“Poemas Sencillos” y “Poemas de Barrio” por Margarita Bokusu Mina

Margarita Bokusu Mina

Estimados lectores,

Hace más de un año que no publico un artículo y en aquella ocasión fue un pequeño relato que, junto a otros tres anteriores, conformaban un cuento breve. Se podían leer de forma independiente, como mis novelas, aunque estas son una especie de diarios-epistolarios, nada de cuentos. No solo apareció, aquel “artículo”, en Diario Alhaurín (Alhaurín de la Torre, Málaga), 103 Málaga o Revista Mimeógrafo (Chiapas, México), sino que también lo hizo en Revista Kamadeva, especializada en textos románticos. Todos estos diarios y revistas digitales tienen sus puertas abiertas para mí, lo cual agradezco de todo corazón con estas letras, y siempre, por la generosidad y el alcance que pueden tener. Lo podrán encontrar, junto a todo lo demás, si escriben mi seudónimo (Margarita Bokusu Mina) en cualquier buscador, por ejemplo: en Google.

En esta ocasión vengo a hablarles de tres novelas mías: dos las publiqué el año pasado y una está recién sacada del horno. Además de dos libros que he compartido en mi página de autora de la Editorial Bubok (http://www.bubok.es/autores/BOKUSU) que los ha escrito mi tía, una paleña (o sea, de la barriada malagueña El Palo) de ochenta y cinco años: “POEMAS SENCILLOS” y “POEMAS DE BARRIO”

Pinchando en el enlace no solo pueden comprar los libros, que en formato físico o digital llegan a cualquier lugar del mundo, sino que pueden leer las sinopsis, algunas críticas, leer una pequeña biografía mía y algunos datos más. Si quieren muchos más detalles pueden echar un vistazo a mi blog y, ya que estamos, les informo de que para preguntarme algo en privado lo mejor es el chat de Instagram (@mbokusu). También estoy en Facebook (con dos perfiles y una página de autora), Youtube, Twitter, TikTok y Soundcloud. No duden en seguirme y en compartir toda la información que gusten.

A lo que vamos. La sinopsis del primer libro que publiqué el año pasado, “Trabajo para una editorial en Vandalia (o ¿Por qué no le pusieron el oxígeno?)”, mi decimoprimera novela, dice así:

Es la historia de M.B.M. contada en primera persona, en esta ocasión desde finales de junio del 2011 a octubre del 2012.

Comienza con las palabras de pésame que recibe, por la desaparición de su amor, y sigue con los homenajes a este, pasando por la denuncia de las condiciones laborales del único trabajo que encuentra y lo que intercambia con su hermana, varias amigas y un nuevo amigo.

El diario supone, en primer lugar, un compromiso con nosotros mismos. Ayuda a que seamos conscientes del día a día y del trabajo constante y progresivo. Estimula el hábito de la escritura y nos libera de toda presión sobre la voz narrativa y los lectores. El diario implica libertad absoluta tanto de forma como de contenido. Está abierto a textos, pruebas, vivencias, pensamientos, reflexiones, recuerdos, citas… incluso a poemas, dibujos y a cualquier forma de expresión.

Sobre la decimosegunda novela, “Siete palabras quería que tuviese este título”, dos editoriales que me la hubieran publicado si les pagara escribieron lo siguiente:

Interesante obra de ficción contemporánea que, además de su original propuesta narrativa, destaca por:

El dominio de la prosa, tan amable y ágil como explícita y dura cuando es preciso.

Por la construcción de los personajes, principales y secundarios, dotados de una complejidad importante, lo que les hace bastante poliédricos y con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico.

Y, sobre todo, por el empleo de voces literarias distintas (mails, mensajes de texto, etc.).

Desde un primer momento la trama engancha al lector y consigue que empatice con la situación las vivencias de los protagonistas.

Muy recomendable. (Editorial L.). Novela interesante, rupturista y de calidad. (Editorial M.) Obra con buena estructura y redacción. Lenguaje limpio, claro. Buena composición. (Editorial S.).

A continuación, voy a compartir la sinopsis de la novela que acabo de publicar, “ROBERTO Y YO. IN-SOPOR-TABLE-TOM”, y lo que la crítica ha dicho de mis novelas en general. Les recuerdo que tengo más opiniones, artículos, entrevistas, etc., en mi blog.

La novela comienza con los emails de condolencia que recibe M.B.M. pues ha perdido a su amor, un cantante de rock. Es verano del 2011.

Posteriormente veremos los que ella intercambió con otros amigos, un par de años antes, hablando de dicha relación, para finalizar con lo que le escribe a él cuando ya no está.

M.B.M., Margarita Bokusu Mina, ha creado un potente universo. Su obra literaria ha plasmado los grandes temas universales a través del relato íntimo. Desde el 2013 sus libros nos han transportado a ese lejano lugar donde la autora da rienda suelta al espléndido vuelo de su propia fantasía, combinando con rebosante creatividad, fabulaciones extraordinarias con realidad pura, alusiones literarias y las más gráficas, palpables y, a veces, opresivas descripciones.

Sus novelas revelan la impronta de una autora que reúne un talento narrativo desbordante con la maestría de una artista de la lengua, consciente de su técnica disciplinada y poseedora de un amplio bagaje literario.

Su estilo terso, fluido, sin estridencias, sin recursos tramposos es una fuerza simple, clara, aunque no demasiado simple. Lo simple y claro puede ser subversivo y perturbador. Piensen en Kafka.

Hacerlo simple es siempre un acto de generosidad artística.

Por mi parte les puedo contar también que, cada verano, cuando las repaso para publicarlas, disfruto releyendo mis novelas, que no han pasado ningún control literario ni comercial, porque son sinceras y reveladoras, porque todos tenemos algo valioso que contar.

Aún no vendo mucho, a decir verdad, apenas nada, aunque creo que mis libros pueden llegar a tener valor si encuentran su destinatario exacto.

Leí que quizá cuanto más minoritario sea un libro, más valor tenga para su lector ideal. Que no está tan claro el valor que tendrán en el futuro todos esos que venden tanto, si no son tan caducos como las noticias. No es cierto que cuanta más calidad tenga un libro, más se venda (es posible que sea al revés).

Es triste, injusto, que la percepción que se tenga de los libros es que son más un antojo de su autor que una aportación a la sociedad. El sacar un libro puede que sea un capricho, pero también una forma de hacer comunidad.

Cuántas historias se han perdido porque nadie las pudo escribir.

Al final te das cuenta de que lo pequeño siempre es más importante. Las conversaciones a las tres de la mañana, las sonrisas espontáneas, las fotos desastrosas que te hacen reír a carcajadas, los poemas de diez palabras que te sacan una lágrima. Los libros que nadie más conoce y se vuelven tus favoritos, una flor que te pones en el cabello, un café que tomas solo… Eso es lo que verdaderamente vale la pena; las cosas diminutas que causan emociones gigantescas.

Uno no puede parar un tanque lanzándole un libro. La literatura no puede intervenir contra la tiranía mediante la fuerza, pero sí puede aclararnos las cosas para que nosotros tomemos la decisión de luchar. No es habitual que una persona autoritaria lea un libro y descubra que lleva toda la vida equivocada y decida cambiar, pero lo que sí puede hacer la literatura es informarnos para que no permitamos que los tiranos abusen de nosotros. (Gurnah)

Para finalizar decir que envié una “playlist”, es decir “una lista” con vídeos de mi canal de Youtube, a la Revista Mimeógrafo, hechos por mí, donde hablo de mis novelas y comparto autorretratos. Los de la revista me dijeron que tenía que presentarlos con un escrito si quería verlos compartidos en su web, y seguramente también en sus redes sociales, este mismo mes de septiembre, y que este texto, como artículo, probablemente saldrá en diciembre en la revista. En los diarios malagueños supongo que hoy mismo, miércoles día 7, o en breve, saldrá. Voy a intentarlo también, por primera vez, en otra revista cultural: PRETEXTOS LITERARIOS POR ESCRITO, revista mexicana impresa, digital y radiofónica de distribución bimestral y gratuita. Si, de paso, quieren hacerme una entrevista, para la radio o donde sea, aquí estoy.

Ni que decir tiene que los enlaces donde se publique este artículo también los compartiré en la última entrada de mi blog y en las diferentes redes sociales que uso.

Espero que se animen a comprar mis novelas, a enviarme críticas (constructivas, por favor), a compartir mis enlaces y lo que consideren que pueda ayudarme en dar a conocer mis libros (pero sin gastar un céntimo, como llevo haciendo todo el tiempo, por eso no tengo las portadas que me gustaría, ni censura, ni corrector).

Saludos desde Andalucía.