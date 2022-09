Ingrid Martz platica de su personaje Irina en “¿Tú Crees? Enredos de Diez”

La primera temporada de la exitosa serie de comedia llega a su final este domingo 4 de septiembre.

Por Mino D’Blanc

Ingrid Martz da vida a Irina, la dueña del supermercado en la teleserie de comedia “¿Tú Crees? Enredos de Diez”, cuya primera temporada llega a su final este domingo 4 de septiembre por “las estrellas”, en donde serán transmitidos los últimos dos capítulos.

Platicamos con Ingrid Martz gracias a las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera, de Televisa.

MD’B: Este domingo ya termina la primera temporada de “¿Tú crees? Enredos de Diez?”.

IM: Así es. La verdad es que se fue súper rápido, no podemos creer que ya va a terminar, pero estamos muy contentos. Estuvimos todos los domingos en el primer lugar de rating y esto nos habla de que a la gente le gustan los proyectos familiares, les gusta estar con toda da la familia, contentos, a gusto, sin el temor del contenido, de que de repente te pueda sorprender alguna escena muy violenta o con drogas, etcétera, etcétera. Entonces todas las familias nos acompañaron domingo a domingo y los queremos invitar a que este que es el último domingo con dos capítulos no se pierdan este final de temporada, que nos escriban en las redes, que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, si les gustaría seguir viendo más temporadas. Nosotros estaríamos felices de continuar con este proyecto.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿esta temporada superó todas tus expectativas y en lo general, sí superaron todas las expectativas?

IM: La verdad es que yo desde que leí los libretos y supe quiénes iban a estar en el reparto, supe que iba a ser un buen programa. Sí supero mis expectativas, porque cuando tú tienes un libreto, aunque tú oigas a tus compañeros leyendo y te cause gracia, tú no sabes cómo va a estar la dirección, cómo va a estar la iluminación, qué tal va a estar el set, cómo va a quedar el súper; entonces todo eso como lo vas viendo por separado y al final, final, cuando ves el producto separado es cuando tú dices “sí superó, sí nos superó, sí valió la pena”. Definitivamente sí superó mis expectativas, porque sí es un proyecto súper bonito, muy iluminado, con mucho colorido, la dirección me pareció maravillosa, el trabajo de todos mis compañeros, de los actores invitados que tuvimos capítulo a capítulo; entonces la verdad sí lo superó y estoy muy orgullosa de haber participado en este proyecto. De hecho me han llamado para hacerme invitación para obras de teatro, para hacer comedia, para hacer otras cosas, lo que quiere decir que otros proyectos también han visto el proyecto. La verdad me han mandado mensajes felicitándome otros actores y eso no siempre pasa. Eso me hace saber, me hace darme cuenta que el proyecto realmente sí fue un éxito en todos los niveles, no nadamás con el público, también con los compañeros. Yo estoy muy contenta y muy agradecida y sí me encantaría que hubieran más temporadas porque sí creo que es algo que vale la pena.

MD’B: ¿Ya hablaron de una segunda temporada? ¿Piensan grabarla?

IM: No; fíjate que normalmente como yo tengo entendido que pasa, porque es la primera vez que estoy en un elenco base en una serie, se estrena la primera temporada y obviamente la empresa tiene que ver el resultado si gustó, si no gustó, entonces va a ser muy pronto para poder decir qué va a pasar. Todos estamos muy esperanzados, porque además fue un proyecto que se hizo con mucho cariño; todos nos llevamos muy bien, nos divertimos, nos admiramos, todos respetamos el trabajo del otro y no siempre pasa. Entonces la verdad es que todos estamos con los dedos cruzados de que esto cierre con broche de oro y de que nos den la gran noticia de que nos vamos por otra temporada y otras muchas más.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a tu personaje que no le conocías?

IM: (ríe) Híjole, me lo pones difícil. La verdad es que hay unas cosas que se parecen a mí; por ejemplo, Irina es una mujer trabajadora, que siempre trabajó hombro con hombro del papá. Lo que le aprendí y sigo aprendiendo todos los días es lo que no se debe hacer; siempre he pensado que el trato al prójimo es muy importante, no importa cuán exitoso seas. Entonces definitivamente lo que yo aprendo y reafirmo de este personaje es que no hay nada que valga la pena o que te dé razones para poder maltratar a la gente. Irina no es una persona que trate muy bien a los demás, ni con mucha sutileza, entonces eso la verdad es que no me gusta, pero pues sí tiene su parte buena; es una mujer trabajadora, emprendedora. Qué le aprendí, que las iras no son buenas, porque evidentemente Irina hizo todo para que el testamento quedara como ella quería que quedara, entonces eso tampoco es bueno. Realmente como actriz sí es un trabajo actoral el hecho de interpretar a una villana que no debe de caer mal. Entonces ahí sí te hace pensar, te pone a trabajar los tonos, los ritmos, las caras; a lo mejor después de un comentario muy agresivo puede ser una cara muy chistosa o la velocidad en que lo digas o la pausa que haces al decirlo, todo eso te hace trabajar más y pensar más en lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo para que la gente no lo reciba mal, porque al final de cuentas termina siendo comedia. Entonces bueno, yo creo que todos los personajes te dejan cosas. La comedia son matemáticas, la comedia tiene que ser perfecta, porque si te tardas un segundo más o un segundo menos no causa la gracia que debe.

MD’B: Después de “¿Tú crees? Enredos de Diez”, ¿qué viene en tu vida?

IM: Me ofrecieron participar en una obra de teatro que tiene drama, tiene comedia, que me encantaría, pero se les adelantaron un poquito a hacerme otra invitación que es para una serie que me tiene muy entusiasmada. La producción nos ha pedido no revelarlo todavía y bueno, yo que he trabajado con ellos, siempre todo lo tienen como muy calculado y tendrán sus razones. Muy pronto vamos a poder hablar del proyecto porque las grabaciones comenzarán como dentro de dos meses, entonces no puedo decir con qué productor sería, porque diría todo. Ya he trabajado con él. La llamada fue “por favor, todavía no vamos a hablar nada del proyecto”. Yo sé que ellos saben por qué; no sé las razones, pero sí sé que siempre que hacen las cosas las hacen bien pensadas. Me entusiasma muchísimo y yo sé que dentro de poco les voy a poder contar, pero con esa serie justamente coinciden los ensayos y la estrenada de la obra con las grabaciones de la serie, entonces tuve que por el momento declinar la obra de teatro. A lo que voy es que esta serie me ha traído cosas muy buenas, muy bonitas y ya me encantará en un par de semanas poderles platicar de este proyecto que viene, que me tiene súper emocionada. Si te digo quién produce ya te digo todo, porque realmente sí es algo que se ha venido platicando, pero sí te digo que actoralmente es un reto y eso me emociona muchísimo. Voy a ser una persona de la vida y las personas de la vida real a veces actuamos bien y a veces actuamos mal, pero no porque seamos malos o buenos; a veces las circunstancias nos ponen en ese lugar y eso me gusta, eso me gusta porque es un reto padrísimo.