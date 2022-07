Daphne Montesinos y Jesús Mezquita platican de su 3er lugar en “Inseparables, amor al límite”

Por Mino D’Blanc

La pareja conformada por Daphne Montesinos y Jesús Mezquita quedaron en tercer lugar en “Inseparables, amor al límite”.

Platicamos con ellos

MD’B: ¿Pensaron llegar a la estancia final?

JESÚS: No lo pensamos. Cuando comenzamos el proyecto íbamos como muy relajados, muy sueltos y fue conforme fue pasando el tiempo y la marcha y nuestros mismos compañeros que nos dimos cuenta que podíamos llegar lejos.

MD’B: ¿Qué aprendieron de ustedes tanto como pareja, como personalmente?

DAPHNE: A mí es lo que me encanta de entrar a estos realitys shows que son experimentos sociales y siempre nos llevamos aprendizajes muy fuertes. Aprendí muchísimo sobretodo de tener seguridad en mí misma, aprendí muchísimo de mi pareja; yo ya sabía que era un gran ser humano con el que estaba, pero wow, no lo conocía en competencia, no lo conocía con otros seres humanos compartiendo, vi que es más maduro de lo que yo pensé. Es para mí de verdad un héroe, me di cuenta que no solamente estoy con un ser humano, sino que estoy con un héroe, así lo veo yo; un héroe de la justicia, un héroe de nosotros, un héroe de todos. Y aprendí de las demás personas de cómo son al límite, que todos somos diferentes.

JESÚS: Yo en específico aprendí de mí algo que toda la vida me he cuestionado sobre mí mismo que es que yo normalmente en mi día a día siento que peleo y lucho mucho con la gente en general, como que siento que todo el tiempo tengo que estarlos regañando y corrigiendo y hay un punto donde yo empiezo a cuestionarme si estoy mal, yo empezaba a cuestionarme muchas cosas. Y qué ocurre en este programa: que no es que yo peleara con la gente pero veía cómo ocurrían cosas en las que yo no estaba de acuerdo y simplemente al terminar “Inseparables” y conforme iba pasando el programa, la gente me apoyaba muchísimo, entonces me estaban confirmando que mi manera de pensar realmente no estaba mal, que estaba bien y me ayudó a confirmar en mi vida personal que cuando yo estoy peleando, luchando o regañando o lo que sea con las demás personas es porque realmente sí tengo un punto a razón, no es nada más porque me lleve mal con todo mundo, es que realmente veo cómo la gente a veces quiere tomar ventaja o les das la mano y te agarran el hombro. Eso es lo que pude aprender, el confirmar algo que yo cuestionaba de mí.

MD’B: Se consolidaron como la pareja que no hizo asociaciones, ni alianzas, ni nada. Ustedes iban por lo que iban, conociéndose los dos y luchando por llegar a esta instancia.

DAPHNE: Totalmente nuestro fin era disfrutarlo, no era ir a competir. Normal con las demás personas competencia en la competencia y detrás de eso llevarnos bien, llevarla tranquilo. Pero bueno, aquí superaron nuestras expectativas.

MD’B: ¿Cuál fue el momento más difícil para ustedes y cómo lograron salir adelante?

JESÚS: Hubieron varios momentos. Al principio llegamos a una prueba de eliminación luego, luego, la primera semana y fue como “despierten, ya están en una prueba de eliminación, no pueden estar aquí todo el tiempo jugándosela”, entonces fue como una llamada de atención, una bofetadita así de “ya empiecen a jugar porque si no se van a ir a la siguiente; no están jugando de manera correcta”. Y luego hubieron pruebas físicas muy difíciles también que eran muy exhaustivas las cuales dejaron un aprendizaje por lo menos en mí de que debo retomar el ejercicio, debo retomar la actividad física que había dejado muchísimo antes de entrar a “Inseparables” y que es sano para mi cuerpo, es bueno para mi movilidad. Yo tengo una lesión en la espalda, entonces el mantenerme activo me ayuda a fortalecer músculos que probablemente los tenía muy desactivados, muy olvidados y eso también fue como un gran aprendizaje de “retoma tu ejercicio físico, pon atención en las pruebas, sean más vivos, más inteligentes” y esas son algunas de las cosas que yo me llevo y tengo de aprendizaje.

DAPHNE: Para mí lo más difícil tal cual fue el final, y sobretodo por lo mental. Fue muy difícil, pero ahora me ayuda mucho a ver como el todo es por algo y quizá el no haber visto que eso pasará, Jesús sigue estando conmigo y aunque eso pasó, él siempre se portó como un caballero y en lugar de mentarme la madre, llegó y me dijo “¿qué pasó?” y si en algún momento lo vi mal, me dijo “dame cinco minutos” y se alejó; se tomó su tiempo, se relajó y regresó a hablarme como el caballero que es. Nunca me enfrentó, nunca me reclamó nada. Al final también creo que si no hubiera pasado esto no se hubiera notado eso que tal cual era como una dictadura ahí adentro, porque realmente nunca se hizo lo de la moneda ni nada.

MD’B: Daphne, ¿qué pasó por tu mente cuando tuviste que soltar el aro, cuando ya no resististe, ya no aguantaste?

DAPHNE: Fue muy difícil porque ahora es de esas veces que digo “no por arrepentirme y no por regresar el tiempo, pero sí puedo aprender”. Algo que me pasó es que cuando nos estaban poniendo los arneses a mí me apretaron de más el arnés y todavía el chavo me dijo “oye, ¿te aprieta?” y le dije que sí, pero me dijo que tenía que estar lo más apretado posible, por lo que me apretó más y yo ya no podía respirar y así nos subieron. Lo peor es que a la primera pareja que subieron fuimos nosotros y nos quedamos ahí unos minutos en lo que subían a las otras parejas. Son cosas que realmente no salen ahí y lo que debí haber hecho era reclamar de que no estaba pudiendo respirar, que sí lo dije y lo que debía haber también hecho antes de empezar la competencia era soltar el aro, que nos tenían ya arriba con el aro agarrándolo, y decirles “¡no puedo, no puedo respirar!”. Entonces quizá ese fue mi error, eso es lo que debía haber hecho; no podía pensar porque no podía respirar.

MD’B: ¿Pensaron ser los triunfadores de “Inseparables, amor al límite”?

JESÚS: Sí, ya en la final realmente nos vimos prácticamente ya sentados en la final y que nuestros compañeros votaran por nosotros; sí lo empezamos a saborear, sí lo sentíamos, sí saboreamos esa victoria de alguna manera.

MD’B: ¿Quién les hubiera gustado que quedara?

JESÚS: Naidelyn y David yo creo que eran una muy buena pareja para mi punto de vista. Ellos se merecían también poder estar sentados en esa silla final.

MD’B: ¿Con qué pareja no les gustaría volver a competir y por qué?

DAPHNE: Yo creo que podríamos poder a competir con cualquiera de las parejas porque ahora por lo menos ya sabemos quiénes somos y ya sabemos cómo debemos estar con cada una. Quizá con algunos estar con más carácter y ver dónde se ponen listos y con trampas y sacando cositas; eso es algo bueno cuando ya conoces a las parejas, a las personas. Entonces yo creo que sería bueno volver a competir con cualquiera de esas parejas.

JESÚS: Yo pienso que nos faltó competir más con algunas parejas, porque yo creo que nos quedamos de competir más; muchos porque se fueron, muchos por situaciones que se dieron de cómo era la competencia que no pudimos competir más con ellos, pero yo creo que en general nos hubiera gustado competir más.

MD’B: ¿Cuál fue la pareja más difícil para ustedes?

JESÚS: En competencia yo creo que Adrián y Sandra porque como eran los más estrategas eso los hacía ser la pareja más competitiva y eran buenos rivales.

MD’B: ¿Qué viene en su vida después de “Inseparables, amor al límite” para cada uno y en pareja?

DAPHNE: Esperemos que más proyectos. Jesús ya empezó a hacer proyectos en reality shows y lo hizo muy bien, entonces me encantaría que siguiera más con eso. Si no de todos modos ya tenemos un proyecto que es tener nuestro albergue de perros y al mismo tiempo la escuela de motos y la escuela de calistenia, y es un proyecto que ya tenemos de cajón.

JESÚS: Actualmente ya estoy dando muchos cursos de manejo y me han estando contactando muchas personas para ese tema y adicional, el negocio personal que tengo en el que fabricamos reguladores de voltaje y todo eso. Esos proyectos son la médula espinal de manera personal para mí y Daphne y yo tenemos el proyecto como ya había dicho ella, de poner un huerto, un albergue de perros, una escuela de calistenia y una de motos también.