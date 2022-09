Staff/RG

En julio de 2022 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras disminuyó 0.2 % en términos reales respecto a junio pasado.

En julio de este año y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total aumentó 1.3 %, las remuneraciones medias reales, 0.3 % y las horas trabajadas descendieron 0.3 % a tasa mensual.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras creció 2.3 %, el personal ocupado total, 3 %, las remuneraciones medias reales, 2.8 % y las horas trabajadas cayeron 0.2 por ciento.

NOTA AL USUARIO

La tasa de no respuesta de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), correspondiente a julio de 2022, registró porcentajes apropiados conforme al diseño estadístico de la encuesta, la cual no se concentró en algún dominio de estudio en particular y permitió la generación de estadísticas con niveles adecuados de cobertura y precisión.