SÍ FUNCIONAN

De acuerdo a una de sus dirigentes, quien perdió a su hijo hace 5 años y lo encontró en febrero pasado, aunque lamentablemente muerto, la movilización de Colectivo Voz de Los Desaparecidos y demás ONGS del país sí ha servido, debido a que han localizado a cerca de 20 personas, incluyendo dos con vida, durante el tiempo de existencia de dicha asociación: Protestan por desaparecidos en Huauchinango

Los afortunados encontrados vivos fueron mujer y varón, respectivamente. Se les halló en Sonora y EdoMéx gracias a las conexiones entre las distintas asociaciones sociales que buscan a familiares perdidos y que, en esta ocasión, lograron rescatarles, porque la fémina era obligada a trabajar con sexo y el hombre sufría explotación laboral.

El caso de Esmeralda Gallardo es el primero en que una madre buscadora es liquidada en Puebla, aunque –desgraciadamente- en México es cada vez más frecuente que las asesinen ante la incapacidad de las diferentes autoridades de protegerlas de la delincuencia: Suman al menos cuatro crímenes de madres buscadoras en lo que va del 2022

Como se dijo a conocer, los deudos de Esmeralda y Betzabe por fin comenzaron a recibir protección de la FGE y policía estatal, lo mismo que la familia de Fabiola y María Eugenia, que –según la ONG mencionada- también obtuvo el apoyo de dichas instancias, aunque, como era de esperarse, el colectivo sigue cimbrado por la ejecución de una de sus integrantes y, principalmente, por el hecho de que no se le haya protegido antes del ataque, pese a las múltiples denuncias que emitió.

COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS COLECTIVO-GOBIERNO

Como es de esperarse, las relaciones entre los diversos gobiernos y las ONGS que buscan a gente no localizada son tensas, tirantes, de desconfianza. En el Colectivo señalan que los familiares de las personas no localizadas realizan el trabajo que debería hacer la administración pública, que, a su vez, en muchas ocasiones siente desconfianza hacia la organización ciudadana: Gobierno y delincuencia organizada, responsables de las desapariciones en México: ONU

Tampoco ayuda la irresponsabilidad, inconciencia y estupidez colectiva de hombres, mujeres, jóvenes, que “desaparecen” por decisión propia, provocan el desazón y protesta de sus familiares y, afortunadamente- después aparecen con vida, ya que se fueron a disfrutarse, como hicieron en mayo pasado en Teziutlán Elsa y David: Ayuntamiento de Teziutlán localiza a dos mujeres y un hombre reportados como desaparecidos

Pero también existen coincidencias, como el hecho de que mientras el Colectivo alerta que en Puebla existe un mínimo de 2 500 personas desaparecidas y, tal vez, habría otras 500 no localizadas, pero que sus familiares no han puesto la denuncia respectiva, la misma CNB admite que en el estado es de 2 mil 368 la cifra de gente no localizada.

También hay una realidad acerca de que en el estado no desaparecen bebés, pero sí algunas personas de la tercera edad y, principalmente, adolescentes de 15 a 29 años y jóvenes de 19 a 30 años y, como ya se mencionó, principalmente mujeres.