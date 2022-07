VIDEO: La siniestra historia de Fred y Rose West

Infobae

Fred y Rosemary abusaron y mataron a sus propios hijos, su historia parece salida de una película de terror, pero marcó en la vida real al Reino Unido

En noviembre de 1995, Rosemary, a quien se le conocía como Rose, fue sentenciada a pasar el resto de sus días en prisión. Ella y quien fuera su esposo, Fred West, posiblemente se convirtieron en la peor pareja de asesinos seriales de Inglaterra.

Fred West nació un 29 de septiembre de 1941. Su infancia no fue sencilla, pues había nacido en el seno de una familia pobre dedicada al campo en Bickerton Cottage, Much Marcle, Herefordshire. Fue el segundo de seis hijos. Alguna vez, Fred declaró que su padre abusaba sexualmente de sus hermanas. El incesto era una práctica normal en su familia, y su padre le recomendó hacer lo que quisiera, pero que no lo descubriera nadie.