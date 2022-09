El Rey, Vicente Fernández… y volver, volver

EXCELSIOR

La espera terminó para los seguidores del cantante Vicente Fernández Gómez (1940-2021), quien fuera el máximo exponente de la música regional mexicana. Su vida plasmada en la serie El Rey, Vicente Fernández, autorizada por su familia y con el propio aval en vida del intérprete de Por tu maldito amor, quien incluso apareció en el tráiler oficial presentando este proyecto, estará disponible desde hoy en Netflix y tendrá a Jaime Camil como protagonista.

El actor y cantante asegura que hacer un homenaje a El Charro de Huentitán, al interpretar su etapa adulta en esta historia producida por Caracol Televisión, que cuenta con 36 episodios, y en la que también participan tres actores más como el cantante: Kaled Acab, en su etapa infantil, Sebastián García, como adolescente, y Sebastián Dante, de joven.

Jaime Camil reconoció similitudes de Vicente Fernández con su padre, el empresario Jaime Camil Garza, quien falleció el 6 de diciembre de 2020. El actor decidió recrear a un personaje humano, sin imitaciones y recuperando su esencia.

El personaje nace a partir de Vicente, de lo que pudimos percibir de nuestra investigación. Es un Vicente honesto y humano, que va a conectar emocionalmente con el público. Había similitudes entre él y mi padre, sobre todo en la forma en la que educaron a sus hijos.

Vicente era un tipo perseverante, honorable, que te daba su palabra y hasta no cumplirla, no paraba. Creció en una pobreza extrema, así que, con todas las decisiones que tomaba, no tenía que perder. Era muy alebrestado, atrabancado y él solito puso la música de mariachi en el mundo”, expresó Jaime Camil.

Enfatizó que su actuación está lejos de la parodia y la caricatura para dejar delante al ser humano que hubo detrás de lo mediático, de quien estuvo frente a la cámara de películas como La ley del monte, El sinvergüenza o El arracadas, o sobre escenarios como el Estadio Azteca.

Se trataba de hacer una interpretación artística. Como la serie tiene una narrativa no lineal, es decir, brinca en líneas de tiempo, lo importante y que trabajamos mucho con nuestra coach actoral Mónica Jiménez, era que hubiera siempre una homogeneidad con los cuatro Vicentes, que hablaba de brincar del Vicente niño, al adolescente, al joven y al adulto, para que se viera al mismo personaje”, detalló.

La serie, que fue negociada por su hijo Gerardo Fernández con la compañía productora, relatará la vida de Vicente Fernández desde que era un niño, con sus necesidades y carencias, hasta convertirse en un icono de la música ranchera.

Lo conocí una vez, le dije: ‘señor, un honor conocerlo, un placer’, soy muy amigo de Vicente, Gerardo y Alejandro. Nos acercamos todos al personaje sin estar influenciados por esa gran figura y esa magnitud que era Vicente, y eso nos permitió como actores llegar al proyecto con un lienzo blanco.

Creo que con mis compañeros compartimos un proceso que era ver a Vicente en muchas imágenes en YouTube, lo que había disponible, en un escenario íntimo, me refiero no familiar, sino hablando con Ricardo Rocha o Verónica Castro. Ése es el Vicente que para mí era importante entender; agarrar los rasgos y su esencia. La serie es un drama, no una comedia y él pasa 98 por ciento en situaciones íntimas que tiene con su familia, no sobre el escenario.

Nuestra serie vive en el Vicente íntimo: la intimidad de su familia, las decisiones íntimas que tuvo que tomar, los obstáculos en su carrera, las adversidades que tuvo que vencer. Todos nos basamos en ese Vicente”, señaló.

Y sí, los cuatro actores cantaron, sin imitaciones, sino apostando a la esencia de esa emblemática voz de don Chente. Jaime Camil las grabó en los tonos originales que lo hizo Vicente Fernández.

La voz de Vicente Fernández no la va a tener nadie nunca. En mi experiencia era: yo tenía en los audífonos la mezcla de la música y en una perilla, la voz de Vicente. Para mí era muy importante parafrasear y acariciar y llorar las canciones como lo hacía Vicente. Lo oía, lo que hacía él al cantar con la ‘o’ con ‘u’ o la ‘a’ con ‘o’ que eran vocales muy cerradas.

Traté de meterme a su parafraseo, porque el poder vocal no lo va a tener nadie, aunque yo estudié ópera y técnicamente pude llegar a los tonos originales en que él grabó las canciones. Para que brillara más la canción, se grababa dos tonos arriba y luego, se cantaban en vivo dos tonos abajo para que aguantara la garganta.

Cuando digo, me voy a aventar el reto de grabarlas en el tono original en el que las grabó, dije ‘uta, de haber sabido’. Pero mi proceso, fue estar metido en la mezcla, mi voz y la referencia de Vicente para tratar de emularlo lo más posible”, compartió Camil.

Conformada por 36 episodios, El Rey, Vicente Fernández, fue filmada en locaciones de México y Estados Unidos como la casa de infancia del cantante en Real del Monte, Hidalgo; las calles de Huentitán (su lugar de origen), el Salón Cha Cha Cha, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Teatro Blanquita, entre otros, completando más de 380 locaciones y 500 sets.

Hablé mucho con Ana Gabriel para que me contara cómo eran las giras entenderlas. En mi último día, tenía la intención de rasurarme las patillas y el bigote, pero me dio sentimiento”, dijo.

Sobre la bioserie anterior del cantante, Camil acotó que a lo que le pusieron atención fue su propio trabajo con esta historia autorizada por la familia.