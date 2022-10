Eduardo Rivera, Miguel Barbosa y los informes de gobierno en los tiempos del PRIANRD

Debate

Por Roberto Desachy Severino

En un evento prianredista, el gobernador morenista, Luis Miguel Barbosa Huerta, obtuvo varios aplausos y sonrisas espontáneas, francas, primero cuando dijo que le tocaba hablar bien del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Después, le aclaró que la amistad entre ambos “no es misteriosa, sino sospechosa”, porque ha durado más de 20 años, cuando coincidieron en la Legislatura federal 58 y definió a Rivera Pérez como un político “lúcido, inteligente y destacado”.

Barbosa Huerta también arrancó carcajadas abiertas al referirse a que, al estar en el 1er informe del alcalde de Puebla, “hoy no le puedo negar nada”. La concurrencia, repleta de prianredistas y hasta yunquistas, como Josefina Vázquez Mota, Jesús Zambrano, Marko Cortés y Julen Rementeria, sonrió de buena gana al constatar la buena vibra que el titular del Ejecutivo estatal le envió a Rivera Pérez.

En general, el evento protocolario del munícipe de la Angelópolis fue lleno de simbolismo político y algo cansado, sobre todo cuando el coordinador de los regidores, Carlos Montiel Solana, se olvidó de que era la fiesta de Eduardo Rivera, no la suya y se aventó una perorata extensa como respuesta al primer informe, en lugar de dejar el protagonismo para otra ocasión: Eduardo Rivera, estás gobernando libre: Miguel Barbosa

JALONEOS, APOYO Y COMPLICIDADES MUTUAS

Aunque extenso, no fue un acto aburrido, excepto, quizá, para el actual presidente de la Cámara federal de Diputados, ex consejero del IFE y padre de la hija de una reconocida artista de Televisa, Santiago Creel Miranda, que quizás se aburrió y, por lo mismo, fue francamente grosero al salirse del Centro de Convenciones poco antes de que el gobernador de Puebla diera su mensaje: Hoy el gobierno de Puebla no amenaza ni presiona a alcaldes, subrayó Miguel Barbosa

Pero no se le extrañó, porque los mensajes del gobernador y el edil de Puebla capital fueron directos: Rivera Pérez admitió “jaloneos” entre ambos niveles de gobierno, pero destacó la relación de respeto y colaboración institucional, como cuando el Ejecutivo le adelantó al ayuntamiento 50 mdp para relaminar calles.

“Cuentas con mi apoyo y yo sé que cuento con el tuyo”, le señaló Rivera Pérez a Miguel Barbosa, aunque también le recordó cuando, al inicio del actual ayuntamiento, el Ejecutivo estatal le espetó: “El agua es problema tuyo y yo te respondí que no, que es tuyo, pero con la colaboración de ambos ya lo resolvimos”.

El gobernador destacó que los “ayuntamientos están gobernando bien” y subrayó la colaboración en diversos rubros, como seguridad, agua, educación y salud. Recordó que en la zona conurbada a la Angelópolis viven 3 millones y medio de personas y concentra el 45% del índice delictivo estatal: Hoy el gobierno de Puebla no amenaza ni presiona a alcaldes, subrayó Miguel Barbosa

CELEBRO QUE ESTÉ GOBERNANDO EDUARDO RIVERA

De cara al cada vez más cercano año electoral 2024, Eduardo Rivera reiteró que está concentrado en su gestión como alcalde de Puebla y que “los tiempos y circunstancias cambian rápidamente”: Un año de buenos resultados y vamos por más: Eduardo Rivera

Ni se anotó ni se descartó como precandidato al gobierno en el 2024, pero sí dejó claro que “los ciudadanos decidirán” y le cedió la palabra al gobernador de Puebla, quien le recordó que hoy ninguno de los 217 presidentes municipales son víctimas de amenazas, espionaje, presiones o cualquier otra maniobra desde la administración estatal: Hoy el gobierno de Puebla no amenaza ni presiona a alcaldes, subrayó Miguel Barbosa

Miguel Barbosa subrayó “celebro que esté gobernando Eduardo Rivera” y reiteró que, como demócrata, son bienvenidas y respetadas las distintas ideologías y maneras de ejercer el gobierno, a diferencia del pasado inmediato, de la primera ocasión en que el actual alcalde estuvo en el cargo, cuando sí se operaba desde Casa Puebla para subyugar a los ayuntamientos.

Entre los prianredistas que acudieron al evento se puede incluir a Mario Riestra Piña, Javier Casique, Blanca Alcalá, Jorge Estefan Chidiac, Nadia Navarro, Genoveva Huerta, Carlos Martínez Amador, Nancy de la Sierra. La franquicia de Dante Delgado, conocida como Movimiento Ciudadano, estuvo representada por Fernando Morales, mientras que por la 4T llegó Sergio Salomón Céspedes, presidente del Congreso local.