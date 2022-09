El vacío, ineficiente y fallido desgobierno de Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula: Karina Pérez Popoca

Debate

Por Roberto Desachy Severino

https://www.facebook.com/DesdePueblaMx/videos/2897682007194575

En San Andrés Cholula predomina un enorme vacío de gobernabilidad, el presidente Edmundo Tlatehui Percino ni siquiera tiene un equipo de trabajo sólido, para sentarse a tomar decisiones, elaborar proyectos, analizar la situación y evaluar las medidas a realizar, señaló Karina Pérez Popoca, secretaria de la Mujer en la dirigencia estatal de Morena y ex edila de dicho municipio.

Entrevistada, Pérez Popoca resaltó que el actual ayuntamiento sanandreseño está por cumplir un año y lo único que ha demostrado es incapacidad, inexperiencia para dotar a los ciudadanos de seguridad y generar las condiciones que demandan los inversionistas, pese a que se trata del segundo municipio más poderoso económicamente en el estado.

“No me extrañaría que (Mundo Tlatehui) trate de hacer en 2023 todo lo que no hizo este año, porque se acercan el proceso electoral del 2024 y solamente (a los panistas) les interesa eso”. El presidente municipal ha dejado al ayuntamiento sin secretarios nombrados de varias dependencias importantes, como Gobernación, Obra Pública, Desarrollo Urbano, Turismo.

En el trienio pasado, los panistas acusaban ineficiencia del ayuntamiento morenista en materia de seguridad y hoy, que los índices de varios delitos se elevaron, la gente del edil dice que son “cosas que pasan”, recordó la ex presidenta municipal: Mundo Tlatehui, el inepto de San Andrés Cholula

JUNTAS AUXILIARES, EN EL MÁS OMINOSO REZAGO Y OLVIDO

Cuando fungió como edila de San Andrés Cholula, Pérez Popoca reforzó el trabajo social, de infraestructura y seguridad en las juntas auxiliares, que enfrentan rezagos ancestrales frente a la zona comercial y universitaria que también predominan en el municipio: Karina Pérez Popoca entrega nuevas instalaciones del CAIC Tonantzintla

Pero Mundo Tlatehui y su administración, a casi un año de que tomaron posesión, siguen sin voltear a las comunidades, que están “rezagadas, es preocupante de que entre los más de 450 millones de pesos de recursos propios que maneja el ayuntamiento no se destinen a abatir los rezagos”, pese a que se está recuperando la economía de la ciudad.

El dinero que se genera en San Andrés no se refleja en mejores condiciones de vida para las comunidades e, incluso, el actual ayuntamiento canceló una obra importante en San Luis Tehuiloyocan, la remodelación del zócalo. Por ende, el presidente regresó a la federación los recursos del Fortamun (5 millones de pesos), pese a que ya estaban etiquetados y a que iba a beneficiar a los niños y, en general, a una población de 7 mil personas.

“Regresas fondo federal, vas a pagar rendimientos, tienes que reiniciar la licitación, pagarle a la nueva empresa y, si la anterior comprueba que fue tu responsabilidad que no se hiciera la obra, tendrás que pagarla 4 veces más”, acusó Pérez Popoca: Arranca Karina Pérez Popoca obra de ampliación de drenaje en Tehuiloyocan

MUNDO TLATEHUI SE NIEGA A RECUPERAR LOS 30 MILLONES DE PESOS DEL EDIFICIO DEL DIF

La actual secretaria general de la Mujer en la dirigencia estatal de Morena recordó que el alcalde sanandreseño advirtió que pediría recursos al gobierno estatal, cuando él, Mundo Tlatehui, no ha movido un dedo para recuperar los 30 millones de pesos perdidos en la construcción del DIF municipal.

El actual ayuntamiento no ha continuado con la lucha iniciada por el anterior, para rescatar dicho monto, pese a que existen instancias que, en su momento, le dieron la razón a la administración pasada de que la empresa contratada debía devolver ese dinero al gobierno municipal por esa obra iniciada en la gestión del ex edil, Leoncio Paisano: Desde San Andrés Cholula: Ayuntamiento gana litigio por anomalías de la empresa que hizo el edificio del DIF en la gestión de Leoncio Paisano

Se trata de un caso que el mismo Tlatehui Percino debiera conocer muy bien, ya que en dicha gestión (2014-2018) fungió como secretario de Gobernación, Desarrollo Urbano, etc, recordó Pérez Popoca, “yo le invito a que, por favor, haga la recuperación de ese dinero que debe la empresa al ayuntamiento para que termine el edificio del DIF”.

Incluso, pidió al edil que se sensibilice, que recuerde cuando no ocupaba ningún cargo público y su propia familia se esforzaba por salir adelante, cubrir las necesidades diarias, “hoy es el presidente, tiene el dinero, el ego le dicen que es lo más maravilloso, pero dentro de 2 años solamente le quedará lo que haya sembrado” en su gestión al frente de la ciudad.

APOYARÉ AL QUE MORENA Y EL GOBERNADOR BARBOSA SEÑALEN

“Mi candidato al gobierno del estado siempre estará en la lealtad que le tengo a don Miguel (Barbosa Huerta), enfatizó Pérez Popoca acerca de las elecciones concurrentes del 2024, cuando se votará por presidente de México, gobernador, senadores, alcaldes, diputados locales y federales.

Todavía sacudida luego de que el mismo día de la entrevista, lunes 26, en la página informativa Status se le acusó de “traición” al gobernador Miguel Barbosa Huerta y, supuestamente, de tener acuerdos con el grupo de Ignacio Mier Velazco, negó los señalamientos y abundó que “en su momento, como estadista, don Miguel sabrá tomar las mejores decisiones para Puebla”.

-¿Apoyas a Nacho Mier para el 2024?-, se le preguntó directamente

-No, conozco al diputado por el proceso electoral del 2018, soy una mujer respetuosa, pero tenemos posicionamientos distintos mi lealtad y afecto se los di desde ese año a don Miguel (Barbosa Huerta), porque esas cosas no se dicen, sino que se demuestran y yo lo he hecho en muchas ocasiones.

FUEGO AMIGO NO ABONA A LA UNIDAD

“Respeto la institucionalidad de un partido compuesto por distintos actores políticos, coincidí en el Congreso Nacional con diversas personas y se acercaron a saludarme Daniela, la diputada (local) hija de Nacho Mier y Julieta Vences, a quien respeto, siempre ha tenido un trato respetuoso y cariñoso conmigo y yo no puedo ser diferente con ella.

“Lo vuelvo a repetir: Yo di mi lealtad y compromiso a don Miguel, no porque sea el gobernador, sino que lo considero mi amigo, una persona que admiro y respeto. Si él me permite continuar en este proceso, yo estaré ahí (en Morena) hasta el 2024 y, si no, seguiré en mi labor en el centro de formación”, subrayó Pérez Popoca.

-¿A quién o a qué atribuyes esa acusación de traición?-

-“No voy a caer en ese juego perverso.

-¿Lo atribuyes a alguien de Morena?-

-Es malo hacer fuego amigo, porque no contribuye a la unidad, a la congruencia política, soy leal a Morena, el partido necesita unidad, disciplina, dejar atrás los grupos, concluyó la ex edila de San Andrés Cholula.