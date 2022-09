Infoxicación, la nueva pandemia de las empresas

Staff/RG

La infoxicación puede provocar angustia, malestar, estrés y ansiedad en los equipos de trabajo debido al exceso de información y a la poca claridad en cuanto a las actividades prioritarias.

Para los líderes implica una mala toma de decisiones y poco margen de acción en el diseño de acciones estratégicas.

Prevenir estos riesgos psicosociales es clave para el desarrollo de las empresas y la buena salud mental de sus colaboradores.

De repente nos surge una duda y de inmediato acudimos a internet para buscar respuestas; sin embargo, en ocasiones encontramos demasiada información que no somos capaces de digerir e incluso nos genera más dudas. El exceso de información, también conocido como infoxicación, puede provocar trastornos mentales a medida en que permanecemos un mayor tiempo expuesto a gran cantidad de datos.

De acuerdo con el informe Digital 2022, elaborado por Kepios, We Are Social y Hootsuite, un mexicano puede pasar diariamente un promedio de 8 horas con 55 minutos conectados a internet, uno de los principales espacios donde abunda la sobrecarga informativa.

Este fenómeno, trasladado al ámbito laboral, es considerado como una nueva pandemia, ya que puede afectar la productividad y la salud mental de los colaboradores, principalmente aquellos que permanecen una gran cantidad de tiempo conectados a medios digitales, así como los que continúan en home office o modalidad híbrida.

“La infoxicación es un tema que vale la pena abordar al interior de las empresas, algunas organizaciones ya comienzan a verla como una nueva pandemia que puede generar angustia, malestar, estrés y ansiedad. Esta problemática puede desencadenarse en todas las áreas e involucra tanto a los líderes como a los equipos de trabajo”, explica Abel Navajas, Manager de Affor Health, empresa especializada en gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones.

De acuerdo con Affor Health, la infoxicación representa un reto grande porque se manifiesta de diversas formas, por ejemplo:

Exceso en los medios de comunicación e información al interior de una empresa. Esto se manifiesta con la saturación de mails o mensajes a través de diversos canales de mensajería; no obstante, no hay claridad en el sentido de urgencia o muchos son innecesarios.

Deficiente comunicación entre los directivos y el resto de la organización. Cuando los directivos no saben cómo llevar la información clave a sus equipos de trabajo o los saturan con información, pero les dan poca claridad, se dificulta el desempeño correcto de las tareas o no identifican las labores prioritarias.

Gerencias y direcciones tienen exceso de información ‘basura’. Cuando no hay información clara, estas áreas no pueden tomar decisiones estratégicas de forma ágil.

Demasiadas juntas. Las juntas o reuniones sin planeación pueden derivar en reuniones muy extensas donde se dice mucho, pero no todo es relevante o no se aterrizan las ideas, lo cual genera retraso en las estrategias y planes de acción, así como estrés, ansiedad y confusión entre los colaboradores.

“Todas estas manifestaciones de la infoxicación terminan impactando en la salud mental tanto de los ejecutivos como de los colaboradores, su origen está en el exceso de información y en falta de organización para identificar prioridades y si no se atiende desde el orígen puede desencadenar estrés y ansiedad crónica, además de fatiga, poca creatividad y falta de motivación para desempeñar las labores del día a día”, advierte Navajas.

Más allá de las empresas

El fenómeno de la infoxicación no es exclusivo de las empresas, también conocido como overload information, se da como un exceso de información disponible para cualquier usuario y la pandemia por Covid-19 fue un gran ejemplo de esto. Según un estudio del Centro de Informática de la Salud de la Universidad de Illinois, en los momentos más críticos de la pandemia unos 550 millones de tuits incluyeron los términos Coronavirus y Covid19, los cuales no reflejan precisamente información de calidad, sino un “bombardeo de información”, la cual no siempre era verificable o no provenía de fuentes confiables.

El especialista de Affor Health agrega que la pandemia acentuó la infoxicación desde que el exceso de información ocasionó miedo y preocupación entre los colaboradores, hasta en el uso herramientas digitales de comunicación. “Un claro ejemplo son las empresas que adoptaron de forma apresurada el home office, pero no tenían estructuras de operación claras, el resultado: colaboradores trabajando horas extra o contestando mails y mensajes en el celular en días de descanso”.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social el 75% de los colaboradores del país padece fatiga a causa del estrés, lo cual genera dificultades para concentrarse, tiene episodios de confusión, olvido, reducción en la capacidad de solución de problemas, reducción en el aprendizaje, irritabilidad, inseguridad, desmotivación, intolerancia entre otros factores.

“La identificación de estos riesgos psicosociales, así como los planes de atención de problemas de salud mental son claves para el desarrollo de las empresas. Quienes cuenten con estas herramientas tendrán un futuro más prometedor y colaboradores más comprometidos”, finaliza el especialista de Affor Health.

Acerca de Affor Health

Somos la consultora especializada en gestión preventiva psicosocial con certificación B corp. Contamos con un modelo consciente y responsable en el que la tecnología es una herramienta que nos permite brindar un servicio cercano y humano con soluciones eficientes que cuiden de la salud mental de las personas para que las empresas puedan alcanzar sus metas.