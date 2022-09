Acelera y gana “Pantera” Guerrero a “Sasquatch” Villegas en LUX 026

Staff/RG

Dedicó la victoria a sus hijos y a su madre.

Por nocaut, el peleador capitalino, Luis “Pantera” Guerrero, venció al tabasqueño Fredy “Sasquatch” Villegas, en el combate coestelar en peso gallo de LUX 026 presentado por AMISTAD, que se disputó en el Frontón México de la Ciudad de México.

Guerrero le “apagó la luz” a Villegas a los cuatro minutos con 56 segundos del primer asalto, para con ello, lograr su novena victoria profesional, con su quinta aparición en el octágono de LUX Fight League.

Por su parte, Fredy sufrió su cuarto revés en el terreno de paga, a cambio de un triunfo, tras desplomarse luego de un potente derechazo de su rival, que obligó a la tercera sobre la superficie, Daniela Modad, a detener el pleito y decretar el triunfo de Guerrero.

El oriundo de Villahermosa comenzó el pleito con arrollador ritmo, conectando los mejores golpes y patadas, sin embargo, su rival le aplacó el ímpetu con una tanda de volados y ganchos.

Tras ello, el combate sólo se inclinó de lado del capitalino, el cual se dedicó a perseguir por toda la jaula al sureño, quien trató de escapar al castigo. Cuatro segundos antes de que se tocara la campana de fin del primer asalto, Guerrero mandó a “dormir” a “Sasquatch” con un potente derechazo, del cual ya no se recuperó el tabasqueño.

“Yo quería que la pelea durara un poco más, pero por el cabezazo que mi rival me dio sentí la sangre, pensé si no lo acabo ahorita posiblemente no me dejen salir al segundo round y apreté el acelerador, además me di cuenta que sus golpes no llevaban potencia y fue que me pude arriesgar”, contó el capitalino al finalizar la contienda.

“Desde que lo llevé al derribe cuando le di el golpe en el abdomen sentí que había disminuido su energía, me di cuenta que estaba por acabar la pelea”, explicó “Pantera” Guerrero, quien dedicó la victoria a sus hijos y a su madre.

“Me ha ido bien en este 2022, la semana que entra volveremos a entrenar, quiero hacer otras dos peleas este año”, adelantó el artemarcialista de 34 años de edad, quien vistió pantaloncillo negro.