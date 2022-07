Ricardo Margaleff platica sobre su protagónico en “¿Tú Crees? Enredos de Diez”

-La nueva serie producida por Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo se estrena hoy domingo 31 de julio a las 20:00 horas por “Las Estrellas”

-El experimentado actor da vida en esta serie a Plutarco, su icónico personaje en “Una Familia de Diez”

Mino D Blanc

Hoy domingo 31 de julio a las 20:00 horas por “las estrellas” se estrena en la barra Domingos de Sofá la serie “¿Tú Crees? Enredos de Diez”, producida por Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo y que lleva como protagonistas a Ricardo Margaleff quien da vida a Plutarco y a Daniela Luján como Gaby, los personajes icónicos que han hecho en todas las temporadas de “Una Familia de Diez”.

Platicamos con Ricardo Margaleff gracias a las finas atenciones de las licenciadas Flor Romero y Tanya Luna.

MD’B: Inicia “¿Tú Crees? Enredos de Diez”, una serie donde ya van como protagonistas tú con tu personaje de Plutarco y Daniela Luján con su personaje de Gaby.

RM: Así es; estamos muy contentos y muy emocionados evidentemente porque se nos da la oportunidad de protagonizar esta serie de televisión con estos dos grandes personajes que si bien tanto Daniela como yo hemos construido en los últimos casi ya 18 años con lo que traemos, con lo que sabemos, con lo que hemos ido aprendiendo y experimentando también mucho.

La realidad es que estos personajes existen y coexisten con “Una Familia de Diez” gracias al público, gracias a que la gente nos ha dado la oportunidad y nos ha colocado en su preferencia y en su gusto.

Como te comenté, son casi 18 años tanto en la televisión abierta, como en la televisión de paga y ahora ya con las tan conocidas y renombradas plataformas digitales. Entonces estamos muy agradecidos.

Después de haber hecho varios estudios, después de justamente desde hace 5 años tratar de concebir este proyecto pues se decide que a los que se les iba a dar un programa es a Gaby y a Plutarco, entonces estamos muy contentos, muy emocionados de que se estrena el día de hoy domingo 31 de julio a las 8:00 de la noche por “las estrellas” esta divertida historia, una comedia para toda la familia en donde nos sacan del universo de “Una Familia de Diez” y nos meten a un nuevo universo en donde en esta ocasión no va a ser la excepción de conocer a personajes encantadores.

MD’B: ¿Qué te ha dejado Plutarco a ti como persona, qué le has aprendido, cómo ha cambiado tu vida gracias al personaje?

RM: Mucho. Es una pregunta como muy recurrente y sería injusto darle el crédito total a mi participación en “Una Familia de Diez” el logro de mi carrera o los logros que poco a poco hemos ido cosechando, pero como te comento, sería bastante injusto.

La verdad he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos productores, con muchísimos compañeros actores tanto humoristas, como dramáticos, he tenido la fortuna de trabajar en diferentes tipos de proyectos, no solo de comedia, entonces definitivamente sí creo que todos y cada uno de los personajes que me han tocado, que me ha correspondido interpretar, han ido construyendo a Ricardo Margaleff dentro del medio del entretenimiento en nuestro país y de alguna forma se ha ido colocando en el gusto de la gente por lo que sé hacer que es actuar, y finalmente trato con esa misma responsabilidad del compromiso que tengo yo con el público de seguirle echando muchísimas ganas, de seguirme preparando, de seguir estando vigente, actualizado y renovado para el público. Sí definitivamente Plutarco ha sido uno de los parteaguas en mi carrera que me ha abierto muchas puertas, pero también me ha permitido poder desenvolverme en otro tipo de personajes, en otro tipo de comedia, en otro tipo de proyectos inclusive, en otro tipo de géneros.

MD’B: Vaya que es un buen tema el que tratan en “¿Tú Crees? Enredos de Diez?”.

RM: Sí, siempre lo he dicho y Pedro Ortiz de Pinedo lo sabe e inclusive mi amiga y compañera Daniela Luján son testigos de esto que te voy a decir, que si bien es cierto es un gran concepto, son grandes personajes entrañables, es una gran historia, es un gran elenco, pero eso no sería posible si no fuera gracias a la gente; de verdad lo digo abiertamente, yo sí creo en esencia y con contundencia que nosotros tenemos trabajo y no me refiero solo Daniela y yo, me refiero a todos los actores que tenemos trabajo porque estamos en el gusto de la gente; a la gente le gusta ver tu trabajo, le gusta verte en los proyectos y creo que eso es importantísimo.

Si no hubiera habido quien nos viera a Dani y a mí del otro lado de la televisión o del otro lado de la pantalla con estos personajes pues no nos hubieran dado la oportunidad definitivamente, entonces sí creo que el público es tan partícipe y tan indispensable para que “¿Tú Crees? Enredos de Diez” haya salido al aire y dé a luz toda la historia, todo lo que vamos a hacer, todas las aventuras que van a vivir estos dos personajes en el supermercado, la verdad es gracias a la gente y obviamente a la producción, a don Jorge Ortiz de Pinedo, a Pedro Ortiz de Pinedo, a Óscar, a Ramón Salomón, a toda la gente que está involucrada, pero pues sí, la gente es bien importante y les pedimos, les solicitamos que nos den la oportunidad de entrar hoy domingo en sus hogares a las 8:00 de la noche por “las estrellas” para demostrarles esta historia, una comedia blanca para toda la familia, muy honesta, muy frontal, pero muy divertida.

MD’B: A la par de estrenar esta serie, ya también comenzaron las grabaciones de la nueva temporada de “Una Familia de Diez”.

RM: Así es; fíjate que realmente no se pensaba que iba a suceder así, lo cual me parece maravilloso.

Es algo que hemos señalado muchísimo de que no es como que Plutarco y Gaby se separan de “Una Familia de Diez”, por el contrario, es una extensión más de la misma.

Ahora en lugar de tener 30 capítulos vamos a tener 43, en donde vamos a ver a estos personajes que los hemos visto en la televisión mexicana durante tanto tiempo, pero ahora con nuevos capítulos, nuevas historias, nuevas vivencias, nuevas locuras, nuevas tonteras y muy divertidas.

MD’B: ¿Han platicado ya de una segunda temporada de “¿Tú Crees? Enredos de Diez”?

RM: No se ha hablado de una segunda temporada, pero todos tenemos ahí como la buena vibra de verdad de que muy probablemente la podamos estar grabando; cuándo, no sé, pero se ha generado muchísima expectativa tanto de gente de la empresa, compañeros de Televisa, como por fuera, entonces estamos apostándolo como decíamos.

Hemos puesto el cuatrocientos por ciento de nuestro talento, de nuestro esfuerzo, de nuestro cariño en este proyecto, todas y cada una de las áreas que estuvieron involucradas en la realización de “¿Tú Crees? Enredos de Diez” y creemos que está dado el trabajo, está bien hecho, está bien realizado y ya nada más solamente queda esperar a ver cómo nos va en los famosos niveles de ausencia que ya sabes que de pronto eso manda muchísimo y esperemos que nos vaya increíble para que ahora sí no haya ninguna duda y se decida grabar una segunda temporada.