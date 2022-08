Leucemia felina: enfermedad que pone en riesgo la salud de los gatos

Staff/RG

· Cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato

· En México, hay aproximadamente 6 millones de gatos1

· La Leucemia felina es considerada la causa más importante de muerte en felinos

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2022.- La mayoría de los dueños de gatos consideran que la probabilidad de que enfermen es menor a la que tienen los perros, debido a que gran parte de los felinos suelen permanecer en casa, a diferencia de los canes que necesitan salir a pasear diariamente. Sin embargo, existen enfermedades como la Leucemia felina, que pone en riesgo su salud.

“Las enfermedades virales felinas son muy frecuentes, ya que existen muchos gatos en condición de calle, o bien, por la falta de conocimiento de sus dueños sobre la vacunación”, mencionó Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, en el marco del Día Internacional del Gato que se conmemora cada 8 de agosto.

El virus de la Leucemia felina es considerado la causa más importante de muerte en gatos2. La forma más común de contagio es la transmisión vertical, es decir, a través de la madre a los cachorros, por medio de la placenta o durante la lactancia. También se contagia por secreciones nasales de animales infectados; por compartir platos de agua o comida, o bien, por mordeduras. A la Leucemia felina también se le conoce como “la enfermedad de los gatos amistosos”, ya que muchos de ellos se contagian por lamerse unos a otros3.

Algunos de los signos más frecuentes que experimentan los felinos al contagiarse son: fiebre y letargo, pérdida de apetito, adelgazamiento, deterioro en su pelaje, inflamación de los linfonodos, anemia, infecciones en la piel, y problemas intestinales4. Así mismo, la Leucemia felina puede desencadenar la presentación de tumores, como un Linfoma. Al ser un padecimiento de fácil transmisión, y con la que contamos con vacunas, es de suma importancia prevenir el contagio a través de un adecuado programa de vacunación y de identificación de animales enfermos.

Al respecto, Yon Alesander Palacio, Coordinador Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, comentó que, aunque en nuestro país los gatos son una de las mascotas preferidas de las familias, llegando a sumar aproximadamente 6 millones de gatos en el país1, aún es bajo el porcentaje de animales que es llevado con un Médico Veterinario para prevenir este tipo de enfermedades.

Además, destacó que la inmunización es la opción más importante para evitar que los gatos contraigan el virus que provoca la Leucemia felina, ya que una vez adquirido, no existe un tratamiento que pueda curarla y sólo pueden administrase medicamentos para tratar las afectaciones causadas por este virus, permitiendo que los animales puedan tener una mejor calidad de vida por un poco de más tiempo.

En este sentido, los especialistas de MSD Salud Animal en México destacaron que MSD Salud Animal en México realiza esfuerzos enfocados con su misión: “La Ciencia de los Animales más Sanos” y desarrolla productos innovadores, de alta calidad y eficaces, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las mascotas. Además, enfatizaron la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de mantener las visitas periódicas con el Médico Veterinario para programar un calendario de vacunación y así cuidar la salud de todos los integrantes de la familia.

Finalmente, hay que tener presente que un gato no sólo puede ser el mejor de los amigos, se ha comprobado que contar con uno como parte de la familia, reduce el estrés, baja la tensión arterial y beneficia el sistema inmunológico de sus dueños. Además, al ser animales cariñosos, pueden ayudar a las personas a mantener una buena autoestima y salud emocional, por todo ello, tener un gato significa adquirir el compromiso de atenderlo, vacunarlo y cuidar de su salud y de la nuestra.

Recuerda que puedes visitar la página www.weare-family.com para obtener más información sobre el cuidado de las mascotas de la mano de los expertos de MSD Salud Animal en México.

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para más información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.mx/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn e Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-salud-animal.mx o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.

Acerca de We are family

We are family es una comunidad creada por MSD Salud Animal y forma parte de la plataforma de PetFan. Las cuales tienen como objetivo informar a los propietarios de animales de compañía sobre las necesidades de atención, salud y bienestar que requieren perros y gatos, para que tanto los propietarios como sus mascotas disfruten de la alegría y felicidad que traen a la vida del otro. En We are family encontrarán consejos útiles sobre el cuidado de perros y gatos, así como explicaciones fáciles de entender de problemas emocionales y de salud física comunes que pueden enfrentar a lo largo de su vida. Además de tips y recomendaciones para brindarle a su amigo peludo un entorno estimulante, ejercicio adecuado, una dieta nutritiva, entrenamiento necesario y los últimos avances en medicina preventiva. Y es que, en MSD Salud Animal creemos que tenemos una responsabilidad social que se extiende a la salud y al bienestar de todos los seres vivos y al planeta en el que viven. Para más información puedes visitar la página web www.weare-family.com, así como las redes sociales Facebook, Twitter y/o YouTube.

Acerca de PetFan

PetFan® México es una comunidad para los propietarios y amantes de las mascotas, en donde encontrarán información y consejos sobre el cuidado, salud, educación, higiene y bienestar de las mascotas, desarrollados por profesionales en medicina veterinaria, pero abordados de manera amigable y sencilla. PetFan cuenta con múltiples secciones como: PetTips, PetNews, Nueva Mascota y Especies, en las que los usuarios encontrarán recomendaciones, consejos útiles para el cuidado y preservación de la salud de las mascotas, orientación para tomar la decisión de adoptar o adquirir una, e incluso, cuenta con un catálogo que detalla los rasgos, talla, raza y necesidades de espacio o cuidados para cada animal. En caso de requerir más información, favor de visitar la página www.petfanmx.com o establecer contacto a través de las redes Facebook y Twitter.